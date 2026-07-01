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España roza las 900 muertes por calor desde que comenzó el verano: Cataluña encabeza la lista con 197

El día 23 fue el más cálido para un mes de junio en el conjunto del país desde, al menos, 1950, según datos de la Aemet

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Una mujer se protege del sol con el abanico en Valencia. EFE/ Kai Forsterling
Una mujer se protege del sol con el abanico en Valencia. EFE/ Kai Forsterling

El arranque del verano ha estado marcado por una intensa ola de calor de cinco días de duración que ha dejado temperaturas más altas de lo normal en la mayor parte de España, alcanzando los 45 grados en algunos puntos. El día 23 fue el más cálido para un mes de junio en el conjunto del país desde, al menos, 1950, según los datos de la Aemet, lo que incrementa los riesgos para la salud. De hecho, entre el 21 y el 31 de junio, en España se han registrado 858 muertes atribuibles al calor, de acuerdo a las estimaciones del sistema de monitorización de la mortalidad diaria por todas las causas (MoMo), gestionado por el Centro Nacional de Epidemiología del Instituto de Salud Carlos III. De ese total, 513 eran mujeres y 345 eran hombres.

El jueves 25 de junio se reportó el mayor exceso de mortalidad, con 120 muertes, seguido del día viernes 26, que registró 115 muertes atribuibles al calor, y el día 28, con 108, según los datos del sistema MoMo, que recopila a diario el número de fallecidos en el país y calcula la desviación de la mortalidad respecto a la mortalidad previsible según las series históricas registradas.

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Por regiones, el impacto de la ola de calor ha sido especialmente notable en el centro y norte del país. Cataluña encabeza la lista con 197 muertes, seguida de Castilla y León con 96, y la Comunidad de Madrid, con 92. Estos datos, además, se añaden a los registrados el pasado mayo, mes en el que se contabilizaron 101 muertes asociadas al calor extremo, el mayor número para ese periodo desde que existen registros.

Cómo combaten la ola de calor quienes trabajan bajo el sol

La Aemet, además, ya ha adelantado que “en los próximos días sobrevolarán España masas de aire muy cálidas”, por lo que no se descarta una nueva ola de calor a partir del fin de semana. En cualquier caso, las temperaturas diurnas y nocturnas serán “muy altas durante varios días”.

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No son fallecimientos por golpes de calor

La mayoría de los fallecimientos vinculados al calor no se producen por golpes de calor, sino porque las altas temperaturas empeoran afecciones ya existentes, según señalan los especialistas. El calor extremo puede desestabilizar enfermedades previas, como las cardiovasculares o respiratorias, lo que incrementa el riesgo para quienes tienen condiciones de salud crónicas o son especialmente vulnerables.

Los expertos también advierten que las olas de calor no solo se presentan con mayor frecuencia, sino que también llegan antes y se prolongan durante más días, un patrón que se ha hecho evidente en los últimos años, con episodios que superan registros históricos tanto en intensidad como en duración.

Esta última ola de calor también ha afectado con intensidad a otros países europeos como Alemania, Reino Unido y Francia, donde se han alcanzado temperaturas inusualmente altas y se han batido récords históricos. Francia, en concreto, ha registrado un notable aumento en la mortalidad: el 23 de junio se contabilizaron 1.200 fallecimientos, cifra que ascendió a 1.400 diarios los días 24 y 25, coincidiendo con los días más calurosos desde que existen registros. Estas cifras superan la media habitual de 1.000 muertes diarias registrada en abril y mayo.

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