Un juzgado de Málaga condena a Renfe a pagar una indemnización de 1.800 euros por sustituir a un trabajador en huelga: “Incurrió en esquirolaje interno”

Según la sentencia, promovida por una denuncia del sindicato CGT, la empresa vulneró el derecho fundamental de huelga del artículo 28.2 de la Constitución Española

Huelga de los trabajadores de Renfe en Málaga (CGT-Andalucía)

El juzgado de lo social nº 9 de Málaga ha condenado a Renfe Viajeros por haber sustituido a un trabajador en huelga, vulnerando así el derecho fundamental de huelga del artículo 28.2 de la Constitución Española. Por ello, se ha declarado la “nulidad radical” de dicha actuación y se ha condenado a la empresa a “cesar inmediatamente en dicho proceder” y a pagar una indemnización de 1.800 euros a la parte demandante por “la vulneración sufrida”.

Estas sustituciones se produjeron durante las huelgas de marzo de 2025 convocadas por el sector ferroviario de CGT en respuesta al traspaso a la Generalitat Catalana de las competencias y gestión de Rodalies así como por la “privatización de RENFE Mercancías y tras el vergonzante acuerdo del resto de sindicatos con el Ministerio de Transportes y Gobierno catalán”, denuncian desde este sindicato.

Ante la respuesta de la empresa, desde el SFF-CGT presentaron varias demandas ante el Juzgado de lo Social de Málaga por haber sustituido a trabajadores en huelga. Esta sentencia corresponde a la celebración del primero de estos juicios, en el que el juzgado de lo social nº 9 de Málaga ha dictado la sentencia 458/2025.

“Esquirolaje interno”

El fallo declara textualmente que “en consecuencia, de todo lo anteriormente expuesto se desprende y cabe concluir que la empresa sí sustituyó al trabajador A.R que estaba en huelga por MAV, incurriendo en ”esquirolaje interno” y por tanto se ha vulnerado el derecho fundamental del art. 28.2 CE".

“Derivado del atropello constitucional la Sra. Magistrada ha fijado una indemnización de 1800€ por el daño provocado al trabajador sustituido y al SFF-CGT como convocante de la huelga", destacan desde CGT.

El sindicato celebra esta sentencia y explican que “debe dar pie a nuevas condenas en los procedimientos que permanecen sin juzgar aún frente a los atropellos de RENFE y sus gestores en Málaga”.

“RENFE debe aprender que los derechos fundamentales de las personas trabajadoras hay que respetarlos y no dejarse llevar por acuerdos alcanzados con sus sindicatos adláteres pasando por encima del derecho a huelga de la plantilla y del SFF-CGT, que no va a permitir que se viole sistemáticamente el derecho fundamental a la huelga por caprichos de algunos estómagos agradecidos”, concluyen.

Una “privatización encubierta” del sector ferroviario

Estas jornadas de huelga formaron parte de un calendario más amplio de movilizaciones convocadas para marzo y abril de 2025 por varios sindicatos, entre ellos CGT y el Sindicato Ferroviario Intersindical (SF-I), en protesta por el traspaso de Rodalies a la Generalitat de Cataluña y la gestión de Renfe Mercancías.

Aunque la mayoría de los sindicatos mayoritarios (SEMAF, UGT, CCOO y SCF) alcanzaron un acuerdo con el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible que llevó a la desconvocatoria de buena parte de las seis primeras jornadas de huelga previstas, CGT y SF-I decidieron mantener paros de 24 horas en fechas como el 26 de marzo y el 1 de abril, denunciando lo que consideraban que eran incumplimientos de los acuerdos y una “privatización encubierta” del sector ferroviario.

Govern y ERC acuerdan que la empresa mixta para gestionar Rodalies estará operativa en 2025.

Estas huelgas y su mantenimiento por parte de sindicatos minoritarios implicaron cancelaciones puntuales de trenes y la implantación de servicios mínimos, que fijaron la circulación de entre el 72% y el 75% del servicio habitual en trenes de alta velocidad, media distancia y cercanías, con porcentajes reducidos fuera de las horas punta, lo que implicó cancelaciones y retrasos tanto en servicios urbanos de cercanías como en rutas de larga distancia entre Andalucía, Madrid y otras zonas.

