La desconocida historia de amor entre Carlos III y la hermana de Lady Di: así fue el romance del rey de Inglaterra antes de su boda con Diana de Gales

La historia de amor entre Carlos III y su hermano. (Montaje Infobae)

Antes de que la historia de amor entre el entonces príncipe Carlos y Diana Spencer acaparara la atención mundial, el heredero al trono británico mantuvo una breve relación con Lady Sarah Spencer, la hermana mayor de quien más tarde se convertiría en princesa de Gales. A finales de la década de 1970, Carlos conoció a Sarah dentro del exclusivo círculo de la aristocracia británica, donde ambos compartían amistades y aficiones, especialmente las jornadas de caza y las reuniones sociales organizadas por la alta sociedad. La relación nunca llegó a formalizarse, pero durante varios meses fue considerada una de las opciones más serias para un posible matrimonio del entonces príncipe de Gales.

El romance, sin embargo, terminó de forma prematura. Diversas crónicas de la época coinciden en que la situación cambió después de que Sarah concediera una entrevista al periódico británico The Sunday People en 1978. En ella afirmó que no estaba enamorada del príncipe Carlos y aseguró que no se casaría con él “si fuera el basurero o el rey de Inglaterra”. También declaró que, si ambos hubieran querido comprometerse, ya lo habrían hecho. Estas manifestaciones públicas fueron interpretadas como una ruptura de la discreción que rodeaba las relaciones de la familia real y marcaron el final definitivo del noviazgo.

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Paradójicamente, aquella historia acabaría teniendo una enorme trascendencia para la monarquía británica. Fue precisamente gracias a Sarah Spencer que Carlos conoció mejor a la joven Diana Spencer. Ambos coincidieron en reuniones familiares y encuentros celebrados en Althorp y en la finca de Sandringham, donde los Spencer mantenían una estrecha relación con la familia real. Años después, Carlos iniciaría una relación con Diana, con quien contrajo matrimonio el 29 de julio de 1981 en la catedral de San Pablo de Londres, una boda seguida por cientos de millones de personas en todo el mundo.

El rey Carlos III y Lady Di tuvieron una relación después de lo sucedido con Sarah. (Bettmann)

La entrevista que puso fin al romance

Aunque el noviazgo entre Carlos y Sarah Spencer fue breve, numerosos historiadores y biógrafos de la familia real coinciden en que la entrevista que Sarah concedió en 1978 marcó un punto de inflexión en la relación. Durante aquella conversación con la prensa, insistió en que no existía un compromiso sentimental sólido con el entonces príncipe de Gales y afirmó abiertamente que no estaba enamorada de él.

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Sus declaraciones tuvieron una enorme repercusión en los medios británicos y, según diversas publicaciones especializadas, Carlos decidió poner fin al noviazgo poco después. La Casa Real, fiel a su política de no comentar asuntos privados de los miembros de la familia, nunca emitió un comunicado oficial sobre la ruptura.

Carlos III y Camila y los príncipes de Gales asisten a misa por Navidad.

Sarah Spencer siguió siendo un apoyo para Diana

A pesar de haber mantenido una relación con Carlos, Sarah Spencer conservó un estrecho vínculo con su hermana menor durante los años más difíciles del matrimonio entre Diana y el entonces príncipe de Gales. Diversas publicaciones dedicadas a la familia real señalan que fue una de las personas de mayor confianza para la princesa y que permaneció a su lado en los momentos de mayor presión mediática.

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Tras la muerte de Diana en 1997, Sarah continuó desempeñando un papel discreto dentro de la familia Spencer, alejada del foco público. Mientras tanto, Carlos reconstruyó su vida junto a Camila Parker Bowles, con quien contrajo matrimonio en 2005. Desde la proclamación de Carlos III como rey en 2022, Camila ostenta el título de reina del Reino Unido.