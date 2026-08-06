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Nace en el Zoo Aquarium de Madrid una cría de elefante asiático de Sumatra: es una especie en peligro crítico de extinción

La situación de este gran mamífero es muy preocupante por amenazas como la deforestación o la fragmentación de los bosques

Zoo Aquarium de Madrid ha informado este jueves del nacimiento de una cría de elefante asiático de Sumatra (Elephas maximus sumatranus), una subespecie catalogada en peligro crítico de extinción por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) y cuyos ejemplares son únicos en Europa dentro del Programa de Conservación de la Asociación Europea de Zoos y Acuarios (EAZA). (Fuente: Zoo Aquarium de Madrid)
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El Zoo Aquarium de Madrid ha dado la bienvenida esta semana al una nueva cría de elefante asiático de Sumatra (Elephas maximus sumatranus) que ha nacido en sus instalaciones. El parto, que tuvo lugar pasadas las 14.00 horas de la tarde, se produjo en apenas veinte minutos, tal y como ha señalado el centro en un comunicado.

Además, fue posible observar la manera en la que el resto del grupo participa durante los alumbramientos: las otras tres hembras permanecieron al lado de Cynthia, la madre de la cría, rodeándola a ella y al recién nacido para protegerlo. Con sus trompas se dedicaron a emitir sonoras vocalizaciones, un comportamiento social que es característico de la especie.

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Los cuidadores pudieron inmortalizar el momento y observar cómo solo media hora después la cría era capaz de levantarse y comenzaba a dar sus primeros pasos vacilantes. Desde el primer momento, Cynthia ha permanecido a su lado, pues es ya una madre experimentada.

Nace una cría de elefante de Sumatra en el Zoo Aquarium de Madrid. (Zoo Aquarium de Madrid)
Nace una cría de elefante de Sumatra en el Zoo Aquarium de Madrid. (Zoo Aquarium de Madrid)

“Durante las últimas semanas ya observábamos indicios de que el nacimiento se aproximaba”, ha explicado la veterinaria Eva Martínez. “Cynthia había superado los 21 meses de gestación y los controles hormonales realizados mediante muestras de orina confirmaban que el parto estaba próximo”.

La cría de elefante, nacida de Cynthia y Valentino, es un macho de aproximadamente 80-90 kilos que se muestra “activo y fuerte”. Martínez ha señalado que “la atención de la madre está siendo excelente y el comportamiento del grupo familiar resulta ejemplar, aunque será necesario seguir muy de cerca su evolución durante las próximas semanas”.

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Una especie en peligro crítico de extinción

Los elefantes asiáticos de Sumatra son una subespecie del elefante asiático catalogada como en peligro crítico de extinción por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). Esta designación es la etiqueta previa a su desaparición en estado salvaje, por lo que la situación de este gran mamífero es muy preocupante.

Tal y como ha señalado el Zoo Aquarium de Madrid en su comunicado, este es el único centro del Programa de Conservación de la Asociación Europea de Zoos y Acuarios (EAZA) que alberga elefantes asiáticos de Sumatra. En nacimiento de esta nueva cría, por tanto, contribuye a la continuidad de una subespecie gravemente amenazada. De hecho, el elefante asiático de Sumatra cuenta con un grado de alerta mayor que el elefante asiático, que figura en la Lista Roja de la UICN como en peligro de extinción.

Ejemplar de elefante asiático de Sumatra. (kusuma wijaya/Wikimedia Commons)
Ejemplar de elefante asiático de Sumatra. (kusuma wijaya/Wikimedia Commons)

Según este organismo, la población mundial del elefante asiático se estima en unos 52.000 ejemplares en total. Además de los de Sumatra, que ha perdido cerca del 69 % de su hábitat en solo tres décadas, hay otras dos subespecies: el de Sri Lanka (Elephas maximus maximus) y el indio (Elephas maximus indicus). Además, el elefante de Borneo o pigmeo (Elephas maximus borneensis) está considerado por algunos científicos como una subespecies independiente, mientras que otros lo incluyen dentro de la variante del indio.

Las principales amenazas a las que se enfrentan estos grandes mamíferos son la expansión agrícola, la deforestación y la fragmentación de los bosques tropicales de Indonesia, que dificultan su supervivencia. Esto es, precisamente, lo mismo que le ocurre a otras especies emblemáticas de Sumatra, como el orangután, el tigre o el rinoceronte.

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