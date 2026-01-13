Nuevo Barrio Campamento: Madrid inicia la mayor promoción pública de vivienda en 40 años con pisos a 200.000 euros y alquileres a 500

Nuevo Bario Campamento (SEPES)

Con casi cuarenta años de retraso, esta semana han comenzado las obras para construir Nuevo Barrio Campamento, ubicado en el distrito madrileño de La Latina, que albergará 10.700 viviendas asequibles, tanto en propiedad como en alquiler. El nuevo desarrollo urbanístico contribuirá a paliar el problema de acceso a la vivienda que sufre la capital con precios disparados tanto en las ventas como en los alquileres.

El proyecto ha comenzado con los trabajos de demolición de los primeros edificios del acuartelamiento de Campamento, en los que ha estado presente el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acompañado por la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez.

Sánchez ha recordado que hace cuatro años “tomamos la decisión de impulsar este proyecto y hoy pasamos de las palabras a los hechos y por eso esta vez no venimos a presentar un plano, a prometer un futuro, lo que venimos es a iniciar las obras y a decir que hoy por fin empieza a construirse un barrio, un nuevo barrio en nuestro país, en la Comunidad de Madrid, en la ciudad de Madrid”.

Isabel Rodríguez fue más concreta y aseguró que es “el mejor” proyecto de todos los que se habían presentado en estos 40 años, ya que el 100% de las viviendas serán promovidas por la empresa pública y serán asequibles. “Habrá viviendas en alquiler y en propiedad, pero todas asequibles”, aseguró Rodríguez.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado la aprobación de un Real Decreto-ley con tres medidas 'urgentes y contundentes' para regular el mercado del alquiler.

Precios de venta y alquiler por debajo del mercado

La cuantía de los precios en alquiler y venta aún se desconoce. Lo que sí se sabe es que no rebasarán el 30% de la renta mediana de la zona para garantizar la asequibilidad. En cuanto a las ventas, el coste de las viviendas estará por debajo del precio del mercado. Podrán acceder a ellas las personas con rentas que se sitúen entre 2 y 7,5 veces el IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples) y que no tengan otras propiedades.

Aunque los precios aún no se han determinado, fuentes del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana adelantaron el año pasado en la presentación del proyecto que estarían en torno a los 200.000 euros -con las referencias de entonces-, un precio muy por debajo del que se están ofertando pisos en la capital.

Según datos de Fotocasa, el metro cuadrado de vivienda en el distrito de La latinas, en el que estará ubicado el nuevo desarrollo, se paga a 3.822 euros, por lo que una casa media de 80 metros cuadrados costaría ahora a precio de mercado 305.760 euros.

En cuanto al alquiler, las mismas fuentes estimaron que el de un piso de 70 metros cuadrados rondaría los 540 euros mensuales. Para calcular la renta se utilizará el índice de precios de referencia para el alquiler que el Gobierno creó el año pasado.

Una renta muy por debajo de la que se paga ahora. Según los últimos datos de idealista, el coste medio de arrendar una vivienda en España ronda los 14,6 euros el metro cuadrado, por lo que un piso de 70 metros cuadrados costaría 1.022 euros.

Derribar para construir

La demolición de los antiguos cuarteles de Campamento que se ha adjudicado a la empresa Construcciones Arribas Gozalo S.A. por un importe de 1.446.348,04 euros IVA incluido y contempla tanto el derribo como la gestión de residuos.

En la zona de Campamento aún permanecen en pie construcciones militares, algunas de ellas con un régimen de protección patrimonial y otras, la mayoría, sin uso ni valor relevante, entre las que se hay 57 edificaciones de diferente naturaleza.

En concreto, los trabajos comprenden tareas de demolición sobre 37 edificios en desuso o naves destinadas a almacenamiento o labores logísticas de acuartelamiento, 10 garitas de vigilancia y 10 cerramientos que delimitan el perímetro del recinto interior.

De cuarteles a viviendas

Nuevo Barrio Campamento es la regeneración urbana pública más importante a nivel estatal, con más de 211 hectáreas (2.110.000 metros cuadrados) que albergarán más de 10.700 viviendas en el suroeste de Madrid.

Los pisos se construirán en el 25% del suelo disponible, el 75% restante será para usos públicos como equipamientos, calles, espacios de disfrute para la ciudadanía y zonas verdes que facilitarán la cohesión social.

Según fuentes del Ministerio de Vivienda, “la actuación que se desarrollará de acuerdo con los parámetros de calidad de la arquitectura y con una apuesta por las energías renovables, la descarbonización y la movilidad sostenible”.