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Avance semanal de ‘Valle Salvaje’ del 20 al 25 de julio: Rosalía se enfrenta a las parteras que le arrebataron a su hija

La ficción diaria de La 1 pone en jaque a Rosalía y Mercedes en una semana de muchas tensiones

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Rosalía reconoce a Pura y Petra, las parteras de 'Valle Salvaje'. (ATRESMEDIA).
Rosalía reconoce a Pura y Petra, las parteras de 'Valle Salvaje'. (ATRESMEDIA).

Los habitantes de Valle Salvaje entran en una semana decisiva, en la que las principales tramas de la ficción de TVE darán un importante giro con revelaciones, desapariciones, romances y un esperado cara a cara que podría cambiar el rumbo de la historia. Entre el 20 y el 25 de julio, la investigación sobre el intercambio de los bebés cobrará un nuevo impulso, mientras varios personajes deberán enfrentarse a decisiones que marcarán su futuro.

Tras unir fuerzas, Bárbara, Luisa, Leonor y Rosalía continúan decididas a descubrir toda la verdad sobre el misterio que rodea el supuesto intercambio de los recién nacidos. Convencidas de que Victoria puede esconder información clave, Bárbara y Luisa optan por actuar por su cuenta y registran una cabaña en busca de respuestas.

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Sin embargo, la investigación toma un rumbo inesperado cuando, en lugar de encontrar las pruebas que imaginaban, descubren allí a Petra y Pura, las parteras relacionadas con el caso. El hallazgo abre nuevas incógnitas y acerca a las protagonistas a una verdad que lleva demasiado tiempo oculta.

Mientras tanto, las advertencias que Victoria ha lanzado sobre Dámaso empiezan a generar dudas en la duquesa de Miramar. La situación se complica todavía más después de escuchar una confesión de Matilde relacionada con Nicolás, unas palabras que alterarán su visión de los acontecimientos.

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Rosalía reconoce a Pura y Petra, las parteras de 'Valle Salvaje'. (ATRESMEDIA).
Rosalía reconoce a Pura y Petra, las parteras de 'Valle Salvaje'. (ATRESMEDIA).

Rosalía mueve ficha y Manuela da un paso al frente

Paralelamente, Rosalía consigue convencer a Leonor de que es el momento de actuar respecto a María y ambas comienzan a preparar un nuevo plan para intentar abandonar el Valle. En el terreno sentimental también habrá importantes avances. Después de semanas de dudas, Manuela decide dejar atrás sus inseguridades y toma la iniciativa con Braulio protagonizando el primer beso entre ambos. Un momento muy esperado que, sin embargo, no traerá la tranquilidad que ambos esperaban.

Braulio empieza a sospechar que alguien ha estado haciéndose pasar por él para influir en su relación con Manuela, por lo que iniciará una investigación para descubrir quién está detrás de esa misteriosa suplantación. Otra de las grandes preocupaciones de la semana llegará con Atanasio. Tras una salida nocturna, el joven no regresa al Valle, lo que provoca una creciente inquietud en Matilde, que teme que le haya ocurrido algo.

Por su parte, Pepa reúne el valor suficiente para sincerarse con Francisco y contarle toda la verdad. Sin embargo, sus planes se vienen abajo cuando descubre que él ya ha abandonado el Valle antes de escuchar su confesión, dejándola completamente desolada.

Victoria consuela a Mercedes en 'Valle salvaje' (ATRESMEDIA).
Victoria consuela a Mercedes en 'Valle salvaje' (ATRESMEDIA).

Mercedes se derrumba y Rosalía se enfrenta a las parteras

Las tensiones acumuladas también pasan factura a Mercedes, incapaz de seguir soportando el peso de los últimos acontecimientos. En uno de sus momentos más delicados encuentra apoyo precisamente en Victoria, con quien comparte una conversación especialmente emotiva.

Al mismo tiempo, Rafael convoca a todos los miembros de la Casa Grande para comunicar una noticia de enorme trascendencia. Aunque todavía no se conocen los detalles, el anuncio promete sacudir a todos los habitantes del Valle y alterar el equilibrio entre las distintas familias.

El momento más esperado llegará cuando Rosalía tenga delante, por primera vez desde hace años, a las mujeres a las que considera responsables de haberle arrebatado a su hija.

El encuentro con Petra y Pura estará cargado de tensión, reproches y emociones contenidas, convirtiéndose en uno de los momentos más intensos de la semana y acercando la resolución de una de las tramas que más interés ha despertado entre los seguidores de la serie.

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