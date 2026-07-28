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‘Apicultura de Agua’ se estrena en el segundo programa del ‘Grand Prix 2026′

A las pruebas que reúnen cada semana a toda la familia frente al televisor se ha sumado una gymkana en la que los participantes han tenido que superar un recorrido lleno de obstáculos

'El Grand Prix del Verano' enfrenta a Balanegra y Zumárraga en la segunda entrega de 2026. (RTVE)
'El Grand Prix del Verano' enfrenta a Balanegra y Zumárraga en la segunda entrega de 2026. (RTVE)
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Tras la cancelación de la emisión de la semana anterior debido a la celebración de la segunda Copa del Mundo de ‘La Roja’, el programa más histórico del verano televisivo español ha vuelto a su programación habitual este lunes 27 de julio a las 21:45 horas en La 1 y RTVE Play. Ramón García, su presentador emblema, junto la compañía de Lalachus y Gorka Rodríguez, la nueva incorporación, y el ya establecido Wilbur forman un equipo que promete hacer todavía más entretenidas las noches de los lunes.

En este segundo programa se han enfrentado dos municipios con una historia y patrimonio cultural muy reseñable. Por un lado, Balanegra, representando al poniente almeriense, una localidad de joven trayectoria municipal que ha hecho valer la agilidad de sus vecinos bajo los colores del equipo azul. Y, por otro, en el bando amarillo, ha competido Zumárraga, un municipio guipuzcoano enclavado en la comarca del Alto Urola, que ha aportado un equipo caracterizado por mucho más que la potencia física que siempre se le atribuye a los vascos.

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Ambos pueblos han luchado por ganar el programa y conseguir clasificarse para una de las semifinales del programa. Para ello, han contado con la ayuda de Quique Jiménez ‘Torito’ y Garbiñe Muguruza como los míticos padrinos del ‘Grand Prix’, respectivamente.

El estreno de ‘Apicultura de Agua’

Caídas imposibles, chapuzones, carreras y mucho humor han vuelto a ser los ingredientes de una nueva entrega de ‘El Grand Prix del Verano’, que mantiene intacta la esencia de uno de los formatos más queridos por el público y que cada semana reúne a toda la familia frente al televisor.

"Apicultura de Altura" es la nueva prueba del 'Grand Prix del Verano 2026'. (@GrandPrix_tve/X)
"Apicultura de Altura" es la nueva prueba del 'Grand Prix del Verano 2026'. (@GrandPrix_tve/X)

Como es habitual, los dos pueblos concursantes han tenido que demostrar su habilidad, rapidez y trabajo en equipo en algunos de los juegos más divertidos del programa. No han faltado las pruebas como “Pasión de capitanes”, que forma parte del previo del programa bajo el título de ‘El Grand Prix Presenta’, así como los juegos tradicionales que todos recordamos: “Los ingüinos matemáticos”, “La patata caliente”, “Los super bolos”, “Las ardillas pillas”, “Hámsters a la carrera” o “Los troncos locos”.

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Además, en esta segunda entrega del ‘Grand Prix 2026’ se ha estrenado una nueva prueba: “Apicultura de altura”, una gymkana en la que los participantes han tenido que superar un recorrido lleno de obstáculos, equilibrio y mucha destreza convertidos en abejas.

Quién ha ganado este segundo programa

Balanegra ha mantenido una clara ventaja durante todo el programa, acumulando 29 puntos, frente a los 20 de Zumárraga justo antes de la última prueba. Aún así, como cada año, la prueba que lo decide todo es “El diccionario”. Y es que en este reto se pueden ganar tres puntos si se da una respuesta correcta o se pierden tres puntos si se falla. Por si fuera poco, este año se ha añadido la novedad de que la última palabra vale 4 puntos tanto a favor como en contra.

Balanegra es el ganador del segundo capítulo del 'Grand Prix del Verano 2026'. (@GrandPrix_tve/)
Balanegra es el ganador del segundo capítulo del 'Grand Prix del Verano 2026'. (@GrandPrix_tve/X)

Así, tras las tres rondas de esta prueba, el programa ha concluido con Zumarraga quedándose solo con 16 puntos. Y, por su parte, el pueblo andaluz ha perdido cuatro puntos en su marcador terminando finalmente con 25 puntos. De esta manera, Balanegra se coloca segundo en la clasificación global y se posiciona como un claro favorito a clasificarse a una de las semifinales.

La continuidad del Grand Prix del Verano en la parrilla de RTVE confirma el arraigo del formato y su capacidad para reinventarse. El regreso tras la interrupción por la Copa del Mundo fue valorado positivamente tanto por la crítica como por la audiencia, que reconoce en el programa un referente del entretenimiento estival en España.

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