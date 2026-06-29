Más de 300 trenes cancelados por la huelga de Renfe: estos son tus derechos si te has visto afectado

Personas esperan su tren durante una huelga de Renfe y Adif, en la estación de Puerta de Atocha-Almudena Grandes. Eduardo Parra / Europa Press

La huelga convocada por el Sindicato Ferroviario para este lunes 29 de junio —y prevista también para el próximo 15 de julio— ha puesto en alerta a miles de pasajeros en toda España. Ante el impacto de la protesta en la circulación de trenes, la organización de consumidores Facua-Consumidores en Acción ha recordado a los usuarios afectados que tienen derecho a una serie de compensaciones, que incluyen desde la devolución del billete hasta alojamiento o indemnizaciones económicas, según cada caso.

El paro afecta a un total de 320 trenes de la red ferroviaria, incluyendo servicios de Alta Velocidad, Media Distancia y Cercanías. Según los servicios mínimos establecidos por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, la operadora Renfe ha tenido que cancelar decenas de trayectos y reducir de forma significativa la oferta habitual, especialmente en horas punta.

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Facua ha subrayado que, pese a respetar el derecho a huelga de los trabajadores, la compañía ferroviaria está obligada a cumplir el Reglamento (UE) 2021/782 sobre los derechos de los viajeros de ferrocarril, que establece compensaciones obligatorias en caso de cancelaciones o retrasos relevantes.

Cancelaciones masivas y servicios mínimos en toda la red ferroviaria

Las cifras muestran el alcance de la incidencia. En el caso de la Alta Velocidad y Larga Distancia, se han cancelado 98 trenes de los 360 programados para este lunes, lo que permite operar aproximadamente el 73% del servicio habitual.

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En Media Distancia, el impacto es aún mayor: 222 trenes han sido cancelados de un total de 642, lo que reduce la operativa al 65% de los viajes previstos. En los servicios de Cercanías, la situación varía según franjas horarias, aunque el servicio se reduce de forma significativa fuera de las horas punta, donde se mantiene alrededor del 75% de la circulación habitual.

Facua advierte de que estas alteraciones pueden generar retrasos en cadena y cambios de última hora, por lo que recomienda a los usuarios revisar el estado de su trayecto antes de acudir a la estación.

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Derecho a comida, hotel y transporte alternativo

En caso de retrasos superiores a 60 minutos, la normativa europea obliga a las compañías ferroviarias a ofrecer asistencia inmediata a los pasajeros. Esto incluye comida y refrescos de forma gratuita, en función del tiempo de espera, así como alojamiento si el viajero necesita permanecer una o más noches fuera de su residencia habitual.

En estos casos, la empresa también debe asumir el transporte entre la estación y el hotel u otro lugar de alojamiento, sin coste para el pasajero afectado.

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Además de la asistencia básica, los usuarios tienen derecho a elegir entre tres opciones en caso de cancelación o retraso superior a una hora: la devolución íntegra del billete, la continuación del viaje en condiciones similares lo antes posible o la reubicación en otra fecha que convenga al pasajero.

Si la compañía no ofrece una alternativa en los 100 minutos posteriores a la hora prevista de salida, el viajero puede contratar por su cuenta otro medio de transporte —como tren, autobús o autocar— y reclamar posteriormente el reembolso de los costes razonables a la empresa ferroviaria.

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Facua recuerda que estas garantías se aplican incluso en situaciones de huelga, ya que el Reglamento europeo no exime a las compañías ferroviarias de su responsabilidad en estos casos.

Indemnizaciones por retrasos, también en caso de huelga

En los trayectos que no hayan sido cancelados pero sufran retrasos, los pasajeros también pueden reclamar indemnizaciones económicas. La normativa establece que los usuarios tienen derecho a recibir el 25% del precio del billete si el retraso se sitúa entre 60 y 119 minutos, y el 50% si supera las dos horas.

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Facua subraya un aspecto clave: el hecho de que el retraso esté causado por una huelga no exime a la compañía de pagar estas compensaciones. Tanto el artículo 19 del reglamento como su exposición de motivos establecen que las huelgas del personal ferroviario no eliminan el derecho del pasajero a ser indemnizado.

Más allá de la normativa europea, Renfe cuenta con su propio compromiso de puntualidad, que en algunos casos mejora las condiciones legales mínimas. En el caso de los trenes de Alta Velocidad y Larga Distancia, la operadora devuelve el 50% del billete si el retraso supera los 60 minutos y el 100% si supera los 90.

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En los trenes Avant, la compensación llega al 50% a partir de 15 minutos de retraso y al 100% si supera los 30 minutos. En Media Distancia, las indemnizaciones también se aplican de forma progresiva en función del tiempo de demora.

Facua destaca que, en la información pública de la operadora, no se especifica que estas compensaciones queden excluidas en caso de huelga, por lo que deberían aplicarse igualmente cuando el origen del retraso sea un paro laboral.

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La línea de alta velocidad entre Madrid y Málaga retomará el servicio el próximo 30 de abril a las 12.00 horas tras casi tres meses de interrupción, según han confirmado a Europa Press en fuentes de Adif. La circulación de la alta velocidad entre Madrid y Málaga se suspendió el pasado 4 de febrero tras un temporal de lluvias que obligó a cortar el servicio a la altura de Álora (Málaga). Adif trabajaba con la previsión de poder recuperar la línea a finales de abril.

Reclamar y asesorarse

La organización de consumidores recuerda finalmente que todos los pasajeros afectados tienen derecho, como mínimo, a las indemnizaciones recogidas en el Reglamento europeo, y que pueden reclamar tanto a Renfe como a través de asociaciones de consumidores.

Facua anima a los usuarios a conservar sus billetes y justificantes de viaje, así como a documentar los retrasos o cancelaciones sufridas. Además, ofrece asesoramiento a los afectados para estudiar cada caso y valorar posibles reclamaciones adicionales por daños y perjuicios derivados de la incidencia.