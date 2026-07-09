La huelga de Renfe del 15 de julio afectará a más de 300 trenes de media y larga distancia

Un tren de Renfe en la Estación de Atocha, a 27 de marzo de 2024, en Madrid (España). (Jesús Hellín / Europa Press)

La huelga convocada por el Sindicato Ferroviario para el próximo 15 de julio tendrá un impacto notable sobre la circulación de trenes de Renfe, especialmente en los servicios de media, alta y larga distancia. Aunque el Ministerio de Transportes ha fijado servicios mínimos para garantizar una parte importante de la oferta, cientos de conexiones quedarán pendientes del seguimiento real del paro, por lo que los viajeros deberán consultar con antelación el estado de sus trayectos.

En total, la resolución ministerial prevé que unos 328 trenes de media, alta y larga distancia puedan verse afectados por la huelga. De ellos, 94 corresponden a servicios de alta velocidad y larga distancia, mientras que otros 234 pertenecen a la red de media distancia. Estas cancelaciones potenciales se producen sobre una programación inicial de 343 trenes de alta velocidad y larga distancia y 650 trenes de media distancia.

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Para los servicios de alta velocidad, el Ministerio ha establecido unos servicios mínimos del 73%, el mismo porcentaje aplicado en la anterior jornada de huelga del 29 de junio. Esto garantiza la circulación de 249 trenes de alta velocidad y larga distancia, mientras que los 94 restantes dependerán de la incidencia efectiva del paro entre la plantilla.

Renfe ha recordado que en la huelga anterior el seguimiento fue reducido, con una participación del 1,83%. Por ello, la compañía considera posible que una parte de los trenes inicialmente no asegurados por los servicios mínimos pueda finalmente circular. No obstante, recomienda a los viajeros comprobar en la web oficial del Ministerio de Transportes cuáles son los servicios que podrían cancelarse.

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En el caso de la media distancia, los servicios mínimos se han fijado en el 66%, un punto más que en la convocatoria anterior. Esto supone que circularán 426 de los 650 trenes programados, mientras que 224 quedarán sujetos al seguimiento de la huelga. En algunas comunicaciones, la cifra de trenes potencialmente cancelados se eleva a 234, por lo que el impacto final dependerá de la programación definitiva y de la participación de los trabajadores.

Un “abandono premeditado” de Renfe

Los servicios de Cercanías también estarán condicionados por la huelga, aunque con una cobertura más amplia. En Madrid, Asturias, Cantabria, Galicia, Castilla y León, Sevilla, Cádiz, Málaga, Valencia, Murcia y Zaragoza se mantendrá el 75% del servicio en horas punta y el 50% durante el resto de la jornada. Estos porcentajes coinciden con los aplicados en la huelga del pasado 29 de junio.

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La convocatoria ha sido promovida por el Sindicato Ferroviario, que ha denunciado un supuesto “abandono premeditado” del servicio de Mercancías de Renfe. El sindicato critica especialmente los planes de alianza de Renfe Mercancías con la multinacional Medway, filial del grupo MSC, al considerar que esta operación supone un avance hacia la privatización del transporte ferroviario de mercancías.

Además, el colectivo convocante ha sostenido que el Ministerio de Transportes y Renfe no han cumplido los acuerdos alcanzados en noviembre de 2023 con la representación legal de los trabajadores. Según el Sindicato Ferroviario, la situación de Renfe Mercancías pone en riesgo tanto el empleo como el futuro del servicio público ferroviario.

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Renfe ha señalado que informará a los viajeros afectados y ofrecerá las alternativas habituales en caso de cancelación, como cambios de billete o reembolsos. También ha insistido en la importancia de consultar el estado de cada tren antes de acudir a la estación, ya que la circulación de los servicios no garantizados dependerá de cómo evolucione el seguimiento de la huelga durante la jornada.

En términos globales, la jornada del 15 de julio mantendrá una parte significativa de la oferta ferroviaria, pero podría afectar a cientos de conexiones de media, alta y larga distancia. Los pasajeros con viajes previstos ese día deberán revisar con atención la información oficial y prever posibles cambios en sus desplazamientos.

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