Gorka Rodríguez contagia sus lágrimas a Ramon García al sumarse a él como copresentador: “Soy un niño ‘Grand Prix’, nunca me había permitido soñar algo así”

Gorka Rodríguez comparte su historia más personal: cómo Ramón García, su ídolo de la infancia, marcó su vida. Casi 40 años después de recibir una foto firmada de él, ahora comparte plató en el 'Grand Prix del verano'.

RTVE ha presentado en Yepes, hasta donde se ha trasladado Infobae, la nueva temporada de El Grand Prix del Verano. La edición de 2026 amplía el formato a 9 entregas y recupera pruebas históricas para reforzar la apuesta de La 1 por uno de sus grandes títulos familiares del verano. La temporada reunirá a 12 municipios de distintas comunidades autónomas en seis programas clasificatorios, dos semifinales y una final, con Ramón García al frente junto a Lalachus, Gorka Rodríguez, Wilbur y la Vaquilla.

El concurso, producido por RTVE en colaboración con EuroTV Producciones, incorporará además un arranque renovado y nuevas dinámicas de juego. La presentación se ha celebrado en la localidad toledana de Yepes, que ya fue el escenario del primer programa grabado en el regreso del formato en 2023. Además, ha estado protagonizada por momentos de máxima emoción por la nostalgia que conlleva un programa intergeneracional como este.

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Ramón García, rostro completamente consolidado como presentador del formato, ha defendido el peso del concurso dentro de la televisión: “Para mí es un lujo poder ponerme al frente de un formato que está integrado en la sociedad y que siguen disfrutando tantas generaciones”, ha afirmado. La principal novedad estructural será la duración de la temporada, que crecerá hasta las nueve entregas.

Gorka Rodríguez contagia sus lágrimas a Ramon García al sumarse a él como copresentador del 'Grand Prix' (Infobae)

La emoción de Gorka Rodríguez por presentar ‘El Grand Prix’

Ramón García ha asegurado que la temporada “ha salido redonda” y ha puesto el foco en los comienzos de cada entrega. “El Grand Prix está para comérselo desde el principio hasta el final. Este año va a ser un espectáculo”, ha dicho. El presentador también se ha referido a sus nuevos compañeros: “La vida te demuestra que los sueños se hacen realidad: Lalachus lo consiguió y este año lo ha hecho Gorka”, ha señalado.

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De esta manera, Gorka Rodríguez, se convierte en el primer copresentador masculino que acompaña a Ramón García en la historia reciente del formato. El comunicador ha vinculado su fichaje con una aspiración personal: “Soy un niño Grand Prix y un niño Ramón García. Nunca me había permitido soñar algo así de lo grande que es”. “Yo vengo del norte, del País Vasco y Ramón empezó en ETB y era la ventanita que yo tenía para saber a lo que me quería dedicar, que era presentar”, ha confesado.

La presentación de 'El Grand Prix del verano' en Yepes (RTVE)

Gorka Rodríguez ha compartido una anécdota muy emotiva ante los medios: “Yo me acuerdo que le mandé una carta contándole que quería hacer lo que él hace y me mandó una fotografía dedicada. Yo estaba en el colegio y salía con muchas ganas de ver esa fotografía con mi nombre y un par de líneas dedicadas”. Finalmente, ha acabado llorando al relatar la historia y ha contagiado sus lágrimas a García, con el que se ha fundido en un abrazo.

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Las novedades de ‘El Grand Prix del verano’

Lalachus ha definido el espacio como “el programa con más pureza televisiva que existe” y ha destacado el ambiente de las grabaciones. “Las grabaciones son intensas, pero no cuesta hacerlas porque todo el mundo disfruta muchísimo”, ha explicado. Wilbur, ausente en la presentación, ha enviado un mensaje sobre su participación en la temporada: “Voy a estar al cien por cien este verano. Mi cuerpo me pide Grand Prix”.

La presentación de 'El Grand Prix del verano' en Yepes (RTVE)

La edición de 2026 recuperará varios de los juegos más reconocibles del formato. Volverán pruebas ya presentes el pasado verano y regresará ‘La cucaña’, uno de los desafíos más recordados de la historia del programa, que ha costado traer de vuelta por su peligrosidad. La lista de clásicos incluye ‘La patata caliente’, ‘Los troncos locos’, ‘Los bolos’ y ‘El diccionario’. A ese bloque se sumará un nuevo juego, ‘Pasión de capitanes’, que determinará qué equipo podrá utilizar la tarjeta dorada.

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Según ha explicado Carlo Boserman, la edición incluirá también nuevas dinámicas y un inicio reformulado bajo el título Grand Prix comienza, un bloque en el que se presentará a los pueblos participantes y en el que padrinos y capitanes competirán para conseguir la Carta de Oro. Por ejemplo, el alcalde de Yepes, Tomás Arribas, ha recordado que el paso del programa por el municipio supuso “la unión de todo un pueblo” y una oportunidad para mostrar la localidad “a TVE y al resto de España”.