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El precio de la luz en España para este 3 de agosto

Para ahorrar en tu factura, lo mejor es estar actualizado sobre la tarifa promedio de la luz y lo momentos del día en el que más barato está el servicio

La tarifa del servicio de la luz cambia cada hora (Europa Press)
La tarifa del servicio de la luz cambia cada hora (Europa Press)
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Estos son los precios de energía eléctrica en España. Las tarifas más altas y más bajas de este lunes 3 de agosto.

El precio de la energía eléctrica cambia constantemente por lo que es importante mantenerse informado sobre su valor para que no te tome por sorpresa.

Precio del servicio de energía eléctrica

El servicio eléctrico tendrá una tarifa promedio en territorio español de 150.1 euros por megavatio hora para este lunes, según los datos del OMIE.

El órgano europeo señaló que el precio más caro de la energía eléctrica será de 203.01 euros por megavatio hora.

En contraste, la tarifa mínimo del servicio eléctrico en territorio español llegará a los 80.2 euros por megavatio hora.

La tarifa de la electricidad cada hora

El precio medio, máximo y mínimo de la luz (Europa Press)
El precio medio, máximo y mínimo de la luz (Europa Press)

A lo largo de este lunes 3 de agosto, el precio del servicio eléctrico por hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, la tarifa de la luz será de 182.92 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, el precio de la electricidad será de 179.92 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 173.97 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 165.99 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, la tarifa de la luz será de 162.24 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 166.1 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, el precio de la luz será de 181.92 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 183.6 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 183.42 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 171.66 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, la tarifa de la luz será de 173.85 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 115.4 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, la tarifa de la luz será de 98.19 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, el precio de la electricidad será de 85.2 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, la tarifa de la luz será de 82.25 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 80.2 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, el precio de la electricidad será de 88.22 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 100.0 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, el precio de la luz será de 115.27 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 139.45 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 173.15 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, el precio de la luz será de 201.97 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, el precio de la electricidad será de 203.01 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 194.42 euros por megavatio hora.

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