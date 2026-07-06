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‘Gaspacho à Alentejana’ vs. gazpacho andaluz: Portugal tiene su propia versión de esta clásica sopa fría española

La cocina lusa cuenta con algunas recetas muy similares a las que se sirven en España, con esta versión del gazpacho como uno de los mejores ejemplos

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Gazpacho andaluz y gaspacho alentejano (Montaje Infobae)
Gazpacho andaluz y gaspacho alentejano (Montaje Infobae)

Tan cercana, pero, a la vez, tan desconocida para muchos. La cocina portuguesa es una de las grandes ignoradas en la tradición gastronómica europea, una cultura que cuenta con delicias como el bacalao o la bifana, de la que sabemos, en realidad, muy poco. Lo cierto es que compartimos muchos ingredientes y unas cuantas recetas con nuestros vecinos atlánticos, entre ellas una versión del gazpacho que es una de las estrellas del verano luso.

Esta receta es propia de la zona del Alentejo, la región portuguesa vecina de Extremadura que comparte con este territorio clima, paisaje y muchos ingredientes. Es por ello que se conoce como ‘Gaspacho à Alentejana’ o gazpacho alentejano, una sopa fría muy similar a nuestro clásico andaluz, pero con algún toque propio.

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Como el tradicional español, este ‘gaspacho’ se prepara a base de pan de miga del día anterior, también tomate, pepino, pimiento verde, ajo, agua helada, vinagre de vino, aceite de oliva y sal. También se añade orégano y, en ocasiones, cilantro.

La principal diferencia entre esta versión y la española es que en este caso las verduras no se trituran, sino que simplemente se cortan en dados pequeños junto con pan duro troceado y agua bien fría, siguiendo el estilo del que se elaboraba antiguamente, antes de la existencia de las batidoras.

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Receta de gaspacho alentejano

El gaspacho alentejano es una sopa fría, ligera y muy aromática, elaborada a base de tomate, pepino, pimiento verde, ajo, pan y hierbas frescas. Su técnica principal consiste en picar finamente los vegetales y mezclarlos con agua, aceite, vinagre y pan, para lograr una textura líquida y refrescante.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 20 minutos
    • Preparación: 15 minutos
    • Montaje y reposo: 5 minutos

Ingredientes

  • 3 dientes de ajo
  • 1 cucharada de sal
  • 400 g de tomate tipo pera (chucha)
  • 2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra
  • 2 cucharadas de vinagre de vino blanco
  • 1 cucharada de orégano seco
  • 150 g de pimiento verde
  • 150 g de pepino
  • 1,5 litros de agua muy fría
  • 150 g de pan alentejano del día anterior
  • Cilantro fresco al gusto
  • Pimienta negra al gusto

Cómo hacer ‘gaspacho alentejano’, paso a paso

  1. Pela los dientes de ajo y pícalos muy finos.
  2. Lava el pimiento, quítale semillas y partes blancas, y córtalo en dados pequeños.
  3. Pela el pepino y córtalo también en cubos pequeños.
  4. Lava los tomates y trocéalos en cubos.
  5. Coloca ajo, pimiento, pepino y tomate en una ensaladera grande.
  6. Añade la sal, el aceite de oliva, el vinagre y el orégano. Remueve bien.
  7. Incorpora el agua bien fría (puedes añadir hielos si quieres más frescor).
  8. Trocea el pan en dados pequeños y agrégalo a la mezcla. Usa pan del día anterior para que absorba bien los sabores y no se deshaga demasiado rápido.
  9. Termina con cilantro fresco picado y pimienta negra al gusto.
  10. Deja reposar en la nevera 5 minutos antes de servir.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde para 4 porciones generosas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: 220 kcal
  • Hidratos de carbono: 32 g
  • Grasas: 8 g
  • Proteínas: 5 g
  • Fibra: 5 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Puedes conservar el gaspacho alentejano en la nevera hasta 2 días, en recipiente hermético. Es recomendable añadir el pan justo antes de servir para evitar que se deshaga.

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