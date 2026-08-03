España
Agregar Infobae enGoogle

Descubren un tipo de lesión cerebral que podría explicar el Alzheimer: una acumulación de mitocondrias dañadas en las neuronas

Un estudio ha identificado unas acumulaciones que forman estructuras compactas dañinas para el cerebro

Un equipo de neurocientíficos (Magnific)
Un equipo de neurocientíficos (Magnific)
Guardar

Entre los retos de la medicina moderna, el Alzheimer destaca como uno de los más acuciantes. De las más de 55 millones de personas que viven con demencia en el mundo, el Alzheimer representa entre el 60% y el 70% de esos casos; ello explica el esfuerzo de la comunidad científica global por entender mejor una de las enfermedades más crueles y complejas.

Aunque desde hace décadas se sabe que la acumulación de placas de beta-amiloide y ovillos de proteína tau son dos de las principales características de este tipo de demencia, los científicos siguen buscando otras alteraciones que expliquen por qué las neuronas continúan deteriorándose incluso cuando algunas de estas placas logran reducirse con tratamientos experimentales.

PUBLICIDAD

Ahora, un estudio internacional publicado en Nature Neuroscience identifica una nueva lesión cerebral hasta ahora desconocida: las llamadas placas mitocondriales, una acumulación anómala de mitocondrias dañadas dentro de las neuronas que podría desempeñar un papel clave en la progresión de la enfermedad.

Las mitocondrias son los orgánulos encargados de producir la energía que necesitan las células para funcionar. Cuando se deterioran, las células activan un mecanismo de limpieza conocido como mitofagia, que elimina estas estructuras defectuosas para mantener la salud celular. Sin embargo, los investigadores han comprobado que este sistema falla en el cerebro afectado por el Alzheimer.

La evolución de la mitofagia

Para demostrarlo, el equipo utilizó ratones modificados genéticamente para desarrollar la enfermedad y equipados con un innovador marcador fluorescente llamado mt-Keima, capaz de distinguir entre mitocondrias sanas y aquellas que ya están siendo degradadas. Esta herramienta permitió observar directamente, por primera vez, cómo evoluciona la mitofagia en un cerebro con Alzheimer.

PUBLICIDAD

Los resultados revelaron una sorprendente acumulación de mitocondrias dentro de las prolongaciones de las neuronas (los axones y dendritas, responsables de transmitir la información entre las células nerviosas). Estas acumulaciones forman estructuras compactas que los investigadores han denominado placas mitocondriales.

Según el estudio, estas placas aparecen porque las mitocondrias dañadas comienzan a acumularse antes de ser eliminadas. Posteriormente, los lisosomas (los orgánulos encargados de degradar los residuos celulares) acuden para intentar completar el proceso de reciclaje. Sin embargo, su funcionamiento también está alterado, por lo que la degradación queda incompleta y las mitocondrias continúan acumulándose tanto en estados neutros como ácidos.

La neuróloga Miriam Emil Ortíz ha redactado un curso con una serie de pautas para retrasar la enfermedad del Alzheimer

Un complemento a las tradicionales placas de beta-amiloide

Los científicos comprobaron además que estas placas pueden desarrollarse junto a las tradicionales placas de beta-amiloide, formando lesiones mixtas, aunque también son capaces de aparecer de manera independiente en fases tempranas de la enfermedad. Este hallazgo sugiere que la alteración mitocondrial no sería simplemente una consecuencia del Alzheimer, sino un proceso patológico que podría iniciarse desde etapas iniciales.

La investigación fue más allá del modelo experimental inicial. Las placas mitocondriales también fueron identificadas en otro conocido modelo animal de Alzheimer, el ratón 5xFAD, y, lo más importante, en muestras de tejido cerebral post mortem de pacientes con la enfermedad. Su ausencia en cerebros sanos refuerza la idea de que se trata de una característica específica del Alzheimer.

El descubrimiento abre una nueva línea de investigación sobre las causas de la neurodegeneración. En los últimos años, varios tratamientos dirigidos contra las placas de beta-amiloide han conseguido reducir estos depósitos en algunos pacientes, aunque sus beneficios clínicos han sido limitados. La existencia de una segunda lesión patológica podría ayudar a explicar por qué el deterioro neuronal continúa pese a la eliminación parcial del amiloide.

Temas Relacionados

DemenciaAlzheimerEnfermedades y MedicamentosEnfermedades y Medicamentos EspañaEspaña-SaludEspaña-NoticiasÚltima Hora España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta y el cruce masivo de la frontera, en directo: la Audiencia Nacional pide un informe policial para saber si responde a una “acción dirigida” por algún “grupo criminal”

Mientras Ceuta intenta volver progresivamente a la normalidad, desde Rabat creen que la crisis se ha gestado por una combinación de la actuación de las redes de trata de personas, a la desinformación y a los malentendidos en torno a una sentencia del Tribunal Supremo

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta y el cruce masivo de la frontera, en directo: la Audiencia Nacional pide un informe policial para saber si responde a una “acción dirigida” por algún “grupo criminal”

Receta de arroz con berberechos, un clásico con mucho sabor a mar para triunfar en comidas familiares y reuniones con amigos

Este arroz meloso absorbe todo el sabor del caldo de marisco, complementado con un sofrito de verduras y un toque de pimentón

Receta de arroz con berberechos, un clásico con mucho sabor a mar para triunfar en comidas familiares y reuniones con amigos

La Ley de Propiedad Horizontal es clara sobre los pisos que tienen la lavadora en el balcón: esta es la multa que te pueden poner

Los ayuntamientos han comenzado a multar con hasta 3.000 euros a los vecinos que tienen este electrodoméstico en el exterior de la vivienda debido al ruido que hacen, especialmente en horario nocturno

La Ley de Propiedad Horizontal es clara sobre los pisos que tienen la lavadora en el balcón: esta es la multa que te pueden poner

José Andrés, chef: “No hay que confundir las tapas con los pinchos; ambos son típicos españoles, pero los pinchos son un concepto más moderno”

El concepto de probar diferentes platos pequeños es muy típico en España, aunque también se practica en otros lugares del mundo como Grecia o México

José Andrés, chef: “No hay que confundir las tapas con los pinchos; ambos son típicos españoles, pero los pinchos son un concepto más moderno”

Estos son los números ganadores del sorteo de Super Once del 3 agosto

Como cada lunes, aquí están los números ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Estos son los números ganadores del sorteo de Super Once del 3 agosto
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta y el cruce masivo de la frontera, en directo: la Audiencia Nacional pide un informe policial para saber si responde a una “acción dirigida” por algún “grupo criminal”

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta y el cruce masivo de la frontera, en directo: la Audiencia Nacional pide un informe policial para saber si responde a una “acción dirigida” por algún “grupo criminal”

Ceuta abre una grieta y deja al descubierto la desconfianza de la mayoría de la UE hacia las políticas migratorias de Pedro Sánchez

La apuesta migratoria de Giorgia Meloni: así funciona el ‘modelo Albania’ con el que Italia pretende controlar la inmigración irregular en la Unión Europea

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta y el cruce masivo de la frontera, en directo: Rabat achaca la crisis de Ceuta a mafias, desinformación y malentendidos sobre la sentencia del Supremo

La migración irregular en Europa, con datos de Frontex y del Ministerio del Interior de España: la entrada de personas de fuera de la UE ha caído un 37% en 2026

ECONOMÍA

La Ley de Propiedad Horizontal es clara sobre los pisos que tienen la lavadora en el balcón: esta es la multa que te pueden poner

La Ley de Propiedad Horizontal es clara sobre los pisos que tienen la lavadora en el balcón: esta es la multa que te pueden poner

Los empleados que hacen horas extra gratis regalan a sus empresas casi ocho semanas de trabajo al año

El Ibex marca máximos históricos y se acerca a los 20.000 puntos mientras el precio del petróleo cae casi un 5% ante las nuevas conversaciones con Irán

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

España necesita a Marruecos en la frontera y Marruecos a España en su economía: Madrid es el principal socio comercial de Rabat con más de 22.000 millones de euros en juego

DEPORTES

Las encrucijadas del Mourinho con el Real Madrid antes de empezar LaLiga: la titularidad en el lateral, una delantera pidiendo hueco o el escaso tiempo con los mundialistas

Las encrucijadas del Mourinho con el Real Madrid antes de empezar LaLiga: la titularidad en el lateral, una delantera pidiendo hueco o el escaso tiempo con los mundialistas

Fórmula 1: en qué posición quedó Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos

250 km para ver a tu equipo: la encrucijada en la que se encuentra el Rayo debido a los problemas con su estadio

Honda mima a Fernando Alonso: “Queremos darle lo que él quiere”

Iris Tió y las dos platas para España en el Europeo de natación artística: al ritmo de Led Zeppelin en el mixto y de TsarB en el dúo libre femenino