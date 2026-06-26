Nuevo Barrio Campamento avanza: Casa 47 aporta 140 millones de euros para desarrollar las obras de urbanización

Obras de demolición en Nuevo Barrio Campamento.

El desarrollo de uno de los mayores proyectos residenciales de España da un nuevo paso adelante. El Consejo Rector de Casa 47 ha aprobado una aportación económica de 140 millones de euros destinada a impulsar la urbanización de Nuevo Barrio Campamento, la actuación que prevé levantar 10.700 viviendas asequibles en el suroeste de Madrid sobre los antiguos terrenos militares.

La inversión permitirá financiar los primeros trabajos de urbanización y avanzar en un proyecto considerado estratégico para ampliar el parque público de vivienda en una de las comunidades con mayor tensión inmobiliaria del país. El objetivo es transformar más de 211 hectáreas en un nuevo barrio con viviendas, equipamientos públicos, zonas verdes y espacios destinados al uso ciudadano.

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Los fondos aprobados se destinarán a cubrir los gastos fijados por la Junta de Compensación del ámbito, constituida el pasado mes de abril y en la que Casa 47 posee el 98% de los terrenos.

Entre las actuaciones previstas figuran el desarrollo del planeamiento urbanístico, la ejecución de las dos primeras fases de urbanización, las conexiones exteriores necesarias y los costes derivados de la gestión del proyecto.

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La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, presenta el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 como una herramienta fundamental para conformar un parque público de vivienda y combatir la crisis actual.

Un impulso al desarrollo urbanístico

La aprobación de esta partida económica supone un respaldo al calendario previsto para la actuación. En paralelo a esta financiación, Casa 47 continúa desarrollando otros trabajos necesarios para hacer realidad el nuevo barrio.

Entre ellos destacan la demolición de los edificios que no cuentan con protección patrimonial y la redacción del proyecto de urbanización, un documento que se encuentra pendiente de la aprobación definitiva por parte del Ayuntamiento de Madrid.

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Una vez completados estos trámites administrativos, podrán iniciarse las obras de urbanización que permitirán preparar los terrenos para la construcción de las futuras promociones residenciales.

Un barrio pensado para vivir

Nuevo Barrio Campamento aspira a convertirse en uno de los principales ejemplos de regeneración urbana pública desarrollados en España durante las últimas décadas. El proyecto no solo contempla la construcción de viviendas, sino también la creación de un entorno urbano diseñado para favorecer la calidad de vida de sus futuros residentes.

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Según la planificación prevista, únicamente el 25% del suelo se destinará a uso residencial. El 75% restante se reservará para calles, equipamientos públicos, espacios de convivencia y grandes zonas verdes, configurando un modelo urbano que prioriza el espacio público frente a la edificación intensiva.

En total, el nuevo desarrollo contará con alrededor de 365.000 metros cuadrados de zonas verdes y otros 442.000 metros cuadrados destinados a equipamientos y servicios públicos, como centros educativos, instalaciones deportivas, espacios culturales y otras dotaciones necesarias para atender a la población del nuevo barrio.

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Nuevo Bario Campamento (SEPES)

Urbanismo alineado con la Agenda Urbana

El diseño del proyecto incorpora criterios de sostenibilidad y planificación recogidos en la Agenda Urbana Española. La intención es crear un barrio más accesible, eficiente y respetuoso con el medio ambiente, con espacios abiertos que favorezcan la movilidad peatonal, la convivencia y la integración social.

La transformación de los antiguos cuarteles permitirá recuperar un amplio espacio actualmente infrautilizado para convertirlo en un nuevo distrito conectado con el resto de la ciudad y preparado para responder a las necesidades de las próximas décadas.

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Nuevo Barrio Campamento pasará a formar parte del parque estatal de vivienda asequible de manera permanente. “Un parque gestionado por la entidad estatal de vivienda, que actuará en el ciclo residencial completo: desde la disposición y urbanización de los suelos hasta la edificación, entrega de llaves y gestión de las viviendas, con el objetivo de garantizar el acceso a una vivienda digna para toda la ciudadanía”, explica el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana en un comunicado.

Responder a la falta de vivienda

La puesta en marcha de Nuevo Barrio Campamento llega en un momento especialmente delicado para el mercado inmobiliario español, marcado por la escasez de oferta, el incremento continuado de los precios y las crecientes dificultades de acceso a la vivienda, especialmente entre los jóvenes.

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La inversión de 140 millones de euros representa uno de los mayores desembolsos públicos realizados hasta ahora para impulsar un desarrollo residencial de estas características y busca acelerar un proyecto llamado a convertirse en una referencia del urbanismo público en España.