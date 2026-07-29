Avance de ‘Valle Salvaje’ del jueves 30 de julio: Luisa y Bárbara sellan su reconciliación y Rosalía teme que Rafael ordenara el robo de la hija de Adriana

Avance semanal de 'Valle Salvaje’ del 27 al 31 de julio (RTVE)

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La próxima semana en Valle Salvaje se mueve entre la presión económica, las sospechas familiares y la violencia que sacude a varios personajes. Mercedes, Rosalía, Rafael y Dámaso se convierten en los grandes protagonistas de una tanda de episodios que llevará al límite a la duquesa de Miramar, abrirá un nuevo frente sobre el pasado de Adriana y transformará el conflicto entre Matilde y Atanasio en un problema laboral con consecuencias directas para Nicolás. Esta semana hay cinco movimientos clave: la asfixia económica de Enriqueta, la ruptura y reconciliación entre Luisa y Bárbara, el homenaje a Adriana, la amenaza de muerte de Dámaso a Pura y la desconcertante transformación final de Mercedes.

El lunes 27 de julio empezó la semana con decisiones que ya no pueden aplazarse. La tensión entre Matilde y Atanasio, alimentada por Nicolás, crece cuando sale a la luz el negocio que preparan los dos jóvenes. Lo que parecía un conflicto sentimental se convierte en un choque laboral que obliga a Matilde a reaccionar ante unos planes que ya no puede ignorar. En paralelo, Enriqueta presiona a Hernando para que asuma unos pagos que están hundiendo a la familia, mientras Bárbara discute con Luisa tras enterarse de la propuesta que esta le ha hecho a Rafael. Mercedes, por su parte, se derrumba ante Victoria, incapaz de soportar la presión que arrastra desde la revelación de Dámaso.

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Avance semanal de 'Valle Salvaje’ del 27 al 31 de julio (RTVE)

El martes 28 se mantuvo la tensión y añadió un componente emocional decisivo. Rosalía sorprendió a Rafael con una propuesta para honrar la memoria de Adriana, un gesto que abre uno de los ejes de la semana. Pero la escena más impactante llegó con Dámaso: acorrala a Pura y la amenaza de muerte con un cuchillo al cuello. La serie dejaba en el aire qué ha hecho la partera para provocar semejante reacción, pero sitúa ese enfrentamiento como una de las claves inmediatas del relato.

El miércoles 29, Enriqueta descubre que Hernando la ha estado utilizando, una revelación que la golpea en el peor momento. Braulio recibe otra sacudida inesperada de Manuela, y el homenaje a Adriana se convierte en el centro emocional del capítulo. Allí, Luisa y Bárbara se reconcilian, y Rafael logra conmover a Rosalía, un giro que apunta a una posible alianza entre dos personajes que hasta ahora habían orbitado alrededor del dolor y la desconfianza.

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Jueves 30 de julio: el secreto de los recién nacidos vuelve a la superficie

El jueves 30, en el capítulo 455, la reconciliación entre Luisa y Bárbara se consolida y abre una pregunta que reabre uno de los misterios más graves de la serie: ¿qué llevó a Victoria a intercambiar a los recién nacidos? El acercamiento entre ambas mujeres no solo restaura su vínculo, sino que las coloca frente a un secreto que podría alterar el destino de varias familias del valle.

Victoria consuela a Mercedes en 'Valle salvaje' (ATRESMEDIA).

Mientras tanto, Rosalía no consigue apartar una idea perturbadora: la posibilidad de que Rafael fuera capaz de todo por Adriana, incluso de ordenar el robo de su hija. La sospecha crece en silencio y amenaza con dinamitar la frágil alianza que se había empezado a construir entre ambos tras el homenaje. En paralelo, Enrique denuncia a José Luis por no pagar la deuda, añadiendo más tensión económica a la semana.

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Viernes 31 de julio: la presión estalla y Mercedes cambia para siempre

El viernes 31, Petra confiesa a Pura que ha tomado una decisión definitiva sobre el hijo de Adriana, una revelación que añade presión sobre un personaje ya amenazado de muerte apenas tres días antes. En la Casa Pequeña, Dámaso y Victoria quedan desconcertados ante la inesperada transformación de Mercedes.

La serie no adelanta en qué consiste ese cambio, pero lo presenta como el desenlace de la presión acumulada y el último gran giro de una semana marcada por violencia, sospechas, reconciliaciones y secretos que vuelven a salir a la luz.