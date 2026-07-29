La historia detrás de ‘Nightcall’, la canción que lanzó a la fama al DJ francés Kavinsky tras sonar en ‘Drive’, la película protagonizada por Ryan Gosling

Imagen de 'Drive' (2011), del director Nicolas Winding Refn y protagonizada por Ryan Gosling.

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Este miércoles ha fallecido a los 50 años el DJ francés Kavinsky. El artista, cuyo nombre real es Vincent Belorgey, ha sido encontrado muerto en su casa en París. Los motivos se están investigando, pero según ha relatado los medios galos Le Figaro y Le Parisien se baraja la hipótesis de que sufriera un accidente cerebrovascular. El DJ fue una de las figuras musicales más importantes de Francia, especialmente conocido por ser el creador de Nightcall, canción que aparece en los créditos iniciales de Drive (2011), protagonizada por Ryan Gosling. El alcance fue tal que inclusó sonó en la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de París en 2024.

En una entrevista concedida en 2011 a Big Stereo, el productor contó que decidió dedicarse a la electrónica en 2005 después de abandonar su intención de convertirse en actor porque se “aburría”. Fue entonces comenzó a experimentar con un viejo ordenador Apple que le regaló su amigo, el director, músico y DJ Mr. Oizo (Quentin Dupieux) y, tras meses haciendo música que él mismo calificó de “muy mala”, encontró su sonido con Testarossa Overdrive, el tema que acabaría abriéndole las puertas de la industria.

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Para inspirarse en su alter ego musical decidió crear un personaje inspirado en “miles de películas y series” que había visto durante su infancia. “Cogí lo mejor de todas y lo convertí en un solo concepto”. Así fue como Belorgey creó su alter ego basando en su propia historia ficctionado, tomando la vida de un conductor que muere tras sufrir un accidente con su Ferrari Testarossa en 1986 y regresa convertido en un zombie.

Un alter ego inspirado en el cine

Sin embargo, cuando Nightcall vio la luz en 2010, nada hacía presagiar el fenómeno en el que acabaría convirtiéndose. Hoy el tema supera los 500 millones de reproducciones en Spotify. Publicado en 2010 como sencillo e incluido tres años después en su álbum de debut, OutRun, la canción también formaba parte del universo que había creado para su alter ego. “Nightcall trata sobre ese hombre convertido en zombi que va a casa de su novia para decirle: ‘Ya no soy el mismo, tenemos que hablar’”, explicó el propio Kavinsky en aquella entrevista. Sin embargo, ella “ya tiene otro novio, hijos y una vida diferente”, por lo que rechaza volver con él. “Tiene remordimientos e intenta ser un buen hombre, pero no puede porque está muerto”, resumió el músico sobre el trasfondo melancólico del tema.

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(Facebook Kavinsky)

Todo ello sedujo al director Nicolas Winding Refn, que un año después eligió Nightcall para abrir Drive. Protagonizada por Ryan Gosling y Carey Mulligan, la película sigue a un conductor especialista de cine que, por las noches, trabaja como chófer para delincuentes. Sin embargo, un intento por ayudar a su vecina Irene lo arrastra a una espiral de violencia.

Su director ganó como mejor director en el Festival de Cine de Cannes el año de su estreno y fue nominada a los premios Oscar en la categoría de Mejor montaje de sonido.