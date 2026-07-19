Pedro Sánchez, del Mundial a África: este lunes aterriza en Argelia con el gas en el centro de la visita y el tabú del Sáhara Occidental sobrevolando el encuentro

Pedro Sánchez viaja a Argelia para reconstruir la amistad entre países. (Montaje Infobae)

Cuando termine la final del Mundial, Pedro Sánchez no podrá entretenerse. El presidente ha decidido estar presente en el partido en Nueva York, pero su viaje a Argelia del lunes sigue fijado en su agenda. Y es que se trata de una visita clave para los intereses de España. El país norteafricano es su principal proveedor de gas y, tras años de crisis diplomática por el giro del Gobierno en su postura sobre el Sáhara Occidental, la herida empieza a sanar.

Pero el Sáhara no ha dejado de ser un tema espinoso, de forma que el Ejecutivo ha enfocado el encuentro en el resto de temáticas comunes. La cooperación energética protagoniza la visita, que incluye a varias de las principales compañías españolas del sector. No obstante, desde la Moncloa explican que también se buscará establecer lazos en otros ámbitos. El gas y la búsqueda de otros vínculos empresariales son dos de los tres objetivos del viaje. El otro: escenificar que se ha superado una crisis y se ha retomado la amistad entre los países.

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Los ministros de Exteriores de Argelia, Ahmed Attaf, y de España, José Manuel Albares. (Ministerio de Asuntos Exteriores)

De la crisis por el Sáhara a la vuelta de la amistad

El Gobierno español mantiene firme su posición respecto al Sáhara Occidental y niega cualquier cambio reciente en su postura. Fuentes oficiales aseguran que Pedro Sánchez ha reiterado públicamente el respaldo a una solución mutuamente aceptada bajo el marco de Naciones Unidas. Consideran que la autonomía propuesta por Marruecos constituye probablemente la opción más sólida, tal como dijo la propia ONU en 2025 con la resolución 2797. Se renovó la misión para el referéndum (Minurso) hasta el 31 de octubre de 2026, pero, a su vez, se tomó como base para las negociaciones la propuesta de Marruecos presentada en 2007.

Para Argelia, el asunto es de gran importancia. Siempre ha sido el principal apoyo del pueblo saharaui, pues gran parte de ellos residen en los campamentos de Tinduf, en suelo argelino. Marruecos es su principal rival regional, de manera que si consiguiese su dominio oficial sobre el Sáhara Occidental, conseguiría ganar poder con recursos y territorio. En marzo, el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, visitó Argelia y permitió que reactivaran su Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación. Cuando, en 2021, España aceptó ingresar en un hospital a Brahim Gali, líder del Frente Polisario, desencadenó una enemistad con Marruecos que se solventó con el compromiso con su posición sobre el Sáhara. El enfado pasó entonces a Argelia y, cuatro años después, este viaje busca la reconciliación definitiva.

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El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha dado por superada la crisis bilateral que provocó el apoyo al plan de autonomía marroquí para el Sáhara Occidental en marzo de 2022, anunciando desde Argel que la relación bilateral entra en un "nuevo estadio" y que los dos países trabajan ya en la celebración de una cumbre presidida por Pedro Sánchez y Abdelmayid Tebune, la primera desde 2018. (Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores)

Del gas a otras vías de cooperación

El gas ocupará un lugar destacado en la agenda. Empresas como Repsol, Naturgy y Moeve formarán parte de la delegación española y analizarán la posibilidad de firmar nuevos acuerdos o incrementar los flujos a través del gasoducto Medgaz, además de contemplar un aumento en la compra de gas natural licuado. No obstante, la agenda incluye otros asuntos. El gobierno argelino pretende captar inversiones en áreas como infraestructuras, energía solar, gestión del agua y alimentación, para lo que ya ha abierto procesos de licitación en estos ámbitos.

El acercamiento bilateral se produce tras un periodo de enfriamiento y con el objetivo de fortalecer la cooperación. La visita busca mostrar el cierre de la crisis diplomática y reimpulsar los vínculos económicos. España, que ocupa el segundo puesto entre los compradores europeos de gas argelino, apunta a diversificar sus fuentes de suministro. Por su parte, Argelia quiere atraer capital para otros sectores y ampliar la cooperación más allá del sector gasístico. La situación regional, condicionada por conflictos en Gaza, Ucrania y el Sahel, también ocupará un lugar relevante en la agenda.

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