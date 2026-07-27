Terelu Campos, sobre las comparaciones entre de ‘De lunes a viernes’ y ‘Sálvame’: “Los programas nacen, crecen y terminan”

Terelu Campos y José Antonio León, dos de los colaboradores estrella de 'De viernes', explican cómo el nuevo formato diario, 'De lunes a viernes', les permitirá profundizar en los temas que se quedaban cortos en la edición semanal, ofreciendo más contenido y debate.

De lunes a viernes continúa cosechando tardes de éxitos en Telecinco. Con un nuevo horario que estrenará el próximo 3 de agosto, amplía su franja de contenidos sobre la actualidad social y del corazón. Entre sus rostros más destacados se encuentran Terelu Campos y José Antonio León, dos periodistas con una amplia trayectoria televisiva que afrontan este verano con la sensación de que el formato les permitirá explotar mejor su experiencia y profundizar en los asuntos que, hasta ahora, el tiempo dejaba sin desarrollar.

En una entrevista concedida a Infobae en exclusiva, ambos reflexionan sobre el salto desde ¡De Viernes!, desde un espacio semanal a uno diario, el reencuentro con antiguos compañeros, la inevitable comparación con Sálvame y los contenidos en exclusiva que formarán parte de la parrilla del programa; sobre todo, el reportaje con el que abrió el formato: el estado actual de Cantora.

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Para Terelu Campos, el principal cambio radica en el tiempo disponible para abordar los contenidos. La colaboradora reconoce que en ¡De viernes! muchas entrevistas requieren un trabajo previo muy exhaustivo que, sin embargo, no siempre muestra sus frutos en la pantalla: “Las cinco personas que colaboramos en 'De viernes’, trabajamos muchísimo cada entrevista y nos las preparamos muy bien. Pero, al ser tantos en plató, muchas veces puedes hacer muy pocas de las preguntas que llevas preparadas”.

Precisamente por eso considera que el nuevo programa les permitirá sacar partido a todo ese trabajo previo. “Ahora tendremos la oportunidad de desarrollar mejor los temas que hayan sido importantes en ¡De viernes!. Creo que eso nos va a venir muy bien", asegura. Por su parte, José Antonio León comparte sus palabras y ambos coinciden en que la preparación de cada programa comienza muchos días antes de la emisión.

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Sebas Gallego en 'De lunes a Viernes'. (Mediaset España)

Según explica León, reciben abundante documentación desde principios de semana y eso genera una gran cantidad de información que, en muchas ocasiones, termina quedándose fuera de las entrevistas. “La gente no sabe cómo preparamos los programas. Desde el martes o el miércoles ya estamos recibiendo fichas previas, buscamos información y desarrollamos las temáticas. Después, en cuatro preguntas es imposible contar todo lo que llevamos preparado”, afirma el periodista.

Terelu añade que precisamente esa falta de tiempo hacía que muchas veces se quedaran con ganas de profundizar. “Hay ocasiones en las que preguntas algo y quieres hacer una repregunta, pero interviene otro compañero o cambia el ritmo de la entrevista. Ahora tenemos la posibilidad de desarrollar mucho más esos asuntos, además de hablar de actualidad, sociedad o de todo lo que ocurre durante el verano”, señala.

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El regreso de ‘los rostros de la tarde’

Este formato también supone el reencuentro con antiguos compañeros de profesión, algo que ambos viven con especial ilusión. “Trabajar otra vez con personas con las que has convivido durante tantos años es precioso. Y hacerlo junto a compañeros jóvenes, que nos aportarán frescura mientras nosotros podemos ofrecer experiencia, también me parece muy enriquecedor”, afirma Terelu.

El sevillano, por su parte, recuerda, además, sus años como reportero y reconoce que ahora disfruta especialmente del trabajo en plató. “He estado 15 años haciendo reporterismo. Poder compartir ahora mesa con Terelu, que además es amiga, y con muchos compañeros a los que antes veía solo por la pantalla o hablaba por teléfono es muy divertido e interesante”, explica.

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Foto de familia de 'De lunes a viernes'. (Luis Miguel Gonzalez/Mediaset)

El recuerdo de Sálvame es inevitable, teniendo en cuenta la variedad de estos compañeros, entre los que también se encuentran Lydia Lozano, Karmele Marchante y Rosa Benito. Sin embargo, ambos rechazan instalarse en la nostalgia. “Los programas nacen, crecen y terminan. Es algo que ocurre en todas las cadenas y en todas las épocas. Lo importante es quedarse con la satisfacción de haber hecho durante muchos años un programa que entretuvo a muchísima gente y mirar hacia delante”, reflexiona Terelu.

El exreportero del programa más visto de las tardes de Telecinco en los últimos años continúa la metáfora: “Nosotros formamos parte de esa reproducción. Lo importante es aprovechar todo el aprendizaje que nos dejó aquella etapa”.

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Terelu Campos en 'De lunes a viernes'. (Mediaset España)

Cantora, el alma de la prensa rosa

No obstante, uno de los temas favoritos de esa etapa, y que se ha ido desgranando a lo largo de los años, es el universo de Cantora. La finca que regaló Paquirri a Isabel Pantoja, y que ahora mismo se encuentra abandonada, vivió entre sus paredes algunos de los episodios más conocidos de la prensa rosa española. Esta fue la gran exclusiva con la que este programa comenzó su andadura, pues consiguió adentrarse en cada una de sus habitaciones.

Terelu admite que jamás imaginó poder acceder al interior de la finca. “Llevo más de 40 años de profesión. Nunca pensé que llegaría a ver Cantora por dentro y mucho menos en el estado en el que la mostramos”, afirma.

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De la misma manera, José Antonio León considera que el valor del reportaje va mucho más allá de las imágenes del deterioro del lugar. “No solo es importante ver cómo está la finca. Lo verdaderamente interesante es escuchar allí mismo a las personas que durante tantos años nos contaron todo lo que ocurría entre esas paredes. Verlas en ese escenario aporta un contexto completamente distinto”, explica. Pese a ello, descartan a Infobae que Isa Pantoja pueda formar parte de los colaboradores. “Durante su última entrevista en ¡De viernes!, entendí que Isa no está preparada para revivir algo que ha tenido que trabajar incluso en terapia. Hay recuerdos que es mejor dejar donde están y no volver a abrir heridas que costó mucho cerrar”.