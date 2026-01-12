España

Así funciona la empresa pública Casa 47: quién puede solicitar una vivienda, cómo funciona el portal digital y qué precios se pagan

La nueva empresa pública centraliza la solicitud de viviendas de alquiler asequible, con precios limitados según los ingresos medios de la comunidad autónoma, y contratos de hasta 75 años de duración

La ministra de Vivienda y
La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, visita una promoción de viviendas destinadas al alquiler asequible, en el barrio Mangraners, a 25 de septiembre de 2025, en Lleida. (David Zorrakino - Europa Press)

La presión en el mercado del alquiler ha aumentado durante los últimos años. Los precios alcanzan niveles que marcan máximos históricos, lo que deja a muchas familias lejos de la posibilidad de acceder a una vivienda digna. Según datos publicados por idealista, el precio del alquiler cerró 2025 con una subida anual del 8,5%, impulsado por la escasez de oferta y los altos incrementos en ciudades como Madrid o Barcelona.

Aunque se han impulsado algunas medidas para intentar contener los precios, como la aprobación del Índice de Referencia de Alquileres de Vivienda (IRAV) o la introducción de límites legales en mercados tensionados, la presión sobre el acceso a la vivienda continúa al alza. Con este escenario, el Gobierno ha lanzado una nueva empresa pública de alquiler asequible, Casa 47, perteneciendo al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, que pretende garantizar el derecho constitucional del acceso a la vivienda.

Cómo funciona el portal digital de acceso al alquiler asequible

Inspirada en el artículo 47 de la Constitución Española, Casa 47 se configura como la entidad pública empresarial que lidera el sistema público de vivienda en nuestro país. Sus objetivos abarcan desde la disposición y urbanización de suelos, hasta la construcción, adjudicación y gestión de viviendas. Según el propio Ministerio, la entidad nace con el objetivo de crear un parque estatal de vivienda asequible y protegida, con inmuebles y suelos de organismos públicos, más otros 40.000 inmuebles y 2.400 suelos transferidos desde la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb).

En definitiva, Casa 47 es un portal digital donde se publicarán trimestralmente las convocatorias de viviendas disponibles para alquiler asequible. En este espacio, quienes buscan una vivienda pueden consultar los requisitos, registrar sus solicitudes, completar los trámites y, una vez adjudicado el hogar, gestionar cualquier incidencia relacionada con el alquiler.

Declaraciones de la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, quien ha destacado que el próximo plan plantea triplicar la financiación, hasta los 7.000 millones de euros, un esfuerzo "milmillonario" que nunca antes se había destinado a la consolidación del parque público de vivienda. (Fuente: La Moncloa)

Quién puede acceder y cómo funcionan los contratos de Casa 47

El acceso a estos contratos de alquiler asequible está dirigido a personas y familias que no disponen de una vivienda en propiedad, con especial atención en colectivos vulnerables y a quienes se han visto afectados por emergencias como la DANA en la Comunidad Valenciana. Los criterios de adjudicación priorizan la situación socioeconómica de los solicitantes, el número de miembros de la unidad familiar y la existencia de circunstancias especiales, como la condición de familia numerosa.

La inscripción y tramitación se realiza exclusivamente a través del portal web habilitado por Casa 47, donde se publican los listados de viviendas disponibles, los requisitos detallados de cada convocatoria y los plazos de presentación de solicitudes. Así, la empresa pública garantiza contratos de duración mínima y precios regulados, con actualización anual referenciada al IPC o al IRAV.

Además, la renta de estas viviendas públicas está limitado por un tope establecido para cada comunidad autónoma, por lo que el importe se calcula en función de la capacidad de pago de la ciudadanía, y no del coste de construcción, lo que garantiza que ningún alquiler supere el 30% de los ingresos medios de la zona.

Los contratos de alquiler gestionados por Casa 47 contemplan una duración de hasta 75 años, divididos en dos etapas. En un principio, se establece un contrato de 14 años, seguido de prórrogas automáticas de 7 años cada una, que se conceden siempre que el inquilino mantenga la mayoría de las condiciones de acceso exigidas para la vivienda.

Viviendas en construcción, a 10
Viviendas en construcción, a 10 de septiembre de 2024, en Madrid. (Ricardo Rubio - Europa Press)

Primera convocatoria: ciudades, viviendas disponibles y precios

La primera convocatoria abierta incluye 171 viviendas en régimen de alquiler asequible, ubicadas en Vigo (67), municipios afectados por la DANA en la provincia de Valencia (67) y en Mieres, Asturias (37). Los precios ofertados por el Ministerio varían en función de la ubicación y el tamaño de la vivienda. El precio medio del alquiler mensual en Mieres se sitúa en 412,89 euros; en la provincia de Valencia alcanza los 485,42 euros; y en Vigo se eleva a 662,84 euros.

Dentro de cada municipio, hay mucha variedad de inmuebles. En Mieres, la vivienda con menor importe mensual parte de 343,68 euros, mientras la de mayor importe llega a 458,30 euros o 735,22 euros en el caso de familias numerosas. En Valencia, los alquileres oscilan entre 358,30 euros y 887,06 euros; y en Vigo, entre 399,00 euros y 909,66 euros. Todos estos importes, según el Ministerio, están por debajo de los precios de mercado en sus respectivas zonas.

Además, el parque de viviendas ofertado por Casa 47 es variado, con la intención de adaptarse a las distintas necesidades de cada familia. En Mieres, la superficie media construida es de 71 metros cuadrados, con viviendas que llegan hasta los 88,15 metros cuadrados, una de 149,72 metros cuadrados destinada a familia numerosa, y otras de menor tamaño, a partir de 49,61 metros cuadrados.

En la provincia de Valencia, la superficie media es de 75 metros cuadrados, con la vivienda más grande alcanzando los 137 metros cuadrados y la más pequeña, los 45 metros cuadrados. Vigo ofrece viviendas con una media de 79 metros cuadrados, llegando a 105 metros cuadrados en el caso de las de mayor tamaño y a 41 metros cuadrados en las de menor superficie. El plazo de presentación para estas viviendas finaliza el próximo 20 de febrero.

Este es el pueblo más

Triplex de la Once: jugada

El sorprendente cambio físico de

Las imágenes del camión envuelto

Rutte se pronuncia por primera
Pedro Sánchez marca desde La

Pedro Sánchez marca desde La Moncloa los límites de la relación con Estados Unidos: “Ser proatlantista, como España, no significa vasallaje”

Triplex de la Once: jugada

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 3 hoy 12 de enero

Este es el dinero que

Este es el dinero que se ha llevado el FC Barcelona por ganar la Supercopa de España

