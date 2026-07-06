Santi Acosta, sobre el regreso de Ylenia a Telecinco: “Hemos tenido que trabajar mucho con ella y ofrecerle un entorno seguro“

El presentador Santi Acosta cuenta a Infobae cómo organizarán los colaboradores en este nuevo formato televisivo.

Mediaset estrena este lunes 6 de julio De lunes a viernes, un nuevo formato diario que adapta al estilo semanal uno de los programas de éxito de la casa, ¡De Viernes!. Durante todo el verano y presentado por Santi Acosta y Beatriz Archidona, Telecinco recoge a sus colaboradores de éxito para cubrir la franja de 18:15 a 20:00 horas de la tarde. Sin embargo, y aunque ambos continúan formando tándem, el periodista deja claro que la nueva apuesta tendrá una personalidad propia, mucho más orientada al entretenimiento, la actualidad del corazón y el debate entre colaboradores.

Para conocer más sobre este estreno, Acosta ha compartido con Infobae cuáles serán las principales diferencias respecto al formato que ya conduce con éxito. Si ¡De viernes! ha convertido las entrevistas en profundidad en su principal seña de identidad, el nuevo programa apostará por un ritmo completamente distinto. “¡De viernes! es un programa sobre todo de testimonios. Aquí haremos sobre todo entretenimiento, información de corazón“, explica el presentador.

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Además de la actualidad social, el periodista adelanta que el espacio contará con exclusivas propias y una amplia presencia de colaboradores de perfiles muy diferentes, uno de los aspectos que considera fundamentales para el funcionamiento del formato: “Tenemos grandes informaciones. Empezamos con Cantora [la antigua casa de Isabel Pantoja], pero luego tendremos más. Y luego tenemos diversión“.

Santi Acosta. (Luis Miguel Gonzalez/Mediaset)

De hecho, uno de los grandes reclamos del estreno será el reportaje grabado en Cantora, una localización inédita para muchos espectadores y uno de los escenarios más emblemáticos de la historia reciente de la prensa del corazón. Acosta reconoce que acceder a la finca no ha sido un proceso sencillo y que el equipo ha tenido que trabajar durante meses para conseguir su objetivo.

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“Ha sido un proceso largo porque hasta conseguir los permisos necesarios para poder entrar en Cantora, ha pasado mucho tiempo”, explica. Para el madrileño, poder recorrer por primera vez ese lugar supone un hito profesional: “Para un periodista de corazón, entrar en el escenario de lo que ha sido la vida de una de las sagas más famosas de la crónica social en España es una maravilla”.

El presentador destaca además el valor de mostrar al espectador espacios que durante años solo habían formado parte del imaginario colectivo. “Cuando oíamos noticias, componíamos en nuestra imaginación cómo eran las cosas, cómo eran la casa o las habitaciones. Poder poner por fin la imagen real a todo eso es una maravilla”, añade.

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Beatriz Archidona y Santi Acosta. (Luis Miguel Gonzalez/Mediaset)

El reto de coordinar un gran equipo

El nuevo espacio contará con una extensa mesa de colaboradores en la que convivirán rostros veteranos y nuevas incorporaciones: Ángela Portero, José Antonio León, Lydia Lozano, Antonio Rossi, Terelu Campos, Rosa Benito, Karmele Marchante, Laura Matamoros, Gema Fernández, María Jesús Ruiz, Óscar Repo, Carlos Corbacho, Sebas Gallego, Claudia Chacón y el regreso a la televisión de Ylenia Padilla. Para Acosta, precisamente esa mezcla generacional será uno de los grandes atractivos del programa.

“La plantilla de colaboradores que hay es fantástica. Solo hay que ponerlos a funcionar en un plató, darles su escaleta y que hagan su magia”, afirma. Por ello, el periodista considera que tanto él como Beatriz Archidona tendrán una misión muy concreta delante de las cámaras: “Nuestra obligación como presentadores es conseguir que todos ellos brillen el máximo posible”.

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No obstante, la convivencia entre perfiles tan distintos puede no ser trabajo fácil, aunque Acosta cree que será precisamente esa diversidad la que aporte riqueza al debate. “Funcionan muy bien los opuestos. Tener todas las visiones de un tema me parece superinteresante”, comenta. Además, aunque el equipo inicial ya está definido, deja claro que el formato evolucionará conforme avance su emisión y no descarta nuevas incorporaciones.

“Cualquier programa de televisión lo comienzas y necesita ajustes. De repente te pide un colaborador nuevo o repetir otro porque está funcionando bien”, explica. Por ello, aseguró que la puerta permanece abierta a futuras incorporaciones. “No estamos cerrados a que haya colaboradores nuevos”, afirma.

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Foto de familia de 'De lunes a viernes'. (Luis Miguel Gonzalez/Mediaset)

La recuperación televisiva de Ylenia

Entre las incorporaciones que más expectación han generado figura la de Ylenia Padilla, cuyo regreso a televisión ha requerido un importante trabajo previo. Acosta explica que la participante de Gandía Shore atravesó experiencias complicadas en el pasado y que una de las prioridades del equipo ha sido ofrecerle un entorno de confianza. “Ylenia lo ha pasado muy mal en televisión”, reconoce. Pese a ello, considera que continúa siendo un personaje televisivo con enorme potencial.

“Es una gran colaboradora y nosotros queríamos recuperarla porque creemos que tiene mucho que dar”, asegura. De hecho, el periodista destaca especialmente su personalidad delante de las cámaras. “Tiene un humor maravilloso, muy sarcástico”, comenta. Y, según explica, las conversaciones mantenidas durante los últimos meses han servido para que la colaboradora vuelva a sentirse cómoda.

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Ylenia Padilla en '¡De Viernes!'. (Luis Miguel Gonzalez/Mediaset)

“Hemos tenido que trabajar mucho con ella y ofrecerle un entorno en el que se sienta segura”, señala. Ahora, confía en que recupere el protagonismo que tuvo en otras etapas. “Vamos a darle su papel, su tiempo y su espacio para que vuelva a ser la gran colaboradora que es de televisión”, afirma.

Aunque el programa nace como la apuesta estival de Telecinco, Santi Acosta no esconde su deseo de que el proyecto tenga continuidad mucho más allá de los meses de verano. “Ojalá funcione, ojalá al público le guste lo que hacemos y podamos seguir el máximo tiempo posible”, expresa. Eso sí, prefiere afrontar este nuevo reto con prudencia y sin lanzar las campanas al vuelo. “De momento vamos a hacer el verano de una forma humilde e intentar acertar con lo que el público quiere”, concluye el periodista, convencido de que será la audiencia la que decida el futuro de De lunes a viernes.

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