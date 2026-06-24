El Palacio de Marivent se prepara para la llegada de la familia real española y paralizará sus obras para que pase sus vacaciones habituales en Mallorca

Los reyes Felipe VI y Letizia, y la reina Sofía, reciben a las autoridades de las Islas Baleares en el Palacio de Marivent (Raúl Terrel / Europa Press)

Las obras del Palacio de Marivent se pararán casi por completo entre julio y agosto para no interferir en la estancia estival de la familia real en Mallorca. De hecho, la reforma integral del palacio, iniciada en abril por el Gobierno balear no concluirá hasta diciembre y retrasará unos días la llegada de los reyes Felipe y Letizia.

La interrupción veraniega ya estaba prevista en los contratos de adjudicación. El presupuesto aprobado por el Gobierno regional, en manos del Partido Popular, roza los 500.000 euros para una actuación que afecta a fachadas, terrazas, jardines, piscinas y sistemas básicos del recinto, pero no al interior de las viviendas.

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El complejo residencial, propiedad de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, no había sido sometido a una reforma integral desde hacía más de 25 años. El deterioro acumulado por el paso del tiempo y la falta de mantenimiento ha obligado a actuar en varios puntos críticos, en especial en la torre del palacio, donde se registran filtraciones constantes de agua.

La reina Sofía junto a sus nietasen Marivent (Raúl Terrel / Europa Press)

Las reformas de Marivent

La cláusula incorporada a los contratos fija un parón casi total de la actividad en los meses centrales del verano, entre el 10 de julio y el 30 de agosto. Ese periodo coincide con la presencia habitual de los reyes y sus hijas en el palacio mallorquín. La reforma incluye la modernización de la climatización, la fontanería y la iluminación para mejorar la eficiencia del recinto. También se están renovando las dos piscinas: la del palacio principal y la de Son Vent, la residencia específica de Felipe VI y Letizia.

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El plan de obras contempla además la revisión de los sistemas de riego y la sustitución de baldosas, barandillas y otros elementos exteriores dañados o erosionados por la cercanía del mar. En el interior de las viviendas, en cambio, no se llevará a cabo ninguna intervención.

El verano en Palma mantendrá sus principales citas institucionales y sociales. La Copa del Rey MAPFRE de vela está programada del 4 al 8 de agosto y Felipe VI participará de nuevo, mientras que, el domingo 2, la reina Letizia podría asistir a la clausura del festival de cine Atlàntida si mantiene su cita cultural habitual.

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La familia real reaparece tras la recepción en el Palacio de Marivent para disfrutar de su último plan en Mallorca: visitan la exposición de Joan Miró y cenan en su restaurante favorito de la isla.

El verano de la reina Sofía

Por otro lado, la reina Sofía volverá a Marivent en un contexto personal distinto que sin duda le removerá sentimientos encontrados. Será el primer verano tras el fallecimiento de su hermana Irene de Grecia, que durante años fue su acompañante más cercana en la isla, aunque desde 2024 ya no pudo desplazarse por problemas de salud.

La última imagen de ambas en Palma corresponde al verano de 2024, cuando fueron fotografiadas junto a Felipe VI, Letizia y sus hijas tras una cena en un restaurante de la zona del Portixol. Las hermanas solían llegar juntas o con pocos días de diferencia y pasaban varias semanas de verano en Mallorca, donde era habitual verlas en los planes de los reyes.

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La emérita también echará en falta a su prima y confidente, la princesa Tatiana Radziwill, fallecida en París el 19 de diciembre de 2025 a los 86 años, con quien también se solía encontrar en Mallorca. El vacío familiar lo llenarán sus nietos. A la princesa Leonor y la infanta Sofía se unirán previsiblemente los hijos de las infantas Cristina y Elena, que podrían pasar varios días en la isla.

La familia real española en Marivent (Raúl Terrel / Europa Press)

Queda por confirmar la fecha de la recepción a la sociedad mallorquina. Todo apunta a que se celebrará en Marivent, ya que el Palacio de la Almudaina también está en obras, en un encuentro que, como de costumbre, reunirá a representantes del mundo empresarial, cultural, deportivo y civil.

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