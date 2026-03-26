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Cáncer de colon: cómo prevenir el tumor más frecuente en hombres y mujeres

Los cambios en los hábitos de vida y los programas de cribado son herramientas claves para prevenir el desarrollo de este tumor

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Dolor de tripa (Adobe Stock).
Dolor de tripa (Adobe Stock).

El cáncer de colon se ha convertido en el tumor más frecuentemente diagnosticado en hombres y mujeres en España y uno de los más mortales en todo el mundo, según datos de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM). Sin embargo, al mismo tiempo es uno de los tipos de cáncer más prevenibles si se adoptan medidas adecuadas a tiempo. Tanto la detección precoz como los cambios en el estilo de vida juegan un papel fundamental para reducir el riesgo.

Uno de los pilares de la prevención es la realización de exámenes de detección, aclaran los especialistas de la Clínica Mayo. Los expertos recomiendan que las personas con riesgo promedio comiencen a someterse a estas pruebas alrededor de los 45 años. Estas evaluaciones permiten identificar lesiones precancerosas o tumores en fases tempranas, cuando el tratamiento es más efectivo.

En cambio, quienes tienen antecedentes familiares de cáncer de colon o presentan otros factores de riesgo deben considerar iniciar los controles antes. La clave está en consultar con el equipo médico para determinar la estrategia más adecuada en cada caso, ya que existen diversas pruebas disponibles, cada una con sus ventajas y limitaciones.

Prevenir el cáncer de colon más allá del cribado

Más allá del cribado, la prevención también se construye en el día a día a través de hábitos saludables. En este sentido, la alimentación ocupa un lugar central. Una dieta rica en frutas, verduras y cereales integrales aporta vitaminas, minerales, fibra y antioxidantes, elementos que contribuyen a proteger las células del daño que puede derivar en cáncer. La fibra, en particular, favorece el tránsito intestinal y reduce el tiempo de contacto entre posibles sustancias carcinógenas y la mucosa del colon. Además, optar por una variedad de alimentos permite obtener un espectro más amplio de nutrientes beneficiosos.

El consumo de alcohol es otro factor relevante, pues, siguiendo a la Clínica Mayo, una ingesta excesiva de bebidas alcohólicas con un mayor riesgo de cáncer de colon. Por ello, los expertos aconsejan moderación: no más de una bebida al día en mujeres y hasta dos en hombres. Reducir o eliminar el consumo puede marcar una diferencia significativa en la salud a largo plazo.

Episodio: Cáncer de colon.

El tabaquismo también se asocia con un aumento del riesgo de múltiples tipos de cáncer, incluido el de colon. Dejar de fumar no solo disminuye la probabilidad de desarrollar esta enfermedad, sino que mejora la salud general. Aunque abandonar el hábito puede resultar difícil, existen programas y tratamientos que pueden facilitar el proceso, por lo que es recomendable buscar apoyo profesional.

colon, cáncer de colon, oncología , salud, ciencia - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Cáncer de cólon. (VisualesIA)

La actividad física regular es otro componente esencial en la prevención. Realizar ejercicio al menos 30 minutos la mayoría de los días de la semana ayuda a mantener un sistema digestivo saludable, regula el metabolismo y contribuye a controlar el peso corporal. Para quienes llevan una vida sedentaria, se recomienda comenzar de forma gradual e incrementar la intensidad con el tiempo. Incluso actividades moderadas como caminar a paso ligero pueden aportar beneficios significativos.

El control del peso es igualmente importante. El sobrepeso y la obesidad se han relacionado con un mayor riesgo de cáncer de colon, entre otras enfermedades. Mantener un peso saludable mediante una combinación de alimentación equilibrada y ejercicio regular es una estrategia eficaz de prevención. En caso de necesitar perder peso, los especialistas aconsejan hacerlo de forma progresiva, reduciendo la ingesta calórica y aumentando el nivel de actividad física.

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