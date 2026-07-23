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Las tres mejores plantas para cubrir tu pared con flores y sin riesgos

Requieren soporte y ofrecen floración perfumada durante la temporada cálida

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Ideal para espacios soleados o de sombra, siempre que cuente con soporte adecuado
El jazmín estrella tiene unas hojas verdes brillantes que aportan frescura y un aspecto cuidado al jardín (Agromática)

Elegir la planta adecuada para cubrir una pared puede transformar un espacio exterior y sumar valor estético y ambiental al hogar. Las plantas trepadoras permiten vestir muros y divisiones, aportando frescura, color y, en muchos casos, una agradable fragancia.

Sin embargo, no todas las especies son aptas si se busca proteger la integridad de la superficie, ya que algunas pueden adherirse y dañar la pared. Por eso, expertos en jardinería como los del centro Es Bosc recomiendan optar por variedades que crecen guiadas, sin fijarse al muro, y que, además, ofrecen floraciones llamativas y perfumadas.

Para cubrir una pared con una trepadora sin que se adhiera y se dañe, tres alternativas son la madreselva, el Trachelospermum jasminoides y la dipladenia, todas con floración perfumada y la misma condición: necesitan soporte y guía para crecer.

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Dipladenia y madreselva, aliadas para muros floridos y ambientes agradables

La dipladenia es destacada por su resistencia y su capacidad de volver a brotar en primavera, lo que garantiza una presencia verde constante durante gran parte del año. Su floración, que puede variar en tonos desde el blanco al rosa intenso o rojo, permanece durante un periodo prolongado, lo que la convierte en una opción duradera para quienes buscan color y vida en las paredes exteriores.

Sus tallos necesitan guía para cubrir paredes sin dañar la superficie
La dipladenia aporta un toque exótico y resistente en terrazas y balcones (Tropical Coast)

Esta especie no se adhiere ni invade la superficie, por lo que es imprescindible instalar sistemas de conducción, como alambres, tutores o celosías, que permitan dirigir el crecimiento de los tallos a lo largo de la estructura deseada. Además, resulta ideal para terrazas y balcones, ya que puede cultivarse sin inconvenientes en macetas, siempre que se le proporcione espacio suficiente para el desarrollo de sus raíces.

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La madreselva, por su parte, es conocida por su fragancia intensa y dulzona, que suele atraer polinizadores como abejas y mariposas. Se adapta bien a diferentes condiciones ambientales, aunque agradece estar en un lugar soleado o con semisombra. Para que crezca de forma ordenada y cubra la superficie elegida, conviene guiarla por una malla, pérgola o alambres resistentes.

Requiere una maceta amplia y soporte para crecer de forma vigorosa y ordenada
Sus flores blancas y amarillas decoran muros y pérgolas durante la primavera y el verano (Houzz)

Si se cultiva en maceta, es fundamental elegir un recipiente amplio, ya que sus raíces necesitan espacio y nutrientes para asegurar un crecimiento vigoroso y una floración abundante. Sus flores, que pueden variar del blanco al amarillo, aportan un toque ornamental y aromático durante la primavera y el verano.

Jazmín estrella, adaptable y veloz

El Trachelospermum jasminoides, también conocido como jazmín estrella, se caracteriza por su crecimiento rápido y su gran adaptabilidad. Esta especie soporta tanto el pleno sol como la sombra, por lo que resulta adecuada para diferentes orientaciones de pared.

Además, es una de las trepadoras preferidas para quienes buscan un aspecto cuidado en poco tiempo, ya que desarrolla una densa cobertura de hojas verdes brillantes y pequeñas flores blancas con aroma a jazmín.

De estas formas, nuestras plantas estarán más saludables

Al igual que las anteriores, no se adhiere a las superficies, por lo que requiere un soporte firme para orientarse y expandirse. Si se cultiva en maceta, conviene optar por un recipiente grande para favorecer el desarrollo radicular y potenciar la floración, que alcanza su punto álgido en los meses de verano.

Estas tres opciones permiten disfrutar de paredes verdes y floridas sin comprometer la estructura del muro y con el valor añadido de una fragancia agradable, siempre que se respeten sus necesidades básicas de soporte y espacio para crecer.

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