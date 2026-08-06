El fichaje de Javier Ruiz por La Séptima revoluciona RTVE: Aida Bao, Jesús Cintora y Gonzalo Miró protagonizan el gran baile de presentadores

Javier Ruiz en 'Mañaneros 360' (RTVE)

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La marcha de Javier Ruiz a La Séptima ya está provocando un auténtico efecto dominó en RTVE. La incorporación del periodista al nuevo canal impulsado por José Miguel Contreras, que comenzará sus emisiones el próximo 5 de noviembre, ha obligado a la corporación pública a rediseñar buena parte de su oferta informativa para la próxima temporada. El resultado es un importante baile de presentadores que afectará a algunos de los formatos de actualidad más vistos de La 1 y La 2.

El primer movimiento llegará de forma inmediata. Javier Ruiz se despedirá este viernes 7 de agosto de Mañaneros 360 para iniciar una nueva etapa profesional en La Séptima, donde se convertirá en uno de los principales rostros del proyecto. Sin embargo, su salida no supondrá un relevo inmediato por parte de Jesús Cintora, cuyo desembarco en el programa está previsto para septiembre con el inicio de la nueva temporada.

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Hasta entonces, RTVE ha optado por una solución temporal. Según ha adelantado El Independiente, será Aida Bao quien se haga cargo de Mañaneros 360 durante el mes de agosto. La periodista, que desde finales de junio ha presentado La Hora de La 1 junto a Álex Barreiro, cambiará de franja para asumir provisionalmente la conducción de la tertulia política.

Este movimiento permitirá, además, el regreso de Silvia Intxaurrondo a La Hora de La 1 a partir del próximo lunes 10 de agosto, recuperando así su puesto habitual tras el periodo vacacional. Con esta reorganización, RTVE mantiene su apuesta por Aida Bao, cuyo trabajo durante las últimas semanas ha sido bien valorado dentro de la cadena.

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Aida Bao, en 'Malas Lenguas'. (RTVE)

Jesús Cintora cambia de programa y Gonzalo Miró asciende en La 1

La gran remodelación llegará, sin embargo, con el comienzo de la nueva temporada televisiva. Tal y como han adelantado diferentes medios especializados, Jesús Cintora será el encargado de ponerse al frente de la nueva etapa de Mañaneros 360, ocupando el espacio que deja libre Javier Ruiz tras una etapa especialmente exitosa para el formato.

El periodista soriano abandonará así Malas Lenguas, el espacio de análisis político que ha logrado consolidarse tanto en La 2 como en La 1 y que incluso ha ampliado recientemente su presencia con una edición nocturna durante los fines de semana.

Jesús Cintora, presentador de 'Malas lenguas'. (RTVE)

Su salida dejará libre otro puesto clave dentro de la programación de RTVE. Ese hueco será ocupado por Gonzalo Miró, que asumirá la presentación de Malas Lenguas tras haber demostrado su buena acogida durante las vacaciones de Cintora. De hecho, el programa ha llegado a firmar máximos de audiencia durante las semanas en las que el colaborador ha estado al frente del espacio junto a Ane Ibarzabal.

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La nueva etapa de Malas Lenguas contará con distintas parejas de colaboradores según la cadena en la que se emita. En La 1, Miró estará acompañado por Ana Hinestrosa, recientemente incorporada desde Canal Sur, mientras que en La 2 compartirá mesa con la periodista Esther Palomera.

Un efecto dominó que alcanza a toda la programación de actualidad

Los cambios no terminan ahí. El ascenso de Gonzalo Miró provocará también modificaciones en Directo al grano, programa que hasta ahora conducía junto a Marta Flich. Con su salida, será Martín Barreiro quien se incorpore al formato para acompañar a la presentadora durante la nueva temporada.

Gonzalo Miró y Ane Ibarzabal, nuevos presentadores de 'Malas Lenguas'. / RTVE

Toda esta reorganización tiene su origen en el fichaje de Javier Ruiz por La Séptima, el nuevo canal impulsado por José Miguel Contreras y un grupo de empresarios encabezados por Andrés Varela Entrecanales. Ruiz se convertirá en uno de los principales rostros del proyecto y ocupará un puesto de máxima responsabilidad dentro de la nueva cadena.

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