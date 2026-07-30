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Marruecos achaca las entradas masivas en Ceuta a bandas criminales y dice que la colaboración con España es "ejemplar"

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Marruecos ha achacado la entrada masivas de migrantes en la frontera con Ceuta a "organizaciones criminales" y ha destacado que la colaboración con España en materia migratoria es "ejemplar", según han trasladado a Europa Press fuentes diplomáticas de la embajada de Marruecos en Madrid.

Dichas fuentes han recalcado que los recientes intentos de entrada irregular a Ceuta "no responden, en modo alguno, a una voluntad de las autoridades marroquíes de favorecer la inmigración irregular" y que todo apunta a que estos movimientos obedecen, más bien, a la explotación por parte de las redes criminales dedicadas a la trata de seres humanos y al tráfico ilícito de migrantes.

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Una percepción generada, han resaltado, tras la reciente sentencia del Tribunal Supremo español relativa a los procedimientos de devolución de las personas interceptadas en el mar.

"Marruecos no favorece ni fomenta la inmigración irregular de sus nacionales. Son las organizaciones criminales las que se aprovechan de la vulnerabilidad de estas personas, alimentando falsas expectativas y exponiéndolas a graves riesgos para su vida e integridad", han zanjado.

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(HABRÁ AMPLIACIÓN)

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