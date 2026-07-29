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Los amores de verano que fueron mucho más lejos: de Penélope Cruz y Javier Bardem a Elsa Pataky con Chris Hemsworth o el flechazo de Tamara Falcó

Entre los famosos abundan las relaciones que nacieron en rodajes, vacaciones o festivales durante los meses de calor y que siguen a día de hoy

Un montaje con rostros conocidos como Penélope Cruz
Amores de verano que fueron más allá. (Montaje de Infobae)
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El verano tiene fama de ser la estación de los romances pasajeros, de los encuentros improvisados y de las historias destinadas a terminar con la vuelta a la rutina. Sin embargo, no siempre ocurre así. Algunas de las parejas más conocidas del panorama nacional e internacional encontraron precisamente en los meses de calor el escenario perfecto para dar el paso definitivo, transformar una amistad en una relación o descubrir que aquello que parecía un simple flechazo acabaría marcando sus vidas.

En el mundo del corazón abundan las relaciones que nacieron entre rodajes, vacaciones o festivales celebrados durante el verano. En algunos casos, el romance comenzó lejos de los focos y no se confirmó hasta meses después; en otros, fueron las imágenes de los paparazzi las que desvelaron una historia que ya estaba en marcha. Lo cierto es que muchas de esas parejas desmintieron el tópico de que los amores estivales tienen fecha de caducidad.

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Penélope Cruz, Javier Bardem, Elsa Pataky o Tamara Falcó son algunos de los rostros que demuestran que un verano puede cambiarlo todo. Sus historias comenzaron o dieron un giro decisivo durante la época estival y, años después, siguen siendo algunos de los romances más sólidos y mediáticos.

Penélope Cruz y Javier Bardem

Aunque se conocieron en 1992 durante el rodaje de Jamón, jamón, la historia de amor entre Penélope Cruz y Javier Bardem tardó más de una década en hacerse realidad. El momento decisivo llegó en el verano de 2007, cuando ambos coincidieron de nuevo en el rodaje de Vicky Cristina Barcelona, dirigida por Woody Allen y filmada entre Barcelona, Oviedo y otras localizaciones españolas durante los meses estivales.

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Penélope Cruz y Javier Bardem, su historia de amor. (Europa Press)
Penélope Cruz y Javier Bardem, su historia de amor. (Europa Press)

Hasta entonces mantenían una buena relación profesional, pero fue aquella convivencia durante el rodaje la que hizo que surgiera una conexión diferente. Ambos optaron por vivir el inicio de su relación con absoluta discreción y evitaron confirmar el romance públicamente durante mucho tiempo. De hecho, durante años apenas hablaron de su vida privada, una actitud que siguen manteniendo.

La pareja contrajo matrimonio en julio de 2010 en una ceremonia íntima celebrada en Las Bahamas y hoy forman una de las uniones más estables del cine español. En varias entrevistas, ambos han reconocido la importancia que tiene proteger su intimidad, lo que ha contribuido a que su relación permanezca alejada de la exposición constante.

Elsa Pataky y Chris Hemsworth

La historia entre Elsa Pataky y Chris Hemsworth comenzó en 2010 gracias a la intermediación de sus representantes, que consideraron que podían congeniar. Aunque el primer contacto no se produjo durante unas vacaciones, sí fue aquel verano cuando empezaron a verse con frecuencia y su relación avanzó a gran velocidad.

La actriz y el actor compartieron en redes sociales momentos especiales de su aniversario junto a sus hijos. Créditos: Instagram/Elsa Pataky

Lo que parecía un romance más de Hollywood se convirtió en una historia de amor consolidada en tiempo récord. Apenas unos meses después de conocerse, la actriz española y el intérprete australiano decidieron casarse en una ceremonia privada celebrada durante las Navidades de 2010.

Desde entonces han construido una familia con tres hijos y han convertido su residencia en Byron Bay (Australia) en su refugio habitual. A pesar de la enorme proyección internacional de ambos, siempre han defendido una vida familiar alejada de Los Ángeles y de la exposición permanente.

Tamara Falcó e Íñigo Onieva

Tamara Falcó e Íñigo Onieva comenzaron a frecuentarse durante el verano de 2020 dentro de un grupo común de amigos. Aunque la marquesa de Griñón ya era uno de los personajes más populares de la prensa del corazón, la relación se desarrolló inicialmente con discreción antes de hacerse pública.

Tamara Falcó e Iñiego Onieva se dieron una segunda oportunidad. (Europa Press)
Tamara Falcó e Iñiego Onieva se dieron una segunda oportunidad. (Europa Press)

Su historia no estuvo exenta de dificultades. La ruptura provocada por la difusión de unas imágenes de Onieva besando a otra mujer puso en duda el futuro de la pareja y ocupó titulares durante meses. Sin embargo, ambos retomaron la relación tras un periodo de reflexión y decidieron seguir adelante.

Finalmente, el 8 de julio de 2023 contrajeron matrimonio en el palacio de El Rincón, una de las bodas más mediáticas de los últimos años en España. Desde entonces han apostado por mantener un perfil más reservado y compartir únicamente algunos momentos de su vida en común.

Blanca Suárez y Javier Rey

Blanca Suárez y Javier Rey representan otro ejemplo de cómo un verano puede marcar el inicio de una relación. Ambos coincidieron profesionalmente y comenzaron a estrechar su amistad hasta que, durante el verano de 2019, empezaron a surgir las primeras informaciones que apuntaban a un romance.

Blanca Suárez y Javier Rey mantienen una discreta relación desde hace seis años (Europa press)
Blanca Suárez y Javier Rey mantienen una discreta relación desde hace seis años (Europa press)

Las imágenes publicadas meses después terminaron por confirmar una relación que ninguno de los dos ha querido convertir en un espectáculo mediático. Tanto Suárez como Rey han preferido hablar de su trabajo antes que de su vida sentimental, una decisión que ha reforzado su imagen de pareja discreta.

Cinco años después, continúan siendo una de las relaciones más estables del panorama interpretativo español. Su caso demuestra que, incluso en un sector tan expuesto como el audiovisual, todavía es posible mantener una historia de amor lejos del ruido mediático.

Porque no todos los amores de verano terminan con el fin de las vacaciones. Algunos, como los de Penélope Cruz y Javier Bardem, Elsa Pataky y Chris Hemsworth, Tamara Falcó e Íñigo Onieva o Blanca Suárez y Javier Rey, comenzaron, o encontraron su impulso definitivo,durante la época estival y acabaron convirtiéndose en relaciones duraderas. Historias que contradicen uno de los grandes tópicos del verano: que los romances nacidos bajo el sol están destinados a durar solo hasta septiembre.

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