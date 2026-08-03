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Cuál es el precio de la luz en España para este martes

Analizamos los tramos en los que la luz es más barata y más cara, según se actualizan los datos diariosdel mercado energético en el país

La tarifa de la luz se actualiza diariamente (Europa Press)
La tarifa de la luz se actualiza diariamente (Europa Press)
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¿No sabes cuál es el precio de la energia electrica en el país? Enseguida consulta la tarifa promedio del día, así como las más altas y más bajas de este martes 4 de agosto.

Al cambiar constantemente, es importante estar actualizado sobre los precios de la energia eléctrica.

Tarifa del servicio de energía eléctrica

El servicio eléctrico tendrá una tarifa media en territorio español de 145.3 euros por megavatio hora para este martes, según los datos del OMIE.

El órgano europeo publicó que la tarifa más caro del servicio eléctrico alcanzará los 201.82 euros por megavatio hora.

Mientras, el precio mínimo de la energía eléctrica en el país será de 69.0 euros por megavatio hora.

El precio de la electricidad cada hora

La OMIE da a conocer todos los días la tarifa de la electricidad (Europa Press)
La OMIE da a conocer todos los días la tarifa de la electricidad (Europa Press)

A lo largo de este martes 4 de agosto, el precio del servicio eléctrico cada hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 185.71 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, el precio de la electricidad será de 183.67 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, la tarifa de la luz será de 182.21 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 170.0 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 165.3 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, el precio de la luz será de 164.68 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 182.47 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, el precio de la luz será de 185.21 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, el precio de la electricidad será de 184.21 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, la tarifa de la luz será de 174.24 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 130.1 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 98.26 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 94.99 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 81.95 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, la tarifa de la luz será de 81.65 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, el precio de la electricidad será de 85.0 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 69.0 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, el precio de la luz será de 85.27 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 103.33 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, el precio de la luz será de 122.99 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 167.58 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, el precio de la electricidad será de 201.82 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, el precio de la luz será de 200.0 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 187.63 euros por megavatio hora.

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