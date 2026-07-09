Sitios falsos y fraudes digitales: qué debes verificar antes de comprar boletos de conciertos por Internet

Andrés comenta que, según los últimos informes, "la gente ya tiene incorporado el e-commerce para hacer sus compras" (Foto: Shutterstock)

El robo de datos personales en empresas reconocidas pone en riesgo a quienes compran boletos de eventos por Internet. Los delincuentes aprovechan esa información filtrada para crear sitios falsos, enviar enlaces fraudulentos y suplantar identidades de plataformas oficiales.

A continuación te decimos cómo identificar este tipo de practicas para no caer en fraudes.

Por qué eres un blanco al comprar boletos en línea

Los estafadores difunden promociones con mensajes como “últimos boletos disponibles” o “acceso VIP exclusivo” para provocar decisiones impulsivas. Una vez que el usuario hace clic, aterriza en una página que imita a la perfección el portal oficial y le solicita datos bancarios o personales que después se usan para fraudes financieros o robo de identidad.

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Las temporadas de alta demanda —conciertos masivos, partidos de futbol, eventos artísticos— concentran el mayor número de intentos de fraude. La emoción del momento reduce los filtros de verificación y facilita que las personas compartan información sensible sin revisar la autenticidad del sitio.

Recomendaciones para proteger tu información

1. Verifica que el enlace de la promoción sea el correcto. Antes de ingresar cualquier dato, revisa que la dirección URL corresponda al sitio oficial de la empresa y que comience con https:. La “s” al final indica que la comunicación va cifrada; una sola letra cambiada en el dominio puede llevarte a un portal falso.

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Una persona realiza una compra en línea a través de su teléfono móvil, rodeado de íconos virtuales que simbolizan la seguridad y protección de datos en el comercio electrónico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

2. Desconfía de ofertas que parezcan demasiado buenas. Los precios muy por debajo del mercado, las frases de urgencia como “solo hoy” y la presión para pagar de inmediato son señales de alerta. Si una oferta te genera prisa, detente y verifica antes de actuar.

3. Mantén actualizada tu cuenta con contraseñas seguras. Usa combinaciones de letras, números y símbolos que no repitas en otros servicios. Una contraseña débil o reutilizada facilita el acceso no autorizado a tu cuenta de compra de boletos.

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4. Activa el doble factor de autenticación. Esta capa adicional de seguridad exige una segunda verificación —un código temporal enviado a tu teléfono o correo— cada vez que alguien intente ingresar a tu cuenta. Así, aunque roben tu contraseña, no podrán acceder sin ese segundo paso.

5. Utiliza tarjeta digital para tus compras en línea. Las tarjetas digitales o virtuales generan un número de uso único o limitado que protege los datos de tu tarjeta principal. Si el sitio donde compraste sufre una filtración, el daño queda contenido y no compromete el resto de tu patrimonio.

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La imagen captura una tarjeta de crédito descansando sobre una tableta iPad, simbolizando la facilidad de las compras online. Representa la interacción entre las finanzas personales y el comercio digital, resaltando la importancia de las opciones de pago como débito y crédito en el mundo de las compras por internet. La fotografía enfoca en la conveniencia de acceder a promociones y aprovechar eventos como el Black Friday, todo desde la comodidad de dispositivos digitales. (Imagen ilustrativa Infobae)

6. Evita proporcionar datos que no sean necesarios para tu reservación. Un portal legítimo de venta de boletos no te pedirá tu número de seguro social, tu CURP ni información médica. Si un sitio solicita datos que van más allá de lo indispensable para completar la compra, abandónalo de inmediato.

7. No realices transferencias directas a cuentas personales. Los vendedores informales en redes sociales suelen pedir pagos por este método porque no dejan trazabilidad formal. Usa únicamente plataformas autorizadas que emitan un comprobante oficial de la transacción.

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8. Evita conectarte a redes Wi-Fi públicas al comprar. Las redes abiertas en cafés, aeropuertos o centros comerciales son vulnerables a la interceptación de datos. Realiza tus compras desde una red privada o con los datos móviles de tu dispositivo.

9. Instala un antivirus en todos tus dispositivos. Un software de seguridad actualizado detecta sitios maliciosos y bloquea intentos de robo de información antes de que lleguen a tus datos. Mantenlo activo y al día en cada equipo que uses para navegar.

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La imagen captura una tarjeta de crédito descansando sobre una tableta iPad, simbolizando la facilidad de las compras online. Representa la interacción entre las finanzas personales y el comercio digital, resaltando la importancia de las opciones de pago como débito y crédito en el mundo de las compras por internet. La fotografía enfoca en la conveniencia de acceder a promociones y aprovechar eventos como el Black Friday, todo desde la comodidad de dispositivos digitales. (Imagen ilustrativa Infobae)

10. Revisa los permisos que solicitan las aplicaciones. Antes de descargar una app de venta de boletos, consulta las estadísticas de descargas y las opiniones de otros usuarios. Si la aplicación pide acceso a funciones del teléfono que no tienen relación con la compra, no la instales.

Qué hacer si ya compartiste tus datos

Si sospechas que ingresaste información en un sitio falso o realizaste un pago en condiciones de riesgo, contacta de inmediato a tu institución financiera para bloquear la tarjeta. Revisa también tu historial crediticio para detectar créditos o consultas inusuales que no hayas autorizado.

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Denuncia cualquier intento de fraude ante la Policía Cibernética o acude al Ministerio Público más cercano. Tu reporte es seguro y confidencial, y permite que las autoridades identifiquen patrones y protejan a más personas.

Para reportes ciudadanos, comunícate al 088 — Atención Ciudadana.