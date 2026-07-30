España
Agregar Infobae enGoogle

Juan José Ebenezer, mecánico: “Si no regeneras el filtro de partículas, vas a tener averías mecánicas”

El proceso automático de limpieza puede interrumpirse si el conductor desconoce las señales del vehículo

El especialista Juan José Ebenezer explica que conocer las señales del proceso evita averías y gastos innecesarios.
Según el mecánico Juan José Ebenezer, dejar que el coche complete la regeneración es clave para el buen funcionamiento del motor (Composición Infobae)
Guardar

La correcta gestión del filtro de partículas en los vehículos diésel y algunos modelos de gasolina es fundamental para evitar averías y gastos innecesarios. La regeneración de este componente es un proceso automático diseñado para eliminar la acumulación de residuos en el filtro, pero la falta de conocimiento sobre su funcionamiento puede provocar problemas mecánicos y elevados costos de reparación.

Ignorar una regeneración del filtro de partículas puede acabar en averías y en un coste evitable, según ha explicado el mecánico Juan José Ebenezer (@juanjoseebenezer). Su aviso parte de una idea simple: el coche puede gestionar solo ese proceso, pero el problema aparece cuando el conductor lo interrumpe “por desconocimiento” y no le deja terminar.

PUBLICIDAD

La regeneración puede durar entre cinco y 20 minutos y, según ha explicado Ebenezer, basta con no apagar el coche y seguir circulando con normalidad para que concluya. El mecánico ha precisado que el motor puede subir ligeramente de revoluciones, salir algo de humo por el escape y mantenerse el ventilador a máxima potencia durante un buen rato.

Señales para detectar la regeneración del filtro

Según ha dicho Ebenezer, el riesgo de cortar ese ciclo es acumulativo: “Si tú la cortas, nunca va a limpiar, va cada vez a contaminarse más, va cada vez a hacer las regeneraciones más pronto y al final vas a tener una avería”. En su explicación, el problema no es que el sistema falle de origen, sino que el conductor no identifique a tiempo que el vehículo está limpiando el filtro.

PUBLICIDAD

En algunos modelos, ha señalado, la identificación es directa porque el coche “te ponen un indicador o un chivato en el cuadro que te está diciendo que está regenerando el filtro de partícula”. En esos casos, añade, el conductor solo tiene que permitir que el proceso termine.

Cuando ese aviso no existe, Ebenezer ha descrito varias señales prácticas. “Otra forma de verlo, muy común, es que tú veas que el motor sube un poquito de revoluciones, estás en un semáforo y sube un poquito de revoluciones. Quiere decir que está empezando a regenerar”, ha explicado.

El filtro de partículas de un coche (Wikimedia Commons)
El filtro de partículas de un coche (Wikimedia Commons)

También ha mencionado cambios perceptibles en el escape. “Ves que sale un poco de humo por el escape con un cierto olor peculiar, pero son tramos momentáneos durante lo que dura una regeneración”, ha dicho el mecánico.

Otro indicio está en la ventilación. Según ha detallado Ebenezer, si el aire acondicionado no está conectado y el ventilador sigue “a máxima potencia de forma constante”, el coche puede estar en plena regeneración. A eso suma una señal menos visible para el conductor: la activación de consumos eléctricos como las lunetas térmicas.

Sobre ese punto, ha planteado una solución casera para quienes no tienen testigo en el cuadro. “Poniendo una luz, una bombillita, un LED, una instalación, bien sea en el cuadro, bien sea atrás y lo ves desde el retrovisor, que se enciende cuando están activos esos consumidores, es decir, cuando está haciendo una regeneración del filtro de partícula”, ha explicado.

Consecuencias y cuidados

La consecuencia, según su relato, no se limita al propio filtro. “Puede ser que tengas correas bañadas en aceite como en los PureTech y eso va a hacer que se degrade antes de tiempo o si no vas a tener un problema de obstrucción en el filtro de partícula porque no se va a limpiar”, ha advertido.

El mecánico insiste en que el conductor no necesita intervenir de forma compleja. “Aquí no tienes que hacer absolutamente nada”, ha afirmado. Si es posible, recomienda salir a carretera, aunque también sostiene que basta con no parar el coche y dejar que circule “tranquilamente” para que el sistema regule solo el proceso.

Ferrari avanza su primer coche totalmente eléctrico y con más de 1.000 caballos.

En su explicación, las regeneraciones requieren una condición básica: “solamente necesitan una cosa, temperatura”. Para alcanzarla, ha señalado, el motor recurre a inyecciones de combustible, eleva mucho la temperatura en el escape y la carbonilla “se quema como por pirólisis en el horno”.

Ese mecanismo afecta sobre todo a los diésel, aunque recuerda que ya hay algunos gasolina con este sistema. Según ha remarcado Juan José Ebenezer, “hoy día todos los coches diésel tienen filtro de partícula y el desconocimiento te va a costar dinero”.

Temas Relacionados

CochesMotorMotor EspañaVehículosEspaña-NacionalEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Última hora de los incendios en España, en directo: continúa el regreso de vecinos a sus viviendas en Madrid mientras persisten focos activos en León y Castellón

El operativo de emergencia refuerza la vigilancia en las zonas afectadas y se mantienen evacuaciones puntuales ante el riesgo de rebrotes

Última hora de los incendios en España, en directo: continúa el regreso de vecinos a sus viviendas en Madrid mientras persisten focos activos en León y Castellón

Precio del aceite de oliva en España 2026: últimas variaciones y tendencias del mercado

España es el primer exportador mundial de aceite de oliva, por lo que es importante conocer su comportamiento en el mercado

Precio del aceite de oliva en España 2026: últimas variaciones y tendencias del mercado

Embalses en España: así están las reservas de agua este jueves 30 de julio

La reserva de agua en el país bajó en un -2,01 % a comparación de la semana pasada, de acuerdo con Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Embalses en España: así están las reservas de agua este jueves 30 de julio

Cambio de euro a dólar hoy 30 de julio: cómo está la cotización y previsiones

Este fue el comportamiento de la divisa europea frente a la estadounidense

Cambio de euro a dólar hoy 30 de julio: cómo está la cotización y previsiones

La Seguridad Social puede bajar la pensión a los trabajadores que les suben el sueldo dos años antes de jubilarse

Un aumento salarial en los 24 meses previos a la jubilación no siempre mejora la pensión debido a que la ley impide computar determinadas subidas de cotización para evitar fraudes, aunque contempla varias excepciones

La Seguridad Social puede bajar la pensión a los trabajadores que les suben el sueldo dos años antes de jubilarse
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El TSJC multa con 840 euros a un abogado por citar en un recurso judicial al menos 25 sentencias falsas inventadas por una inteligencia artificial

El TSJC multa con 840 euros a un abogado por citar en un recurso judicial al menos 25 sentencias falsas inventadas por una inteligencia artificial

El avión que ha roto todos los récords al realizar el vuelo más largo sin escalas y guarda relación con España: más de 3,6 millones de personas lo vieron en directo

El juez Calama autoriza a la UDEF a investigar las cuentas de la secretaria de Zapatero tras detectar que compró una vivienda sin hipoteca por más de 132.000 euros

El juez Calama ordena investigar las cuentas bancarias de Zapatero, sus hijas, su secretaria, Julio Martínez y sociedades vinculadas al entramado investigado

Quién es Jaime Campaner, el penalista experto en juicios con jurado elegido por Begoña Gómez: defendió a Rafa Mir, a un hijo de Jordi Pujol y al abogado de Sadam Hussein

ECONOMÍA

La Seguridad Social puede bajar la pensión a los trabajadores que les suben el sueldo dos años antes de jubilarse

La Seguridad Social puede bajar la pensión a los trabajadores que les suben el sueldo dos años antes de jubilarse

Hasta 282 muertes más por retrasar la jubilación: la reforma de 2011 elevó la mortalidad prematura más de medio punto

Las vacaciones de los menores de 45 años se ven condicionadas por el precio de la vivienda: menos días de viaje y alojamientos más baratos

Los pisos de alquiler de temporada se encarecen hasta un 23,7% en España y Barcelona se convierte en la ciudad más cara con una renta media de 1.750 euros al mes

El Gobierno licita por 115 millones las obras de Nuevo Barrio Campamento con 10.700 viviendas públicas asequibles en Madrid

DEPORTES

Carlos Alcaraz confirma su presencia en un torneo: también participarán Sinner y Djokovic

Carlos Alcaraz confirma su presencia en un torneo: también participarán Sinner y Djokovic

De la Rosa explica por qué las mejoras en Aston Martin son esperanzadoras para Fernando Alonso

La Comunidad de Madrid denuncia al Rayo por no dejarles entrar en el estadio de Vallecas

El Manchester United desvela los detalles de su nuevo estadio: capacidad para 100.000 espectadores y una cubierta tipo ‘umbrella’

Nuevas imágenes de Ilia Topuria sin protector de ojos y visiblemente recuperado tras el combate en Casa Blanca