Juan José Ebenezer, mecánico: “Si no regeneras el filtro de partículas, vas a tener averías mecánicas”

Según el mecánico Juan José Ebenezer, dejar que el coche complete la regeneración es clave para el buen funcionamiento del motor (Composición Infobae)

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La correcta gestión del filtro de partículas en los vehículos diésel y algunos modelos de gasolina es fundamental para evitar averías y gastos innecesarios. La regeneración de este componente es un proceso automático diseñado para eliminar la acumulación de residuos en el filtro, pero la falta de conocimiento sobre su funcionamiento puede provocar problemas mecánicos y elevados costos de reparación.

Ignorar una regeneración del filtro de partículas puede acabar en averías y en un coste evitable, según ha explicado el mecánico Juan José Ebenezer (@juanjoseebenezer). Su aviso parte de una idea simple: el coche puede gestionar solo ese proceso, pero el problema aparece cuando el conductor lo interrumpe “por desconocimiento” y no le deja terminar.

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La regeneración puede durar entre cinco y 20 minutos y, según ha explicado Ebenezer, basta con no apagar el coche y seguir circulando con normalidad para que concluya. El mecánico ha precisado que el motor puede subir ligeramente de revoluciones, salir algo de humo por el escape y mantenerse el ventilador a máxima potencia durante un buen rato.

Señales para detectar la regeneración del filtro

Según ha dicho Ebenezer, el riesgo de cortar ese ciclo es acumulativo: “Si tú la cortas, nunca va a limpiar, va cada vez a contaminarse más, va cada vez a hacer las regeneraciones más pronto y al final vas a tener una avería”. En su explicación, el problema no es que el sistema falle de origen, sino que el conductor no identifique a tiempo que el vehículo está limpiando el filtro.

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En algunos modelos, ha señalado, la identificación es directa porque el coche “te ponen un indicador o un chivato en el cuadro que te está diciendo que está regenerando el filtro de partícula”. En esos casos, añade, el conductor solo tiene que permitir que el proceso termine.

Cuando ese aviso no existe, Ebenezer ha descrito varias señales prácticas. “Otra forma de verlo, muy común, es que tú veas que el motor sube un poquito de revoluciones, estás en un semáforo y sube un poquito de revoluciones. Quiere decir que está empezando a regenerar”, ha explicado.

El filtro de partículas de un coche (Wikimedia Commons)

También ha mencionado cambios perceptibles en el escape. “Ves que sale un poco de humo por el escape con un cierto olor peculiar, pero son tramos momentáneos durante lo que dura una regeneración”, ha dicho el mecánico.

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Otro indicio está en la ventilación. Según ha detallado Ebenezer, si el aire acondicionado no está conectado y el ventilador sigue “a máxima potencia de forma constante”, el coche puede estar en plena regeneración. A eso suma una señal menos visible para el conductor: la activación de consumos eléctricos como las lunetas térmicas.

Sobre ese punto, ha planteado una solución casera para quienes no tienen testigo en el cuadro. “Poniendo una luz, una bombillita, un LED, una instalación, bien sea en el cuadro, bien sea atrás y lo ves desde el retrovisor, que se enciende cuando están activos esos consumidores, es decir, cuando está haciendo una regeneración del filtro de partícula”, ha explicado.

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Consecuencias y cuidados

La consecuencia, según su relato, no se limita al propio filtro. “Puede ser que tengas correas bañadas en aceite como en los PureTech y eso va a hacer que se degrade antes de tiempo o si no vas a tener un problema de obstrucción en el filtro de partícula porque no se va a limpiar”, ha advertido.

El mecánico insiste en que el conductor no necesita intervenir de forma compleja. “Aquí no tienes que hacer absolutamente nada”, ha afirmado. Si es posible, recomienda salir a carretera, aunque también sostiene que basta con no parar el coche y dejar que circule “tranquilamente” para que el sistema regule solo el proceso.

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En su explicación, las regeneraciones requieren una condición básica: “solamente necesitan una cosa, temperatura”. Para alcanzarla, ha señalado, el motor recurre a inyecciones de combustible, eleva mucho la temperatura en el escape y la carbonilla “se quema como por pirólisis en el horno”.

Ese mecanismo afecta sobre todo a los diésel, aunque recuerda que ya hay algunos gasolina con este sistema. Según ha remarcado Juan José Ebenezer, “hoy día todos los coches diésel tienen filtro de partícula y el desconocimiento te va a costar dinero”.