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Cuatro datos que desconoces sobre las plantas, según un jardinero: “Se comunican entre ellas”

Estas curiosidades demuestran que las plantas cuentan con estrategias de supervivencia más complejas de lo que muchos imaginan

PLANTAS EN CASA DECO
Mujer con plantas en casa.
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Las plantas son uno de los hobbies que más popularidad han ganado en los últimos años. Además de aportar un toque natural y decorativo al hogar, cuidarlas puede convertirse en una actividad relajante que ayuda a reducir el estrés y mejorar el bienestar.

Sin embargo, más allá de su belleza, el mundo vegetal esconde numerosas curiosidades que pasan desapercibidas para la mayoría de las personas. Por este mismo motivo, el jardinero Joan Calderón ha publicado un vídeo en su cuenta de TikTok (@jardineriacaldero) en el que explica algunas de ellas.

Datos sorprendentes sobre las plantas

En la publicación, el experto comparte cuatro curiosidades sobre las plantas que, según explica, suelen sorprender incluso a quienes llevan años dedicándose a la jardinería. Algunas de ellas están respaldadas por investigaciones científicas y muestran que estos seres vivos cuentan con mecanismos de adaptación mucho más complejos de lo que se suele pensar.

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La primera hace referencia a la comunicación entre plantas. Tal y como explica Calderón, cuando una de ellas sufre una enfermedad o el ataque de una plaga, puede liberar determinadas sustancias a través de las raíces que son percibidas por otras plantas cercanas. De esta manera, estas activan con antelación algunos de sus mecanismos de defensa para aumentar sus posibilidades de resistir la amenaza.

Otra de las curiosidades está relacionada con su actividad durante la noche. Aunque las plantas no duermen como los animales, sí experimentan cambios en su funcionamiento cuando desaparece la luz solar. Durante esas horas reducen parte de su actividad fisiológica, regulan el intercambio de gases y llevan a cabo procesos esenciales para su desarrollo.

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El jardinero también explica que, durante los días de mucho calor, las plantas liberan agua a través de las hojas mediante un proceso conocido como transpiración. Este mecanismo les permite regular su temperatura y, además, contribuye a refrescar el ambiente, motivo por el que bajo la sombra de un árbol suele percibirse una sensación térmica más agradable.

@jardineriacaldero

El 90% de la gente no sabe estas cosas de las plantas.

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Por último, destaca una de las estrategias de defensa más sorprendentes del reino vegetal. Algunas especies son capaces de emitir compuestos cuando son atacadas por insectos herbívoros. Estas sustancias atraen a depredadores naturales de esos insectos, ayudando así a reducir el daño sin necesidad de desplazarse ni escapar del peligro.

Cada especie tiene unas necesidades diferentes

Uno de los errores más habituales entre quienes empiezan en la jardinería es pensar que todas las plantas requieren los mismos cuidados. Sin embargo, cada especie tiene unas necesidades específicas de luz, riego, temperatura y tipo de sustrato.

Mientras algunas necesitan varias horas de sol al día, otras pueden sufrir quemaduras en las hojas si se exponen a una iluminación directa. Lo mismo ocurre con el agua: un riego demasiado frecuente puede resultar tan perjudicial como uno insuficiente, ya que favorece la aparición de hongos y la pudrición de las raíces.

Por todos estos motivos, conocer las características de cada planta y observar su evolución es una de las claves para que crezca fuerte y se mantenga sana.

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