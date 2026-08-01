La playa de Andalucía con kilómetros de arena fina, una torre en el mar y el parque nacional más grande de España a sus pies

La playa andaluza tiene a un lado un resto arqueológico de hace siglos y al otro el parque más importante de Europa en cuanto a diversidad de animales y flora. (Wikipedia/José Antonio Cardoso Lagares)

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Hay playas a las que vas, tomas el sol y te vas. Esta no es una playa simple, es una de esas en las que levantas la mirada y te sorprende una antigua torre del siglo XVI. No es grande, no es espectacular en el sentido convencional, pero tiene algo que detiene a la gente: está al revés. Los cimientos apuntan al cielo, los muros se hunden en la arena y el Atlántico la golpea desde todos los ángulos como si llevara siglos intentando terminar el trabajo que empezó el terremoto de Lisboa en 1755.

Eso es lo que queda de la Torre de la Higuera, una torre de vigilancia costera de hace siglos que el seísmo arrancó del acantilado donde se erguía y volcó boca abajo sobre la orilla. Fue construida precisamente para defender la costa de los ataques de piratas y corsarios berberiscos procedentes del norte de África. Los vecinos la llaman “la Piedra” o “el Tapón”, y desde 1985 está declarada Bien de Interés Cultural. Nadie la ha enderezado. Nadie va a hacerlo.

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Esa rareza resume bastante bien lo que es la playa de Matalascañas. Una playa en la costa de Huelva, perteneciente al municipio de Almonte, que no encaja del todo en el molde de la playa andaluza de verano. La arena es fina y dorada, el agua alcanza los 22 °C (71,6 °F) en los meses de calor, y hay chiringuitos y sombrillas como en cualquier otro sitio. Con un pequeño detalle: lo que empieza justo detrás de la playa es Doñana.

Matalascañas, el único punto desde el que se puede acceder a pie a las playas de Doñana

La playa de Matalascañas es el único acceso a pie al parque de Doñana. (Wikipedia/Gabriela Coronado Hernández)

El Parque Nacional de Doñana ocupa más de 54.000 hectáreas de marismas, dunas y pinares al oeste y al norte de la urbanización. Es el mayor parque nacional de España y una de las reservas naturales más extensas de toda Europa. Matalascañas tiene algo que ninguna otra playa del país puede ofrecer y es el único punto desde el que se puede acceder a pie a las playas interiores del parque. Desde el centro de visitantes de El Acebuche parten rutas en 4×4 por ecosistemas de difícil acceso por cualquier otra vía. Y el Parque Dunar, con 130 hectáreas de dunas costeras al oeste del núcleo urbano, conecta la playa con el parque a través de pasarelas que terminan en el Balcón del Atlántico, con vistas abiertas al océano.

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La playa en sí se extiende más de cuatro kilómetros de arena continua. Forma parte de la costa de Almonte, un litoral de más de 50 kilómetros considerado el tramo costero más largo de España. A pesar de recibir unos 150.000 veraneantes anuales, los niveles de ocupación no llegan a los de otras playas andaluzas, lo que significa que las oportunidades de extender la toalla a gusto son posibles. Cuenta con Bandera Azul desde 1993, socorristas en temporada alta, duchas, acceso adaptado y más de 70 accesos desde el paseo marítimo de 4,5 kilómetros.

Un moderno faro vigila el mar desde la playa de Matalascañas. (Wikipedia/Daniel Lombraña González)

Cómo llegar y qué comer

Matalascañas está a 90 kilómetros de Sevilla por la A-49 y a unos 51 kilómetros de Huelva capital. La empresa de autobuses DAMAS opera líneas directas desde ambas ciudades en temporada alta. En julio y agosto conviene llegar antes de las 10:00 horas, aproximadamente, ya que las cerca de 1.500 plazas de aparcamiento público se llenan con rapidez. Los chiringuitos y restaurantes del paseo ofrecen gamba blanca de Huelva, langostinos de trasmallo, coquinas y pescaíto frito. El sol, en el punto álgido del verano, no se pone hasta después de las 22:00 horas.

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