¿Chollo o estafa? Consejos para evitar caer en fraudes ‘online’ durante las rebajas de verano

Una mujer revisa una web con rebajas 'online' (Imagen ilustrativa de Infobae)

Las rebajas de verano ya han comenzado en numerosas tiendas del país y se prolongarán durante las próximas semanas ofreciendo descuentos en todo tipo de productos. En este periodo muchos consumidores intentarán aprovechar las ofertas disponibles tanto en comercios físicos como de forma online. Sin embargo, conviene actuar con cautela, ya que también aumentarán las estafas en el entorno digital.

Según el Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe), entre las estafas más habituales durante las rebajas se encuentran las páginas web falsas que imitan a tiendas legítimas y suelen incluir ofertas demasiado buenas para ser reales. También son frecuentes los correos electrónicos de phishing, en los que los ciberdelincuentes intentan obtener datos personales y financieros de los usuarios.

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Para evitar caer en este tipo de fraudes durante las rebajas de verano de este 2026, el Incibe ha elaborado una guía con las recomendaciones más importantes a tener en cuenta antes de realizar una compra online durante este periodo. Estos son sus consejos clave:

Desconfía de descuentos poco realistas

La percepción de obtener grandes descuentos y la urgencia de las ofertas limitadas es una combinación que puede hacernos pasar por alto pasos de seguridad muy importantes.

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En primer lugar, se debe desconfiar de descuentos exagerados, tiendas desconocidas o anuncios en redes sociales con ofertas “irrepetibles”. En estos casos, conviene investigar y comparar precios en diferentes sitios web para asegurar que la oferta es real antes de comprar cualquier producto. También es recomendable verificar descripciones detalladas del producto, imágenes de alta calidad, disponibilidad de stock y opiniones de otros compradores.

Asimismo, para identificar una web falsa se aconseja comprobar que la dirección empiece por «https» y que aparezca el icono del candado en la barra del navegador, ya que son señales de que la página cuenta con un certificado de seguridad.

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Otra opción es recurrir a herramientas de verificación y analizadores web, que permiten obtener información sobre los enlaces y detectar posibles páginas fraudulentas antes de acceder a ellas.

Utiliza métodos de pago seguros

A la hora de realizar una compra, existen diferentes métodos de pago online que incorporan medidas de seguridad para proteger las transacciones, así como los datos personales y bancarios de los usuarios durante todo el proceso.

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Entre las opciones más seguras, el Incibe recomienda utilizar pasarelas de pago conocidas como PayPal o Bizum, y activar las notificaciones de transacciones en el banco. No se debe introducir nunca los datos de la tarjeta en webs sin certificados de seguridad, ni guardar información de pago en cuentas no fiables.

Una persona realiza una compra por internet (Imagen Ilustrativa Infobae)

Compra de forma responsable

Más allá de las medidas de seguridad, el Incibe recuerda que el sentido común sigue siendo la mejor defensa frente a las estafas online durante las rebajas. Por ello, recomienda no dejarse llevar por las prisas y dedicar unos minutos a tomar ciertas precauciones.

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En este sentido, recomienda evitar las redes Wi-Fi públicas a la hora de realizar transacciones, ya que son más vulnerables a posibles ataques que puedan comprometer la información personal y bancaria. Siempre que sea posible, conviene realizar las compras desde una conexión privada y segura o utilizando los datos móviles.

Se aconseja, además, utilizar contraseñas fuertes y diferentes para cada cuenta de usuario, combinando letras, números y símbolos para dificultar accesos no autorizados. También revisar las políticas de devolución y privacidad del comercio para conocer cómo se tratarán los datos personales y qué opciones existen en caso de necesitar devolver un producto.

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