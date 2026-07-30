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Lorena, emprendedora en Barcelona: “Yo abrí una cafetería de especialidad para hacer mis cafecitos, pero la realidad es otra”

Lorena apostó por abrir el primer café de especialidad de su localidad, Viladecans, pero nadie le había avisado del tiempo que tenía que invertir en su negocio

Lorena apostó por abrir el primer café de especialidad de su localidad, Viladecans, pero nadie le había avisado del tiempo que tenía que invertir en su negocio. (Canva)
Lorena apostó por abrir el primer café de especialidad de su localidad, Viladecans, pero nadie le había avisado del tiempo que tenía que invertir en su negocio. (Canva)
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El café es un elemento esencial en la vida de muchos, pero experimenta cambios constantes en la forma en la que se elabora. Surgen nuevas tendencias, tratamientos y bebidas, y es fácil perderse en el ritmo de las modas y las innovaciones. En España, el café de especialidad vive un momento de expansión notable. El sector ha pasado de ser un nicho para entusiastas a consolidarse como una categoría con peso propio en hostelería y consumo doméstico. Así, ha dado lugar a la creación de cafeterías y tiendas dedicadas a este producto.

Según un informe publicado este año por la empresa Adam Tecnhologies S.L., en el ranking elaborado por Merco Ciudad, Barcelona es la segunda ciudad española preferida para fundar una empresa y emprender en 2026. La combinación de cultura y turismo más las ayudas de financiación son dos de las principales razones por las que la capital de Cataluña obtiene dicha posición en la clasificación, por delante sólo Madrid.

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Muchas veces, tomar la decisión de emprender no es fácil. Hay que tener en cuenta factores como el alquiler, los costes tanto personales como materiales y contar con un capital inicial con el fin de montar un negocio. Esta determinación la tuvo hace ya un par de años Lorena, la dueña de ‘Bristol Koffee’, la primera cafetería de especialidad en el pueblo de Viladecans (Cataluña), a la que Eric Ponce ha entrevistado para su canal de YouTube donde repasa los desafíos y recompensas de emprender.

Emprender es invertir en un sueño

Lorena llega cada mañana a las siete a su cafetería y aprovecha la primera hora del día, antes de abrir al público, para pesar el café, hornear la bollería y preparar las galletas que prevé vender ese día. Aunque no suena demasiado romántico, es la realidad de montar un negocio desde cero.

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Nadie ha dicho que emprender fuera fácil. Pero, Lorena, desde que vivió en Bristol, hace ya casi una década, dónde se enamoró de aquellos locales encantadores, con ambiente acogedor y un café que no solo sabía amargo, había soñado con tener su propia cafetería. “Ese era mi sueño. Yo abrí una cafetería de especialidad para hacer mis cafelitos y estar en mi Marzocco. Pero la realidad es otra”, confiesa.

Un barista prepara un café en una cafetería de especialidad. (Alexandre Meneghini/Reuters)
Un barista prepara un café en una cafetería de especialidad. (Alexandre Meneghini/Reuters)

La inversión inicial para abrir ‘Bristol Koffee’ fue considerable. “Unos 105.000 euros, contando el traspaso, las obras, la maquinaria… todo lo que había ahorrado junto con un crédito bancario. Pero hoy puedo decir que ya pagué esa deuda. No tengo ese dinero en el banco, pero por lo menos ya no le debo nada a nadie”, explica.

Pero esto no se quedó ahí, el desafío económico es constante, incluso ahora que el proyecto está asentado. Lorena describe: “Los gastos fijos mensuales rondan los 7.700 euros, entre alquiler, sueldos y seguridad social. Después están los variables: café de especialidad, leche fresca, refrescos, bubble tea… En total, los gastos mensuales pueden llegar a los 10 mil euros fácilmente”. Aún así, manteniendo el ritmo actual, con los alrededor de 12.000 euros que confiesa que factura, el negocio se sostiene y crece.

Las claves para atraer al público

“Me gustaría algún día poder delegar y tener alguna tarde libre”, admite. Pero, por mucho que le suponga una gran inversión de tiempo y sacrificio, gran parte de la bollería que vende está elaborada a mano, lo que justifica su calidad. Cada mañana prepara masas, congela rellenos, hornea galletas rellenas de Nutella, Oreo, pistacho. También hace tartas de queso y cinnamon rolls los viernes y sábados, productos que se han convertido en reclamo.

Emturyc solo para uso de Inhouse
Café y bollería casera, la combinación perfecta. (Emturyc)

Además, admite que las redes sociales han sido la clave. “Cada vez que publico algo, la gente viene a pedirlo”, reconoce. El día de la inauguración, una exempleada subió un vídeo a TikTok que se viralizó. La cola llegó hasta la esquina. Desde entonces, cada publicación genera movimiento. Todo lo que aparece en Instagram se agota.

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