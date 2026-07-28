El bar del tío de Lamine Yamal al que el futbolista no puede ir a comer “tranquilo”: con un nombre poco discreto y en el barrio en el que creció

El bar del tío de Lamine Yamal (Google Maps)

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El bar que regenta Abdul Abdellaoui, tío de Lamine Yamal en el barrio de Rocafonda, se ha convertido en un homenaje permanente al futbolista, aunque el propio jugador no puede comer allí con normalidad porque, según ha contado su familiar, en el local “nadie le dejaría tranquilo”. El negocio, bautizado como Bar Familia LY 304 Cafetería, está en la zona de Mataró en la que creció el internacional español y toma como referencia el 08304 que el extremo reivindica en su ya icónica celebración.

Abdul Abdellaoui ha explicado al medio Capgròs, diario digital de Mataró y el Maresme, que abrió “un pequeño restaurante en el barrio” después de intentar descansar y comprobar que “la casa se me caía encima”. En ese mismo espacio conserva una camiseta enmarcada con la que su sobrino jugó la final de la Eurocopa con España. El local exhibe un gran vinilo con varias imágenes del futbolista con la camiseta del FC Barcelona y la de la selección española, además de fotografías de momentos como su primer partido en la Champions, su debut con el club cuando era niño o su primer gol con el primer equipo.

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El nombre del establecimiento alude de forma directa al futbolista y a su entorno. “LY” remite a Lamine Yamal y “304” al código postal 08304 de Rocafonda, un número que el jugador recuerda con frecuencia sobre el terreno de juego. La decoración también gira alrededor de esa identidad familiar y deportiva. Por fuera, el negocio muestra una estética que mezcla referencias españolas y marroquíes. El rótulo, luminoso y de diseño moderno, incorpora imágenes de parte de la oferta gastronómica: pizzas, bocadillos, shawarmas y hasta té árabe.

El bar del tío de Lamine Yamal (Google Maps)

La carta del bar de la familia de Lamine Yamal

En la carta, la variedad de platos combina diferentes opciones de comida rápida, kebabs, couscous, tajín, platos combinados, ensaladas y servicio de cafetería con batidos. La barra presenta los elementos habituales de un bar de barrio y los clientes tienen a su disposición especias y salsas para servirse a su gusto. El local dispone de un pasillo central amplio, la barra y taburetes altos. La zona de comedor se organiza con mesas de madera, sillas metálicas de estilo cafetería y bancos tapizados, mientras la iluminación se resuelve con focos LED.

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El bar del tío de Lamine Yamal (Google Maps)

La parte de trabajo responde al equipamiento habitual de hostelería: cafetera, muebles de acero inoxidable y estanterías destinadas a la vajilla. También el equipo viste con indumentaria de cocina, con chaquetilla blanca y pañuelo en la cabeza. En la cafetería trabajan varios familiares, entre ellos Mohamed, primo del futbolista y que se ha convertido en todo un influencer que ya acumula más de 200.000 seguidores.

El bar del tío de Lamine Yamal (Instagram)

La relación de Lamine Yamal con su tío

Abdul ha descrito a su sobrino como alguien a quien ha visto crecer muy de cerca. En declaraciones recogidas por Capgròs, ha asegurado: “De pequeño siempre estaba en casa, lo cuidaba como a un hijo más. Para mí es eso, un hijo, y lo será toda la vida. Lo llevo en el corazón”. Esa relación explica que el establecimiento se haya convertido en una especie de santuario familiar dedicado al jugador.

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El tío de Lamine Yamal guarda allí objetos personales del internacional y acompañó al futbolista el año pasado a la ceremonia del Balón de Oro en París, donde recibió el Trofeo Kopa al mejor jugador menor de 21 años del mundo. La razón por la que el extremo no puede sentarse a comer allí con tranquilidad la ha resumido el propio Abdul con una frase directa y esperable: “Toda la vida he trabajado y no puedo dejar de trabajar. Yo a Lamine le preparo el cuscús en casa, en mi restaurante nadie le dejaría tranquilo”.

El jugador de la selección española, Lamine Yamal, reacciona con humor y cariño a las divertidas imágenes de su hermano pequeño que se han vuelto virales entre los aficionados.

Aunque reconoce que ahora no lo ve tanto como le gustaría por los compromisos profesionales del jugador, mantiene el contacto diario con él por WhatsApp. En esas conversaciones, según ha relatado el tío en Capgròs, le insiste en una rutina muy concreta: “Le recuerdo que tiene que comer bien, descansar, irse a dormir pronto porque mañana tiene partido, que tiene que estar tranquilo y mantenerse fuerte”.

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