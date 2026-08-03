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Avance de ‘Valle Salvaje’ del martes 4 de agosto: Rafael toma una decisión límite y Rosalía queda fuera del valle

El próximo capítulo de ‘Valle Salvaje’ mostrará cómo la presión lleva a Rafael a expulsar a Rosalía mientras Enriqueta y Dámaso continúan moviendo hilos en la sombra

Valle Salvaje: Enriqueta manipula a Rafael. (RTVE)
Valle Salvaje: Enriqueta manipula a Rafael. (RTVE)
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La semana en Valle Salvaje ha arrancado con un ambiente tan cargado que cualquiera diría que el valle está a punto de estallar. El lunes dejó claro que nadie está a salvo de las emociones fuertes: Manuela y Braulio intentaron recuperar la normalidad con un desayuno que parecía más una tregua que un gesto romántico, Hernando frenó en seco a Enriqueta con una advertencia que todavía resuena en la Casa Grande, y Pepa vivió un momento de pura nostalgia cuando un gesto inocente de Pedrito le removió recuerdos que creía enterrados.

Con este panorama, el martes llega dispuesto a subir la tensión un par de niveles más. Y sí, lo consigue.

Rafael, que lleva días acorralado por Enriqueta y atrapado entre decisiones que no quiere tomar, terminará explotando. La presión económica, las amenazas veladas y la incertidumbre sobre el futuro lo llevan a un punto de no retorno. Enriqueta, que no pierde oportunidad para apretarle las tuercas, consigue que él se vea sin salida. Y cuando Rafael se queda sin alternativas… actúa.

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Leonoy Rosalía en 'Valle Salvaje' (RTVE).
Leonoy Rosalía en 'Valle Salvaje' (RTVE).

El martes será el día en el que expulse a Rosalía de Valle Salvaje. Una decisión tan drástica como dolorosa que nadie veía venir, y que amenaza con romper equilibrios que parecían sólidos. Rosalía, que ha sido una pieza clave en la investigación sobre el hijo de Adriana, se verá obligada a abandonar el valle justo cuando más falta hace. Y, por supuesto, esto no va a sentar bien a nadie.

Mientras tanto, Victoria y Mercedes continúan vigilando cada movimiento de Dámaso, convencidas de que sus intenciones no son tan inocentes como él pretende. La Casa Pequeña está más tensa que nunca, y cualquier gesto puede desencadenar un conflicto mayor.

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Lo que viene el resto de la semana

A partir del miércoles, Valle Salvaje entra en modo “no hay vuelta atrás”. Rosalía, lejos de rendirse, pondrá en marcha una trampa que podría ser decisiva para descubrir la verdad sobre el intercambio de bebés. Las parteras acudirán al palacio sin sospechar que están cayendo en una estrategia perfectamente calculada por Bárbara, Luisa y la propia Rosalía. Matilde, inesperadamente, encontrará apoyo en Enriqueta, que decide darle una lección a Nicolás en un momento especialmente delicado.

El jueves será el día de la prueba definitiva: Luisa registrará la cabaña de las parteras y encontrará el elemento que podría confirmar que María y el hijo de Adriana fueron intercambiados al nacer. Una revelación que amenaza con dinamitar varias familias y que pondrá a Rafael, Dámaso y Enriqueta contra las cuerdas.

Y el viernes llegará con un cierre de semana de infarto: Luisa huirá por el monte con el bebé mientras las parteras intentan alcanzarla desesperadamente. Enriqueta recibirá una noticia inesperada sobre sus hijos que podría cambiar sus próximos movimientos, y Rafael volverá a coincidir con Rosalía en un encuentro cargado de tensión… y de sentimientos que siguen sin resolverse.

Valle Salvaje: Luisa huye con el bebé. (RTVE)
Valle Salvaje: Luisa huye con el bebé. (RTVE)

Con la verdad a punto de salir a la luz y varios personajes enfrentándose a decisiones que pueden cambiarlo todo, Valle Salvaje se prepara para una de sus semanas más intensas de la temporada.

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