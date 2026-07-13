Beatriz Archidona, sobre ‘De lunes a viernes’: “Queremos mantener nuestra esencia, pero con un tono más gamberro, divertido y relajado”

Beatriz Archidona para 'De lunes a viernes' (MEDIASET ESPAÑA).

De lunes a viernes llegó el pasado 6 de julio a la parrilla de Telecinco con un buen 9% de cuota y 695.000 espectadores. El nuevo programa de Beatriz Archidona y Santi Acosta se convirtió una de las mejores apuestas estivales de la plataforma, quienes planean transformar el ADN de De Viernes a un horario completamente diferente, donde el entretenimiento, la actualidad social y el humor tendrán un mayor protagonismo.

El proceso de adaptar un programa consolidado a una franja tan distinta no es tarea fácil, según reconoce Archidona a Infobae: “Es muy diferente, porque al final ¡De Viernes! es un entrevistado y cinco colaboradores con Santi y conmigo. De lunes a viernes no tiene nada que ver”, asegura. Y explica: “Nos vamos a nutrir del contenido de ¡De Viernes!, de las entrevistas, pero vamos a analizarlas con mucha más calma y mucho más detenimiento. Además, hay mucho contenido propio”, señala.

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Ese contenido exclusivo será, precisamente, una de las principales bazas del formato. La presentadora adelanta que los espectadores nos sorprenderemos constantemente con informaciones inéditas llamadas a convertirse en protagonistas de la actualidad del verano. “Va a haber exclusivas que van a ser tremendas”, afirma.

Lejos del tono más solemne que caracteriza al espacio de la noche, Archidona explica que el horario de tarde invita a un registro diferente. “Queremos mantener nuestra esencia. Nuestra manera de preguntar y de informar, pero mucho más relajado; más divertido; más desenfadado; más gamberro, como lo quieras llamar. Porque estamos por la tarde, estamos en verano y es lo que toca”, resume.

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Diferentes generaciones de colaboradores

Foto de familia de 'De lunes a viernes'. (Luis Miguel Gonzalez/MEDIASET).

Uno de los aspectos que más ilusión le hace es la convivencia entre los numerosos colaboradores que forman parte del proyecto. Especialmente destaca el fichaje de Maica, una incorporación que, según considera, aporta frescura precisamente por su desconocimiento del mundo del corazón: “Maica no sabe nada de prensa rosa y creo que ahí está el fuerte. Tener un perfil tan diferente y mandarla a cubrir algo de lo que no tiene ni idea puede ser muy divertido. Esa naturalidad es la esencia del programa”.

Más allá de los nombres propios, Archidona cree que el verdadero atractivo se encuentra en comprobar cómo interactúan perfiles muy distintos entre sí. “Tengo muchas ganas de conocer a varios, pero sobre todo de ver el ‘match’ que hacen entre ellos. Son perfiles muy diferentes, formas de pensar distintas, edades distintas... Lo que más curiosidad me genera es ver cómo encaja todo eso”, confiesa.

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La periodista define el espacio como un formato claramente intergeneracional, donde tienen cabida opiniones muy diversas: “Es como una comida de Navidad, donde cada uno piensa de una manera diferente. Se trata de respetar las opiniones de todos, disfrutar del debate y entender que todas las posturas son válidas si hay cariño, respeto y entretenimiento”, señala. Y añade con humor: “Si surge algún conflictillo, intentaremos resolverlo entre nosotros, como en las buenas familias”.

Rosa Benito en 'De lunes a viernes' (MEDIASET ESPAÑA).

Grandes exclusivas

Durante la conversación también se aborda uno de los grandes reclamos del estreno: la exclusiva grabada en Cantora. Archidona no oculta el impacto que le produjo acceder a un lugar que durante décadas ha sido objeto de especulación mediática. “Ha sido tremendo. Se ha hablado tanto de Cantora, de Paquirri, de tantas historias... Hay compañeros que han pasado años haciendo guardias en la puerta. Poder ver ahora todo eso desde dentro me parece un documento periodístico brutal”, afirma.

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Aunque evita avanzar detalles sobre futuros contenidos, Archidona confirma que el equipo trabaja para mantener el nivel de exclusivas durante todo el verano. “Tenemos muchísimas informaciones exclusivas que van a dar muchísimo que hablar durante todo el verano”, adelanta.

“Santi y yo tenemos una relación maravillosa”

La dupla que ha conformado con Santi Acosta los ha convertido en la pareja de éxito de la casa. “Yo con Santi tengo una relación maravillosa y creo que eso se nota en pantalla porque es real. Cuando hay cariño, compañerismo y buena relación, la química hace que todo fluya mucho mejor”, confiesa.

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Beatriz Archidona y Santi Acosta. (Luis Miguel Gonzalez/MEDIASET).

De hecho, para Archidona, ese ambiente de complicidad es uno de los grandes secretos del programa y su intención es trasladarlo también a esta nueva aventura televisiva. “Queremos que ese buen ambiente que existe en ¡De Viernes! también esté presente en De lunes a viernes, pero con un tono un poquito más gamberro, más divertido y mucho más relajado”, concluye, dejando clara la filosofía con la que afronta esta nueva etapa en las tardes de Telecinco.