Receta de arroz con berberechos, un clásico con mucho sabor a mar para triunfar en comidas familiares y reuniones con amigos

El verano es la época perfecta para disfrutar de buenos arroces marineros, recetas que nos traen el sabor del mar allá donde nos encontremos. Son, además, elaboraciones ideales para preparar en comidas familiares y con amigos, para alimentar a un número grande de invitados, ya que, además de ser sencillas y de no quitarnos mucho tiempo, seguro que gustarán a todos.
Hoy prepararemos un arroz de berberechos frescos, un marisco fácil de conseguir, muy común en la zona de Galicia, que cuenta con un aroma muy especial que añadirá un sabor riquísimo al plato. Como ocurre con todos los arroces marineros, es fundamental utilizar un fumet de calidad, un caldo de pescado casero o comprado que tenga mucho sabor para que este se transfiera a cada grano, logrando un aroma profundo y sabroso en cada bocado.
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Receta de arroz con berberechos
El arroz con berberechos es un arroz caldoso o meloso, donde el grano absorbe un caldo de marisco complementado por el sabor de los berberechos frescos, de un sofrito de verduras y de un toque de pimentón.
Tiempo de preparación
- Tiempo total: 40 minutos
- Preparación: 15 minutos
- Cocción: 25 minutos
Ingredientes
- 400 g de berberechos frescos
- 300 g de arroz de grano redondo (tipo bomba)
- 1 litro de caldo de pescado o fumet
- 1 cebolla pequeña
- 2 dientes de ajo
- 1 pimiento verde
- 2 tomates maduros (rallados)
- 1 hoja de laurel
- 1 cucharadita de pimentón dulce
- Aceite de oliva virgen extra
- Sal
- Pimienta negra
- Unas hebras de azafrán o colorante alimentario (opcional)
- Perejil fresco picado para decorar
Cómo hacer arroz con berberechos, paso a paso
- Lavar bien los berberechos bajo agua fría con sal durante 20 minutos para eliminar la arena.
- Calentar el caldo de pescado y mantenerlo caliente.
- En una cazuela baja, añadir aceite y sofreír la cebolla, el ajo y el pimiento verde picados. No dejes que se doren demasiado, solo que queden tiernos.
- Añadir el tomate rallado y cocinar hasta que pierda el agua.
- Incorporar el pimentón dulce y mezclar rápidamente para que no se queme.
- Añadir el arroz y rehogar hasta que los granos estén nacarados, lo que ayuda a que queden sueltos.
- Verter el caldo caliente (doble cantidad que de arroz) y la hoja de laurel. Sazonar.
- Cocinar a fuego medio 10 minutos. Añadir el azafrán o colorante si se desea.
- A los 10 minutos, incorporar los berberechos lavados y tapar.
- Cocinar 10 minutos más, removiendo suavemente solo si es necesario. Los berberechos deben abrirse y soltar su jugo en el arroz.
- Retirar del fuego, dejar reposar 2 minutos tapado y espolvorear con perejil picado antes de servir.
- Descartar los berberechos que no se abran durante la cocción.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde para 4 personas.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?
- Calorías: 360 kcal
- Proteínas: 18 g
- Grasas: 6 g
- Hidratos de carbono: 58 g
- Sodio: 920 mg
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.
¿Cuánto tiempo se puede conservar?
En la nevera, hasta 2 días bien tapado. El arroz tiende a absorber el caldo, por lo que al recalentar añade un poco más de fumet para mantener la textura melosa.
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