España

Pedro Sánchez, del Mundial a África: este lunes aterriza en Argelia con el gas en el centro de la visita y el tabú del Sáhara Occidental sobrevolando el encuentro

La cooperación energética protagoniza la visita, mientras que la situación de los saharauis puede surgir en la conversación pero no figura como uno de los temas principales

Guardar
Google icon
Pedro Sánchez viaja a Argelia para reconstruir la amistad entre países
Pedro Sánchez viaja a Argelia para reconstruir la amistad entre países. (Montaje Infobae)

Cuando termine la final del Mundial, Pedro Sánchez no podrá entretenerse. El presidente ha decidido estar presente en el partido en Nueva York, pero su viaje a Argelia del lunes sigue fijado en su agenda. Y es que se trata de una visita clave para los intereses de España. El país norteafricano es su principal proveedor de gas y, tras años de crisis diplomática por el giro del Gobierno en su postura sobre el Sáhara Occidental, la herida empieza a sanar.

Pero el Sáhara no ha dejado de ser un tema espinoso, de forma que el Ejecutivo ha enfocado el encuentro en el resto de temáticas comunes. La cooperación energética protagoniza la visita, que incluye a varias de las principales compañías españolas del sector. No obstante, desde la Moncloa explican que también se buscará establecer lazos en otros ámbitos. El gas y la búsqueda de otros vínculos empresariales son dos de los tres objetivos del viaje. El otro: escenificar que se ha superado una crisis y se ha retomado la amistad entre los países.

PUBLICIDAD

Los ministros de Exteriores de Argelia, Ahmed Attaf, y de España, José Manuel Albares. (Ministerio de Asuntos Exteriores)
Los ministros de Exteriores de Argelia, Ahmed Attaf, y de España, José Manuel Albares. (Ministerio de Asuntos Exteriores)

De la crisis por el Sáhara a la vuelta de la amistad

El Gobierno español mantiene firme su posición respecto al Sáhara Occidental y niega cualquier cambio reciente en su postura. Fuentes oficiales aseguran que Pedro Sánchez ha reiterado públicamente el respaldo a una solución mutuamente aceptada bajo el marco de Naciones Unidas. Consideran que la autonomía propuesta por Marruecos constituye probablemente la opción más sólida, tal como dijo la propia ONU en 2025 con la resolución 2797. Se renovó la misión para el referéndum (Minurso) hasta el 31 de octubre de 2026, pero, a su vez, se tomó como base para las negociaciones la propuesta de Marruecos presentada en 2007.

Para Argelia, el asunto es de gran importancia. Siempre ha sido el principal apoyo del pueblo saharaui, pues gran parte de ellos residen en los campamentos de Tinduf, en suelo argelino. Marruecos es su principal rival regional, de manera que si consiguiese su dominio oficial sobre el Sáhara Occidental, conseguiría ganar poder con recursos y territorio. En marzo, el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, visitó Argelia y permitió que reactivaran su Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación. Cuando, en 2021, España aceptó ingresar en un hospital a Brahim Gali, líder del Frente Polisario, desencadenó una enemistad con Marruecos que se solventó con el compromiso con su posición sobre el Sáhara. El enfado pasó entonces a Argelia y, cuatro años después, este viaje busca la reconciliación definitiva.

PUBLICIDAD

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha dado por superada la crisis bilateral que provocó el apoyo al plan de autonomía marroquí para el Sáhara Occidental en marzo de 2022, anunciando desde Argel que la relación bilateral entra en un "nuevo estadio" y que los dos países trabajan ya en la celebración de una cumbre presidida por Pedro Sánchez y Abdelmayid Tebune, la primera desde 2018. (Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores)

Del gas a otras vías de cooperación

El gas ocupará un lugar destacado en la agenda. Empresas como Repsol, Naturgy y Moeve formarán parte de la delegación española y analizarán la posibilidad de firmar nuevos acuerdos o incrementar los flujos a través del gasoducto Medgaz, además de contemplar un aumento en la compra de gas natural licuado. No obstante, la agenda incluye otros asuntos. El gobierno argelino pretende captar inversiones en áreas como infraestructuras, energía solar, gestión del agua y alimentación, para lo que ya ha abierto procesos de licitación en estos ámbitos.

El acercamiento bilateral se produce tras un periodo de enfriamiento y con el objetivo de fortalecer la cooperación. La visita busca mostrar el cierre de la crisis diplomática y reimpulsar los vínculos económicos. España, que ocupa el segundo puesto entre los compradores europeos de gas argelino, apunta a diversificar sus fuentes de suministro. Por su parte, Argelia quiere atraer capital para otros sectores y ampliar la cooperación más allá del sector gasístico. La situación regional, condicionada por conflictos en Gaza, Ucrania y el Sahel, también ocupará un lugar relevante en la agenda.

Temas Relacionados

Pedro SánchezPSOEGobierno de EspañaEspaña-NacionalEspaña Noticiasúltima hora España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Los embalses de agua se encuentran al 75,29 % de su capacidad este domingo 19 de julio

El Boletín Hidrológico Peninsular ha publicado la situación de los embalses de agua en España

Los embalses de agua se encuentran al 75,29 % de su capacidad este domingo 19 de julio

La mujer que está detrás de los looks de Lamine Yamal no es ni Inés García ni Sheila Ebana: Ana Sotillo, la sevillana que marca su estilo en el Mundial 2026

La estilista que viste al futbolista de La Roja también ha trabajado para Vinícius Jr, Marcelo o cantantes como C. Tangana

La mujer que está detrás de los looks de Lamine Yamal no es ni Inés García ni Sheila Ebana: Ana Sotillo, la sevillana que marca su estilo en el Mundial 2026

Del campo argentino a la mesa española: el viaje de 10.000 kilómetros de un chuletón de carne argentina tras el acuerdo UE-Mercosur

La importación de carne vacuna de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay podrá llegar hasta las 99.000 toneladas al año

Del campo argentino a la mesa española: el viaje de 10.000 kilómetros de un chuletón de carne argentina tras el acuerdo UE-Mercosur

10 recetas de picoteo de diferentes regiones de España para cenar durante la final del Mundial contra Argentina

Nada mejor para acompañar un partido de tal calibre que una mesa llena del picoteo más exquisito de cada comunidad autónoma española

10 recetas de picoteo de diferentes regiones de España para cenar durante la final del Mundial contra Argentina

La pasión de la infanta Sofía por el fútbol: así ha crecido entre gradas, estadios y la camiseta de La Roja

La hija pequeña de los reyes Felipe y Letizia estará este domingo en Nueva York para animar a España en la final del Mundial contra Argentina

La pasión de la infanta Sofía por el fútbol: así ha crecido entre gradas, estadios y la camiseta de La Roja
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

España lidera el ejercicio militar de la OTAN que protege el Atlántico Norte con cinco buques de la Armada y 3.000 militares de la alianza

España lidera el ejercicio militar de la OTAN que protege el Atlántico Norte con cinco buques de la Armada y 3.000 militares de la alianza

El líder conservador del Parlamento de Alemania dimite tras tener un hijo mediante gestación subrogada

El primer ejercicio para preparar la disuasión nuclear de Francia y Alemania con cinco aviones militares en pleno vuelo

El PP presenta a sus candidatos a las provincias con 11 novedades en un acto marcado por las ganas de elecciones y los guiños al Mundial

¿Qué planes tiene China en España? Las claves para entender el despliegue del gigante asiático en Galicia, Zaragoza o Extremadura

ECONOMÍA

Del campo argentino a la mesa española: el viaje de 10.000 kilómetros de un chuletón de carne argentina tras el acuerdo UE-Mercosur

Del campo argentino a la mesa española: el viaje de 10.000 kilómetros de un chuletón de carne argentina tras el acuerdo UE-Mercosur

Los fondos de inversión arrasan en rentabilidad a los depósitos: dan 2.100 euros más por 10.000 € invertidos durante diez años

La medida que ha aprobado París para combatir su crisis de vivienda: impuestos de hasta el 60% sobre los pisos vacíos

La Ley de Propiedad Horizontal no prohíbe las mascotas, pero los estatutos de la comunidad sí pueden hacerlo si cumplen con este requisito

El 50% de los jóvenes españoles compra camisetas falsas: el Mundial dispara un negocio ilegal de 1.200 millones

DEPORTES

España y Argentina se citan con la historia: La Roja busca la segunda estrella ante una albiceleste que quiere prolongar su reinado

España y Argentina se citan con la historia: La Roja busca la segunda estrella ante una albiceleste que quiere prolongar su reinado

Luis de la Fuente y Lionel Scaloni: aprendiz y maestro se dan cita en la final del Mundial 2026

Los ataques de Marc Cucurella, la fórmula que puede darle la segunda estrella a España

Lamine Yamal, de la presión por ser el ‘nuevo Messi’ al peso de un país sobre sus hombros: “Es una carga muy pesada para cualquier deportista”

A qué hora juega España contra Argentina la final del Mundial 2026 y dónde ver el partido gratis