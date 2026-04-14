El IPC sube hasta el 3,4% en marzo, una décima más de lo esperado, por el alza en el precio de la gasolina

Una persona reposta en una gasolinera en Madrid (España). (Europa Press / Europa Press)

La inflación en España ha alcanzado este mes de marzo su nivel más alto desde junio de 2024 en la primera lectura del Índice de Precios de Consumo (IPC) en el que se ha podido apreciar el impacto del estallido de la guerra en Oriente Medio el pasado 28 de febrero. El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha elevado en una décima la cifra avanzada a finales de marzo hasta el 3,4%. Este incremento de 1,1 puntos por encima de la tasa registrada en febrero supone el mayor salto del índice desde junio de 2022, cuando la inflación subió desde el 8,7% al 10,2%.

El aumento de la inflación en marzo se debe principalmente al encarecimiento de la energía a consecuencia del conflicto en Irán. El grupo de transporte fue el que más incrementó su tasa anual, que alcanzó el 5,3%. Este aumento se explica por el encarecimiento de combustibles y lubricantes para vehículos personales, en contraste con la bajada que se produjo en marzo de 2025. El grupo de vivienda también elevó su variación anual hasta el 3,7%, casi dos puntos más que en febrero, debido al comportamiento de la electricidad, que experimentó un descenso menor que el de marzo de 2025, y de los combustibles líquidos, cuyos precios subieron mientras que el año anterior bajaron.

El grupo de vestido y calzado, por su parte, presentó una tasa anual del 2,6%, más de 3,5 puntos por encima de la del mes anterior. La subida responde a que los precios aumentaron más que en marzo del año pasado por el inicio de la nueva temporada. El IPC reflejó también la rebaja de impuestos a los carburantes aprobada por el Gobierno, aunque solo tuvo efecto en la última semana de marzo.

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