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El cambio de vida de Soraya Arnelas, madrina de ‘El Grand Prix’: de azafata de vuelo a ir a Eurovisión y formar una familia con el modelo Miguel Ángel Herrera

La cantante vuelve a RTVE para defender al pueblo de Pradejón (La Rioja) y competir contra Fonsi Nieto

La cantante Soraya será madrina de Pradejón (La Rioja) este lunes en 'El Grand Prix'. (Europa Press)
La cantante Soraya será madrina de Pradejón (La Rioja) este lunes en 'El Grand Prix'. (Europa Press)
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Este lunes, Soraya se convierte en una de las protagonistas de una nueva entrega de El Grand Prix del Verano. La cantante será la madrina de Pradejón (La Rioja) en el enfrentamiento que medirá al municipio riojano con Altura (Castellón), acompañando al equipo durante toda la competición. Frente a ella estará Fonsi Nieto, padrino del conjunto castellonense, en una noche de pruebas, humor y diversión presentada por Ramón García junto a Lalachus, Gorka Rodríguez, Wilbur y la inseparable Vaquilla.

Aunque para muchos siempre será una de las voces más recordadas de Operación Triunfo, Soraya ha sabido construir una carrera mucho más allá del programa musical. Cantante, presentadora, colaboradora televisiva y habitual de los escenarios, la extremeña ha conseguido mantenerse durante dos décadas como uno de los rostros más queridos del panorama nacional gracias a una mezcla de cercanía, constancia y naturalidad.

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Detrás de esa energía que desprende sobre el escenario también hay una historia de superación y de decisiones valientes. Antes de dedicarse profesionalmente a la música, trabajó como azafata de vuelo, dio un giro radical a su vida para presentarse a Operación Triunfo y, pocos años después, cumplió uno de sus grandes sueños representando a España en Eurovisión. Hoy, además de seguir ligada a la música, disfruta de una etapa muy estable junto a su familia.

De azafata de vuelo a Eurovisión

Antes de hacerse famosa, Soraya Arnelas trabajaba como azafata de vuelo. Fue en 2005 cuando decidió presentarse a la cuarta edición de Operación Triunfo, un paso que cambió por completo su vida. Aunque no ganó el concurso, quedó en segunda posición; fue una de las concursantes que mejor aprovechó aquella oportunidad y rápidamente comenzó a encadenar discos, giras y éxitos.

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Uno de los momentos más importantes de su trayectoria llegó en 2009, cuando RTVE la eligió para representar a España en el Festival de Eurovisión con La noche es para mí, una candidatura que defendió sobre el escenario de Moscú tras imponerse a Melody en la preselección gracias al voto del público.

Aquella edición dejó una anécdota que la propia artista ha recordado en varias ocasiones. Debido a un cambio en el orden de actuación provocado por la retirada de Georgia del certamen, Soraya acabó actuando en última posición, algo que obligó a modificar toda la planificación de su actuación pocas horas antes de salir al escenario. A pesar de terminar en el puesto 24, la cantante siempre ha defendido con orgullo aquella experiencia y considera Eurovisión uno de los momentos más especiales de su carrera. Años después, RTVE volvió a contar con ella como portavoz del jurado español para repartir los puntos del festival, un guiño que confirmó el cariño que sigue despertando entre los eurofans.

La vida junto a Miguel Ángel Herrera y sus dos hijas

Si hay algo que ha cambiado la vida de Soraya en los últimos años, ha sido la maternidad. Desde 2012 comparte su vida con el modelo Miguel Ángel Herrera, con quien ha formado una de las parejas más discretas del panorama nacional. Juntos son padres de dos niñas, Manuela, nacida en 2017, y Olivia, que llegó al mundo en 2021. La pareja dio un paso más en su relación al casarse por lo civil en 2023, después de más de una década juntos.

Soraya Arnelas y sus cambios vitales. (Europa Press)
Soraya Arnelas y sus cambios vitales. (Europa Press)

La cantante nunca ha ocultado que la maternidad también ha tenido momentos complicados. Tras el nacimiento de su primera hija, llegó a sufrir un episodio de psoriasis provocado por el estrés, una experiencia de la que habló públicamente para visibilizar que el posparto no siempre es un camino sencillo.

A pesar del paso del tiempo, Soraya continúa compaginando conciertos, televisión y nuevos proyectos sin renunciar a su faceta más familiar. Ahora, con su participación en El Grand Prix del Verano como madrina de Pradejón, suma una nueva aventura televisiva a una trayectoria que demuestra que, dos décadas después de darse a conocer, sigue siendo uno de los rostros más queridos del entretenimiento español.

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