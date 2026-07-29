El mayor secreto de Marivent: el palacio de verano de los reyes que nació como un museo y acabó en los tribunales

El Palacio de Marivent en una imagen de archivo. (Raúl Terrel / Europa Press)

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Cada verano, las imágenes de la familia real en Mallorca tienen un escenario casi inseparable: los jardines de Marivent. Allí hemos visto a los Reyes Felipe y Letizia junto a sus hijas, a la reina Sofía disfrutando de sus tradicionales vacaciones en la isla y a la Corona española protagonizando una de sus estampas estivales más reconocibles. Pero detrás de esas fotografías de tranquilidad, mar y familia se esconde una historia mucho menos conocida: la de un palacio que no nació para ser residencia real, sino como refugio artístico de un coleccionista que soñaba con convertirlo en un museo abierto al público.

Antes de convertirse en el lugar donde los Borbones pasan parte del verano, Marivent fue la gran obra personal de Juan de Saridakis, un pintor y coleccionista griego que quedó fascinado por Mallorca. Aquel edificio frente al Mediterráneo no solo era una vivienda de lujo: era también el hogar de una de las colecciones privadas de arte más importantes de la isla. Décadas después, el destino de aquellas obras acabaría provocando un enfrentamiento judicial que obligó a sacar de Marivent cuadros, muebles y objetos que durante años habían formado parte de la decoración del palacio.

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La historia tiene todos los ingredientes de una novela: una donación con condiciones, una colección millonaria, un cambio de uso del edificio y una sentencia del Tribunal Supremo. Porque aunque hoy Marivent es sinónimo de verano real, pocos recuerdan que sus paredes estuvieron destinadas a albergar un museo y que su transformación en residencia estival abrió una disputa que tardó años en resolverse.

Una casa frente al mar convertida en museo

Juan de Saridakis llegó a Mallorca en las primeras décadas del siglo XX y quedó enamorado del paisaje de la isla. En 1923 comenzó la construcción de la residencia que después sería conocida como Marivent, un nombre que resumía perfectamente su ubicación: mar y viento. Allí vivió junto a su esposa y reunió una colección formada por obras de arte, muebles, libros y objetos que reflejaban sus gustos como pintor y coleccionista.

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La familia real y la historia de Marivent. (Europa Press)

El palacio llegó a reunir alrededor de 1.300 obras de arte, una biblioteca con unos 2.000 volúmenes y cerca de un centenar de muebles de distintos estilos. Aquella colección era el gran tesoro de la finca y el motivo por el que, tras la muerte de Saridakis, su viuda Anunciación Marconi Taffani decidió donar Marivent a la Diputación Provincial de Baleares en 1965.

La donación no era un simple regalo. Tenía una condición concreta: la finca y sus bienes debían destinarse a crear un museo de arte que llevara el nombre de Saridakis y acercara la cultura al público. Durante unos años, ese fue el destino de Marivent. Sin embargo, la historia cambió cuando las instituciones baleares decidieron buscar una residencia para los entonces príncipes Juan Carlos y Sofía durante sus estancias en Mallorca.

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En 1972 Marivent comenzó a utilizarse como residencia estival de la familia real. El edificio siguió perteneciendo a las instituciones baleares, pero el cambio de uso abrió una pregunta que acabaría llegando a los tribunales: ¿seguía cumpliéndose la voluntad del donante si la casa ya no funcionaba como museo?

La batalla judicial de Marivent

El conflicto no estuvo centrado en la propiedad del palacio, sino en su contenido. Los herederos de Saridakis consideraban que la finalidad original de la donación no se estaba respetando. Su argumento era que las obras de arte, los muebles y los libros habían sido cedidos para formar parte de un museo público y que, al dejar de estar expuestos al público, debían regresar a la familia.

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La familia real reaparece tras la recepción en el Palacio de Marivent para disfrutar de su último plan en Mallorca: visitan la exposición de Joan Miró y cenan en su restaurante favorito de la isla.

El caso llegó a los tribunales y en 1986 un juzgado de Palma dio la razón al heredero José Carlos Herrmann Marconi, ordenando la devolución de los bienes muebles y la colección artística. La decisión fue recurrida por las instituciones baleares, pero finalmente el Tribunal Supremo confirmó en 1988 que los bienes debían volver a los herederos de Saridakis.

La sentencia establecía que la donación incluía una condición: si los bienes dejaban de utilizarse para el fin previsto, podían revertir a los herederos. El Supremo consideró que el hecho de que Marivent se hubiera convertido en residencia real impedía mantener la función de museo público para la que había sido entregada la colección.

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El desenlace fue una imagen poco habitual: los cuadros, muebles y objetos que habían acompañado la historia de Marivent tuvieron que abandonar el palacio. La residencia continuó siendo el refugio veraniego de la familia real, pero sus interiores cambiaron y fueron decorados con piezas procedentes de Patrimonio Nacional.