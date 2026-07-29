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Todos los invitados de la cena del Palacio de Marivent presidida por el rey Juan Carlos y la reina Sofía: de Froilán a la última reina de Grecia

Todos los hijos de las infantas Cristinas y Elena estuvieron presentes con algunas de sus parejas

Los reyes eméritos don Juan Carlos I y doña Sofía, en una fotografía de archivo (Eduardo Parra / Europa Press)
Los reyes eméritos don Juan Carlos I y doña Sofía, en una fotografía de archivo (Eduardo Parra / Europa Press)
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La cena privada del palacio de Marivent del pasado domingo han dejado en Mallorca una imagen muy poco frecuente en los últimos años de la familia real española: el rey Juan Carlos y la reina Sofía han vuelto a compartir una reunión familiar rodeados por su familia, incluso algunos miembros de la rama griega. La insólita escena surgió una visita que nació como un viaje discreto por el 80 cumpleaños del empresario Miguel Arias y acabó convertida en el retrato central de su regreso a la isla.

La velada no solo reunió a las infantas Elena y Cristina como se conoció en un primer momento. La periodista Silvia Taulés suma a ahora en Vanitatis a los cuatro hijos de la infanta Cristina, a los dos hijos de la infanta Elena, a la reina Ana María de Grecia y a la princesa Alexia de Grecia, su marido, Carlos Morales, y a sus hijos. Según el citado medio, la reunión se trasladó de una comida a una cena para que los nietos, que tenían prevista una salida en barco durante el día, pudieran asistir.

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La escena ha tenido un valor añadido por la presencia de la reina Ana María de Grecia, cuñada de la reina Sofía y hermana de la reina Margarita de Dinamarca, que está pasando unos días en Marivent junto a ella durante su primer verano sin la princesa Irene, fallecida el pasado mes de enero. Por su parte, Alexia de Grecia, Carlos Morales y sus hijos ya se encontraban en Mallorca y se incorporaron con normalidad al encuentro familiar.

La familia real reaparece tras la recepción en el Palacio de Marivent para disfrutar de su último plan en Mallorca: visitan la exposición de Joan Miró y cenan en su restaurante favorito de la isla.

Los invitados del Palacio de Marivent

Días antes del viaje, mientras preparaba la sorpresa por el cumpleaños de Miguel Arias junto a Rafa Nadal, según ¡Hola!, Juan Carlos I decidió ampliar un desplazamiento que en principio iba a ser breve y reservado. La idea inicial consistía en viajar a la isla para compartir una comida con su amigo y regresar sin exposición pública, pero durante la organización concluyó que no tenía sentido volver a Mallorca, donde pasó tantos veranos, sin ver a su familia.

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A partir de ese cambio de planes, el rey Juan Carlos se puso en contacto con la reina Sofía y con sus hijas para comunicarles que quería reunirse también con ellas. Desde ese momento comenzó la organización del encuentro en Marivent y las infantas avisaron a sus hijos con el objetivo de reunir al mayor número posible de miembros de la familia, pese a la ausencia de Felipe VI, que se había marchado de la isla tan solo unos días atrás, la reina Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía, que han llegado a la isla esta misma semana.

Por parte de los Urdangarin acudieron Juan Urdangarin con su novia, Sofía Kahan, Pablo Urdangarin con Johanna Zott, Miguel Urdangarin con Olimpia Beracasa, e Irene Urdangarin, que actualmente no tiene pareja. Entre los hijos de Iñaki Urdangarin, Miguel fue quien menos tiempo pudo permanecer en Marivent por sus compromisos profesionales.

Posado veraniego de la Familia Real, en Palma de Mallorca (España), a 06 de agosto de 2007. (Europa Press / Europa Press).
Posado veraniego de la Familia Real, en Palma de Mallorca (España), a 06 de agosto de 2007. (Europa Press / Europa Press).

Por otro lado, entre los Marichalar estuvieron Victoria Federica, sin Jorge Navalpotro, y Froilán, quien tiene la relación más estrecha con el rey emérito. La noche del sábado, los jóvenes ya habían cenado juntos en Puerto Portals, mientras que el domingo organizaron una travesía en barco, como las que ha estado compartiendo en su cuenta de Instagram Victoria Federica junto a Irene Urdangarin.

El rey Juan Carlos en Mallorca

La noticia del desplazamiento fue adelantada en exclusiva por La Vanguardia, que situó el origen del viaje en esa cita privada con uno de los amigos más cercanos del rey emérito. El regreso ha tenido además un peso simbólico por el tiempo transcurrido desde sus anteriores estancias en la isla. Su última visita oficial a Mallorca tuvo lugar en la Semana Santa de 2018, mientras que su última presencia pública conocida en la isla fue la boda de Rafa Nadal y Mery Perelló, celebrada en octubre de 2019.

Familia Real en Portals, en Mallorca (España), a 06 de agosto de 2011. (Europa Press / Europa Press).
Familia Real en Portals, en Mallorca (España), a 06 de agosto de 2011. (Europa Press / Europa Press).

Tras la cena, Juan Carlos I abandonó el Palacio de Marivent para pasar la noche en casa de un amigo y a primera hora del lunes se dirigió hacia otro país europeo para continuar unos días de descanso junto a un grupo reducido de amigos, huyendo del sofocante calor de Abu Dabi. La imagen que deja su paso por Mallorca no es solo la de su regreso a la isla, sino la de una familia reunida de nuevo en torno a Juan Carlos I y la reina Sofía.

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