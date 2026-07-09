Antonio Rossi, Rosa Benito y Claudia Chacón desvelan cómo afrontan ‘De lunes a viernes’: “No sé si saldré corriendo, pero ahora mismo me apetece”

Los colaboradores Rosa Benito, Antonio Rossi y Claudia Chacón comparten sus impresiones y expectativas ante el estreno del nuevo programa diario. Entre el esperado regreso de Benito y la incorporación de nuevos perfiles, el equipo promete entretenimiento, exclusivas y mucha diversidad.

Telecinco estrenó este lunes 6 de julio De lunes a viernes, su nueva apuesta para las tardes de verano. El formato, conducido por Santi Acosta y Beatriz Archidona, toma como punto de partida el éxito de ¡De Viernes! para trasladar su esencia a una emisión diaria que combinará actualidad, crónica social, reportajes exclusivos y debate en directo. Entre los rostros que forman parte del equipo se encuentran veteranos como Antonio Rossi y Rosa Benito, junto a nuevas incorporaciones como Claudia Chacón, que afronta este reto televisivo con la ilusión de quien debuta en un gran formato.

Con motivo del estreno, los tres colaboradores comparten con Infobae sus primeras impresiones sobre un proyecto que, según adelantan, apostará por la diversidad de perfiles y por contenidos propios capaces de sorprender a los espectadores desde el primer día.

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Para Rosa Benito, volver a hacer un programa diario no fue una decisión inmediata. La colaboradora reconoce que durante un tiempo había rechazado distintas propuestas televisivas, aunque esta vez las sensaciones fueron distintas desde el principio. “Es verdad que a mí me costó un poquito porque siempre me estaban invitando a otros programas y siempre me lo pensé”, explica.

Rosa Benito, Antonio Rossi y Claudia Chacón en una entrevista con Infobae para 'De lunes a viernes' (ALEJANDRO HIGUERA LÓPEZ).

Sin embargo, el planteamiento del espacio terminó convenciéndola. “Ese formato me dio buen rollo, me dio buenas vibraciones. Decidí dormir y consultarlo con la almohada, y al otro día llamé a mi representante y le dije: ‘Lo voy a hacer, me apetece. No sé si saldré corriendo, pero ahora mismo me apetece’”, admite.

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Antonio Rossi, por su parte, afronta este nuevo desafío desde una posición diferente. Aunque ya conoce perfectamente el trabajo diario en televisión, considera que cada proyecto supone empezar prácticamente desde cero y prefiere centrarse en el corto plazo. De hecho, esa filosofía también la traslada cuando es preguntado por la posibilidad de que el programa continúe más allá del verano: “Nadie nos decía a ninguno que íbamos a estar aquí hoy planeando un programa de verano nuevo, con ilusiones. Cada día es un reto diferente y la tele cada día es algo nuevo”. “Yo pienso en el lunes y lo que venga, vendrá”, asegura.

Claudia Chacón en 'De lunes a viernes' (MEDIASET ESPAÑA).

Una gran variedad de colaboradores

El nuevo espacio de Telecinco cuenta con una gran variedad de rostros, algunos familiares en su parrilla y otros que llegan para romper todos los estándares. Además de los ya nombrados, Ángela Portero, José Antonio León, Lydia Lozano, Terelu Campos, Karmele Marchante, Laura Matamoros, Gema Fernández, María Jesús Ruiz, Óscar Repo, Carlos Corbacho, Sebas Gallego, forman parte del programa. Además, el programa ha conseguido completar el regreso a la televisión de Ylenia Padilla.

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No obstante, quien vive esta experiencia con mayor entusiasmo es Claudia Chacón. La joven participante de La isla de las tentaciones y Supervivientes se incorpora como colaboradora por primera vez a un formato de estas características y asegura que piensa aprovechar la oportunidad al máximo. “Para mí es algo súper nuevo, súper divertido. Tengo muchísimas ganas y creo que mi punto de vista, por muy diferente que sea, también va a venir bien”, explica. Su intención, deja claro, es aportar frescura y sinceridad: “Yo no me callo nada y a eso voy, a no callarme nada”.

Precisamente esa convivencia entre profesionales con trayectorias muy distintas es uno de los aspectos que más destacan del formato. Antonio Rossi considera que esa mezcla es una de las principales fortalezas del espacio: “Es la magia del programa”, resume. “Cada uno es como es, somos perfiles diferentes, con conocimientos diferentes. Hay gente de la que aprenderé cosas y otros aprenderán de mí”, reflexiona.

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Foto de familia de 'De lunes a viernes'. (Luis Miguel Gonzalez/MEDIASET).

Una opinión que comparte Rosa Benito, convencida de que la variedad generacional puede convertirse en uno de los grandes atractivos del formato: “Creo que eso es la magia de los programas, la diversidad que hay de edades. Eso es lo que a lo mejor hace que la gente se enganche y eso es lo que queremos”.

Puerta abierta en Cantora

Uno de los grandes reclamos del estreno fue el reportaje grabado en Cantora, una localización muy vinculada a la historia de la prensa del corazón y cuya apertura al programa ha requerido meses de negociaciones. Sin embargo, Antonio Rossi quiso dejar claro que ese contenido es solo el principio. “Vamos a tener contenidos exclusivos. Empezamos con algo súper potente, pero no es lo único”, afirma.

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“Habrá muchísima información, muchísimo entretenimiento y muchos contenidos propios”, adelanta. Además, recuerda que el directo siempre introduce un factor imprevisible: “No sé lo que pasará cada día porque es un programa en directo con gente muy diversa. Intentaremos contarlo los primeros, como siempre”.

Rosa Benito coincide en esa idea, destacando precisamente el valor de la actualidad inmediata. “Lo que no sabemos es lo que va a pasar mañana. Eso es lo que tienen los directos, que se vive el momento y la noticia”. Además, durante la conversación tampoco han faltado los momentos distendidos. Claudia Chacón confiesa entre risas que todavía está familiarizándose con algunos de los grandes nombres de la prensa rosa, aunque reconoce que tiene muchas ganas de ponerse al día.

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Rosa Benito en 'De lunes a viernes' (MEDIASET ESPAÑA).

“Yo de corazón no sé mucho, pero estoy deseando enterarme de todos los chismes”, comenta entre bromas, aludiendo al reportaje sobre Cantora. “He visto por ahí una casa muy sucia, así que me quiero enterar de todo”. “También hay que decir que es una casa que ha tenido mucha vida”, puntualiza Rosa Benito, antes de que Rossi remate la frase con ironía: “Ha tenido... en pasado”.

Claudia también deja claro que no le asustan los retos que puedan plantearle como reportera. “A mí que me pongan a hacer de todo, que tengo muchísimas ganas”, afirma, asegurando que incluso se lanzaría a una piscina si fuera necesario. Rosa Benito, en cambio, responde entre risas que prefería mantenerse al margen de ese tipo de aventuras: “Una viene muy mona como para meterse en una piscina... pues la verdad, no”.

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