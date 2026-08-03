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Sentadilla sissy, un ejercicio que se enfoca en fortalecer los cuádriceps, endurece los glúteos y activa el abdomen

Es importante hacer bien la técnica para proteger las rodillas y los tobillos

Es importante trabajar la hipertrofia
Mujer en el gimnasio. (Magnific)
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Las piernas son una de las partes del cuerpo más importantes. Gracias a ellas, somos capaces de andar, subir escaleras, saltar y hacer muchos movimientos esenciales para nuestro día a día. Además, soportan el peso de nuestro cuerpo, por lo que es esencial fortalecerlas.

Para ello, los ejercicios de hipertrofia son una de las mejores herramientas. Este tipo de entrenamiento consiste en realizar movimientos de fuerza con una carga suficiente para estimular el crecimiento de las fibras musculares.

Para progresar y ganar masa muscular, es importante aumentar progresivamente las repeticiones o el peso cada sesión. Además, al hacer el ejercicio es recomendable acercarse al fallo muscular, es decir, llegar al punto en el que apenas sea posible completar una repetición más sin comprometer la técnica.

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Para ejercitar las piernas, la sentadilla es ideal. Aunque la más conocida es la tradicional, hay variantes que pueden dar un mayor enfoque a determinados grupos musculares o aumentar la intensidad del ejercicio. Una de ellas es la sentadilla sissy, pero es muy importante seguir una buena técnica.

Beneficios de la sentadilla sissy

Este ejercicio destaca por centrar gran parte del esfuerzo en los cuádriceps, por lo que es uno de los ejercicios más eficaces para favorecer su desarrollo muscular. Al mantener el tronco erguido y adelantar las rodillas durante el movimiento, estos músculos permanecen bajo tensión durante prácticamente todo el recorrido, lo que resulta muy beneficioso para la hipertrofia.

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Una mujer rubia con ropa deportiva realiza una sentadilla sissy sobre una máquina de ejercicio negra en un estudio con fondo blanco.
Mujer ejecuta una sentadilla sissy. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, durante su ejecución también se activa el abdomen para estabilizar el cuerpo y mantener el equilibrio, mientras que los glúteos y otros músculos del tren inferior colaboran en el movimiento. Gracias a ello, se trata de un ejercicio muy completo para fortalecer las piernas y mejorar la estabilidad.

No obstante, es importante ejecutar el movimiento con una técnica correcta y utilizar una carga adecuada al nivel de cada persona. Descender de forma controlada y evitar movimientos bruscos permitirá aprovechar todos sus beneficios y reducir el riesgo de lesiones.

Cómo hacer la sentadilla sissy

La forma más segura de realizar este ejercicio es utilizando la máquina específica para sentadilla sissy, ya que proporciona una mayor estabilidad durante el movimiento. Coloca los pies sobre la plataforma con los tobillos sujetos por los rodillos acolchados y ajusta el apoyo para que las piernas queden bien fijadas.

Dos ilustraciones de una mujer realizando sentadilla sissy. Se observa una máquina de ejercicio con pads de apoyo para los pies. La mujer viste top y shorts.
Sentadilla sissy. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desde esa posición, mantén el tronco erguido, activa el abdomen y cruza los brazos sobre el pecho o llévalos delante del cuerpo para favorecer el equilibrio. A continuación, desciende lentamente dejando que las rodillas avancen hacia delante mientras el cuerpo se inclina ligeramente hacia atrás. Baja hasta donde te permita la movilidad sin perder el control del movimiento ni sentir molestias en las rodillas.

Una vez alcanzado el punto más bajo, empuja con los cuádriceps para volver a la posición inicial de forma controlada, evitando impulsarte o realizar movimientos bruscos. Lo recomendable es completar entre 8 y 12 repeticiones por serie si el objetivo es la hipertrofia, utilizando un peso que permita llegar cerca del fallo muscular sin comprometer la técnica ni las articulaciones.

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