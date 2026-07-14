David Sánchez reactiva los “pa’lante” de Miguel Ángel Rodríguez, que tiene a Pedro Sánchez como su condenado final: ¿quién será el siguiente?

El jefe de Gabinete de Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez (César Vallejo Rodríguez / Europa Press)

Hay tuits que desaparecen a los pocos minutos y otros que vuelven una y otra vez a la actualidad. Miguel Ángel Rodríguez lleva años comprobándolo con una expresión que ya forma parte de su propio sello político: “Va pá’lante”.

Cada vez que una investigación judicial registra un nuevo avance, las redes sociales rescatan alguno de sus mensajes. Ha ocurrido con el fiscal general del Estado, con Koldo García, con José Luis Ábalos y ha vuelto a suceder este martes tras conocerse la condena a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno. Bastó la publicación de la sentencia para que comenzara a compartirse de nuevo un tuit escrito por el jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso hace apenas un mes.

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Era el 18 de junio y Rodríguez lanzó un mensaje que reunía varios de los nombres que desde hace meses concentran buena parte de la actualidad judicial. “Esto puedo deciros a día de hoy: Zapatero va pá’lante; las hijas de Zapatero van pá’lante; la mujer de Pedro Sánchez va pá’lante; el hermano va pá’lante; Ábalos y Koldo van pá’lante;… Y Pedro Sánchez irá pá’lante”.

Cuatro semanas después, ese mensaje ofrece una fotografía muy distinta a la del día en que fue publicado. Algunas de las causas que mencionaba ya han desembocado en condenas; otras se encuentran en momentos decisivos de su tramitación y una permanece, por ahora, sin trasladarse al plano judicial. El resultado es que el tuit ha terminado convirtiéndose casi en una especie de marcador político que muchos vuelven a consultar cada vez que se produce una novedad.

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Tres nombres ya han registrado importantes avances

Los primeros en alterar esa lista han sido José Luis Ábalos y Koldo García. Apenas cuatro días después de aquella publicación, el Tribunal Supremo dictó sentencia contra el exministro y su exasesor. Aquella coincidencia temporal hizo que muchos usuarios comenzaran a hablar de los “pa’lante” como si se tratara de una particular quiniela judicial, una expresión que el propio MÁR lleva utilizando desde hace años para anticipar, según su criterio, el futuro procesal de determinadas personas.

Ábalos y Koldo no han sido los únicos. La Audiencia Provincial de Badajoz ha condenado David Sánchez a nueve años de inhabilitación por un delito de prevaricación administrativa en relación con su contratación en la Diputación de Badajoz. Su nombre figuraba en el mensaje simplemente como “el hermano”, una referencia que este martes ha bastado para que el tuit volviera a viralizarse.

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Y es que estos nombres tachados de su nueva lista de “pá’lantes” no han sido los primeros. Ya había empleado la misma fórmula con el fiscal general del Estado y, cuando meses después se produjeron novedades en aquella causa, volvió a escribir otro mensaje reivindicando su pronóstico: “Ojo, que va pá’lante, tal y como os dije”.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y su jefe de Gabinete, Miguel Ángel Rodríguez (Matias Chiofalo / Europa Press)

Con el tiempo, esa repetición ha convertido el “pa’lante” en una de las señas de identidad y una característica propia de la forma de comunicar del principal estratega de Isabel Díaz Ayuso. Para sus críticos, esos mensajes alimentan la sospecha de que Rodríguez anticipa acontecimientos judiciales; él siempre ha rechazado esa interpretación y sostiene que se trata únicamente de valoraciones políticas.

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¿Quién puede ser el siguiente?

La pregunta que vuelve a plantearse cada vez que uno de los nombres incluidos en los “pa’lante” de Miguel Ángel Rodríguez registra una novedad judicial es quién podría ser el siguiente. La condena a David Sánchez ha reactivado esa particular cuenta atrás y, al revisar la lista del 18 de junio, no todos los procedimientos se encuentran en el mismo punto.

El caso que parece más próximo a registrar un movimiento es el de Begoña Gómez. La Audiencia Provincial de Madrid se ha reunido este lunes para resolver los recursos pendientes contra la decisión del juez Juan Carlos Peinado de enviarla a juicio con jurado popular. La resolución que hayan adoptado los magistrados será clave para determinar si avalan el criterio del instructor y permiten que la causa continúe hacia el juicio o si, por el contrario, corrigen esa decisión.

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En una fase distinta se encuentra la investigación que afecta a José Luis Rodríguez Zapatero y a sus hijas, incorporados a las diligencias abiertas en la causa relacionada con Plus Ultra. Se trata de un procedimiento que continúa instrucción y que, por ahora, no afronta una resolución inmediata comparable a la que espera la causa de Begoña Gómez.

Más singular resulta la situación de Pedro Sánchez, precisamente el único nombre que Miguel Ángel Rodríguez escribió en futuro. Mientras el resto de protagonistas del mensaje “va pá’lante”, del presidente del Gobierno aseguró que “irá pá’lante”.

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Ese matiz no ha pasado inadvertido tras la sucesión de acontecimientos de las últimas semanas. A diferencia del resto de personas mencionadas en el tuit, Pedro Sánchez no figura actualmente como investigado en una causa penal. Sin embargo, buena parte de su entorno más próximo sí concentra procedimientos judiciales de distinto recorrido: su hermano acaba de ser condenado; su esposa aguarda una decisión clave de la Audiencia Provincial de Madrid; y antiguos colaboradores como José Luis Ábalos y Koldo García ya han recibido sentencia.

La jueza de Instrucción número 25 de Madrid ha archivado la causa abierta contra el jefe de Gabinete de la presidenta regional, Miguel Ángel Rodríguez, por la presunta comisión de un delito de revelación de secretos en relación a dos periodistas al concluir que no existen indicios suficientes de dicha comisión. (Fuente: Europa Press/Tribunal Supremo)

Lo que entonces parecía una enumeración más dentro del estilo directo y provocador de Miguel Ángel Rodríguez se ha convertido en una especie de termómetro de la actualidad judicial que rodea al Gobierno. Tres de los nombres incluidos en aquella lista ya han registrado importantes avances, otros siguen pendientes de decisiones relevantes y uno continúa escrito en futuro.

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Es esa combinación la que mantiene vivo el interés por unos tuits que, lejos de perderse en el ritmo vertiginoso de las redes sociales, resurgen una y otra vez cada vez que la actualidad judicial suma un nuevo capítulo. Porque si algo ha demostrado la secuencia de las últimas semanas es que la lista de los “pa’lante” no permanece inmóvil: evoluciona al mismo ritmo que lo hacen las causas que menciona. La pregunta que sobrevuela ahora esa publicación vuelve a ser la misma que se hacen quienes la rescatan cada vez que aparece una resolución judicial: ¿quién será el siguiente nombre de la lista en protagonizar un nuevo giro?