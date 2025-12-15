Un juzgado de Málaga condena a Renfe a pagar una indemnización de 1.800 euros por sustituir a un trabajador en huelga: “Incurrió en esquirolaje interno”

Huelga de los trabajadores de Renfe en Málaga (CGT-Andalucía)

El juzgado de lo social nº 9 de Málaga ha condenado a Renfe Viajeros por haber sustituido a un trabajador en huelga, vulnerando así el derecho fundamental de huelga del artículo 28.2 de la Constitución Española. Por ello, se ha declarado la “nulidad radical” de dicha actuación y se ha condenado a la empresa a “cesar inmediatamente en dicho proceder” y a pagar una indemnización de 1.800 euros a la parte demandante por “la vulneración sufrida”.

Estas sustituciones se produjeron durante las huelgas de marzo de 2025 convocadas por el sector ferroviario de CGT en respuesta al traspaso a la Generalitat Catalana de las competencias y gestión de Rodalies así como por la “privatización de RENFE Mercancías y tras el vergonzante acuerdo del resto de sindicatos con el Ministerio de Transportes y Gobierno catalán”, denuncian desde este sindicato.

Ante la respuesta de la empresa, desde el SFF-CGT presentaron varias demandas ante el Juzgado de lo Social de Málaga por haber sustituido a trabajadores en huelga. Esta sentencia corresponde a la celebración del primero de estos juicios, en el que el juzgado de lo social nº 9 de Málaga ha dictado la sentencia 458/2025.

“Esquirolaje interno”

El fallo declara textualmente que “en consecuencia, de todo lo anteriormente expuesto se desprende y cabe concluir que la empresa sí sustituyó al trabajador A.R que estaba en huelga por MAV, incurriendo en ”esquirolaje interno” y por tanto se ha vulnerado el derecho fundamental del art. 28.2 CE".

“Derivado del atropello constitucional la Sra. Magistrada ha fijado una indemnización de 1800€ por el daño provocado al trabajador sustituido y al SFF-CGT como convocante de la huelga", destacan desde CGT.

El sindicato celebra esta sentencia y explican que “debe dar pie a nuevas condenas en los procedimientos que permanecen sin juzgar aún frente a los atropellos de RENFE y sus gestores en Málaga”.

“RENFE debe aprender que los derechos fundamentales de las personas trabajadoras hay que respetarlos y no dejarse llevar por acuerdos alcanzados con sus sindicatos adláteres pasando por encima del derecho a huelga de la plantilla y del SFF-CGT, que no va a permitir que se viole sistemáticamente el derecho fundamental a la huelga por caprichos de algunos estómagos agradecidos”, concluyen.

Una “privatización encubierta” del sector ferroviario

Estas jornadas de huelga formaron parte de un calendario más amplio de movilizaciones convocadas para marzo y abril de 2025 por varios sindicatos, entre ellos CGT y el Sindicato Ferroviario Intersindical (SF-I), en protesta por el traspaso de Rodalies a la Generalitat de Cataluña y la gestión de Renfe Mercancías.

Aunque la mayoría de los sindicatos mayoritarios (SEMAF, UGT, CCOO y SCF) alcanzaron un acuerdo con el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible que llevó a la desconvocatoria de buena parte de las seis primeras jornadas de huelga previstas, CGT y SF-I decidieron mantener paros de 24 horas en fechas como el 26 de marzo y el 1 de abril, denunciando lo que consideraban que eran incumplimientos de los acuerdos y una “privatización encubierta” del sector ferroviario.

Estas huelgas y su mantenimiento por parte de sindicatos minoritarios implicaron cancelaciones puntuales de trenes y la implantación de servicios mínimos, que fijaron la circulación de entre el 72% y el 75% del servicio habitual en trenes de alta velocidad, media distancia y cercanías, con porcentajes reducidos fuera de las horas punta, lo que implicó cancelaciones y retrasos tanto en servicios urbanos de cercanías como en rutas de larga distancia entre Andalucía, Madrid y otras zonas.