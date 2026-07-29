Julio deja el peor balance de violencia machista de 2026 con siete mujeres asesinadas, 32 en lo que va de año

Imagen de archivo de una manifestación por el 8M. (Europa Press)

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Siete mujeres han sido asesinadas a manos de sus parejas o exparejas durante este mes de julio en España, convirtiéndolo en el periodo más mortífero en lo que va de año. El Ministerio de Igualdad ha elevado la cifra este miércoles tras confirmar el último crimen machista: una mujer de 34 años asesinada presuntamente a manos de su cónyuge en la provincia de Barcelona, quien tenía dos hijos menores de edad.

Con esta última confirmación, el número de mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas asciende a 32 en lo que va de año y el total histórico alcanza ya las 1.373 víctimas desde que comenzaron los registros oficiales en 2003.

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La violencia machista se intensifica a lo largo de julio

El primer caso se registró el pasado 5 de julio con el asesinato de una mujer de 31 años a manos de su pareja en Mijas (Málaga). Días después se confirmó la muerte de otra mujer en Salou (Tarragona), seguida del fallecimiento de Aicha, de 31 años, en Sevilla la Nueva (Madrid), quien permanecía ingresada tras un ataque perpetrado por dos personas por orden de su marido.

La violencia machista continuó durante la segunda mitad del mes con un nuevo asesinato en El Fenollar (Alicante). En menos de 24 horas se registraron además otros dos crímenes: el de una mujer de 29 años en Antequera (Málaga) y el de otra de 45 años en Alameda de la Sagra (Toledo). El balance de julio se completa con el asesinato confirmado este miércoles en Barcelona.

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La sucesión de estos casos rompe la tendencia registrada hasta junio, cuando el número de víctimas mortales ascendía a 25 tras confirmarse el asesinato de una mujer de 44 años en Mairena del Aljarafe (Sevilla). En apenas cuatro semanas, siete nuevos crímenes han elevado la cifra anual hasta las 32 mujeres asesinadas.

La violencia machista deja además 22 menores huérfanos en lo que va de año, ocho de ellos como consecuencia de los asesinatos cometidos durante los dos últimos meses.

04/02/2020 Teléfono de asistencia 016 para atender situaciones de violencia de género ESPAÑA EUROPA MURCIA SOCIEDAD

Más del 62% de los agresores eran exparejas

Los datos de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género muestran que Andalucía vuelve a ser la comunidad autónoma con mayor número de víctimas mortales en 2026. De las 32 mujeres asesinadas hasta la fecha, nueve residían en esta comunidad, lo que representa el 28,1% del total nacional. Le siguen la Comunitat Valenciana, con cinco víctimas, y Cataluña, con tres.

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En cuanto al vínculo con el agresor, el 62,5% de las mujeres asesinadas —20 de las 32 víctimas— habían roto ya la relación o se encontraban inmersas en un proceso de separación. Además, 17 mujeres (53,1%) seguían conviviendo con el presunto agresor en el momento del crimen.

Las estadísticas oficiales reflejan también que 22 de las 32 mujeres asesinadas este año (68,8%) no habían presentado denuncias previas por violencia de género. En los diez casos en los que sí existían denuncias, ocho incluyeron la solicitud de medidas de protección. Sin embargo, en cinco de ellos el presunto agresor incumplió la orden de alejamiento.

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¿Qué falla en la lucha contra la violencia de género? De la prevención y protección a las víctimas al abordaje de la masculinidad.

El comité de crisis propone revisar el peso del desistimiento de las víctimas

Ante el repunte de asesinatos registrado en las últimas semanas, el Ministerio de Igualdad convocó este martes un Comité de Crisis para analizar los casos y plantear nuevas medidas de prevención. Entre las principales recomendaciones figura la revisión de las conformidades en los procedimientos de violencia de género y de los acuerdos alcanzados en los procesos de familia cuando existan antecedentes de violencia.

El comité también plantea “recalibrar el peso” que se concede al desistimiento de las víctimas cuando solicitan retirar una denuncia o dejar sin efecto una orden de protección. El informe recuerda que muchas mujeres continúan sometidas a una fuerte dependencia emocional, económica o familiar respecto del agresor —especialmente cuando existen hijos en común—, por lo que sus decisiones no siempre se producen en un contexto de plena libertad.

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Asimismo, recomienda evitar el archivo inmediato de los procedimientos cuando el agresor se suicida, con el objetivo de agilizar el reconocimiento de ayudas para las familias afectadas, y reforzar el acompañamiento institucional y psicológico a los menores que quedan huérfanos como consecuencia de la violencia machista.