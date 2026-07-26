España

Avance semanal de ‘Valle Salvaje’ del 27 al 31 de julio: Mercedes perderá el conocimiento, Adriana recibirá un homenaje y Enrique denunciará a José Luis

La que fuera protagonista de la ficción diaria de La 1 volverá a escena a través del tributo de Bárbara y Rosalía

Guardar
Avance semanal de 'Valle Salvaje’ del 27 al 31 de julio (RTVE)
Avance semanal de 'Valle Salvaje’ del 27 al 31 de julio (RTVE)

La próxima semana en Valle Salvaje estará marcada por el protagonismo de Mercedes, Rosalía, Rafael o Dámaso: la serie llevará al límite a la duquesa de Miramar, abrirá un nuevo frente de sospechas en torno al pasado de Adriana y convertirá el conflicto entre Matilde y Atanasio por Nicolás en un problema también laboral, con consecuencias directas sobre los planes de los dos jóvenes.

Tras los parones por el Mundial 2026 o La Vuelta, la próxima tanda de episodios de Valle Salvaje abarca del lunes 27 de julio al viernes 31 de julio y concentra cinco movimientos centrales: la presión económica sobre la familia de Enriqueta, la ruptura y posterior reconciliación entre Luisa y Bárbara, el homenaje a Adriana, la amenaza de muerte de Dámaso a Pura con un cuchillo al cuello y la desconcertante transformación final de Mercedes en la Casa Pequeña.

PUBLICIDAD

El arranque de la semana situará a varios personajes ante decisiones que ya no podrán aplazar. La tensión entre Matilde y Atanasio, alimentada por Nicolás, crecerá todavía más cuando salga a la luz el negocio que preparan ambos jóvenes, un paso que trasladará el choque del terreno personal al laboral y que obligará a Matilde a reaccionar ante unos planes que ya no podrá ignorar.

Avance semanal de 'Valle Salvaje’ del 27 al 31 de julio (RTVE)
Avance semanal de 'Valle Salvaje’ del 27 al 31 de julio (RTVE)

Comienza la semana de ‘Valle Salvaje’

En paralelo, el primer episodio de la semana de Valle Salvaje mostrará a Enriqueta presionando a Hernando para que asuma unos pagos que están asfixiando a la familia. El capítulo 452, previsto para el lunes 27 de julio, también pondrá el foco en Bárbara Salcedo, que discutirá con Luisa después de enterarse de la propuesta que esta le ha hecho a Rafael. Ese mismo día, Mercedes se derrumbará ante Victoria, en una caída emocional cuya causa inmediata se vincula a la presión que arrastra tras la revelación de Dámaso y que la llevará al límite mental y físico.

PUBLICIDAD

El martes 28 de julio, en el capítulo 453, el tono cambiará sin abandonar la tensión. Rosalía sorprenderá a un Rafael todavía doliente con una propuesta inesperada para honrar la memoria de Adriana, un gesto llamado a abrir uno de los ejes emocionales de la semana. Ese mismo episodio incluirá la escena más violenta del avance: Dámaso acorralará a Pura y la amenazará de muerte con un cuchillo al cuello. Valle Salvaje dejará en el aire qué ha hecho la partera para provocar una reacción tan extrema, pero sitúa ese enfrentamiento como una de las claves inmediatas del relato.

Avance semanal de 'Valle Salvaje’ del 27 al 31 de julio (RTVE)
Avance semanal de 'Valle Salvaje’ del 27 al 31 de julio (RTVE)

El miércoles 29 de julio, en el capítulo 454, Enriqueta comprenderá que Hernando la ha estado utilizando. La revelación coincide con otro golpe para Braulio, que recibirá una nueva sacudida inesperada de Manuela. La otra gran secuencia de Valle Salvaje llegará con el homenaje a Adriana. Allí, Luisa y Bárbara se reconciliarán, y Rafael logrará conmover a Rosalía, un giro que apunta a una posible alianza entre personajes que hasta ahora habían orbitado alrededor del dolor y la desconfianza.

Así terminará la semana de ‘Valle Salvaje’

La reconciliación entre Luisa y Bárbara no quedará en un gesto aislado. El jueves 30 de julio, en el capítulo 455, ambas sellarán ese acercamiento y comenzarán a preguntarse qué llevó a Victoria a intercambiar a los recién nacidos, una pregunta que reabre uno de los secretos más graves de la trama. Mientras tanto, Rosalía no conseguirá apartar una idea que la perturba: la posibilidad de que Rafael fuera capaz de todo por Adriana, incluso de ordenar el robo de su hija. Por su parte, Enrique denunciará a José Luis por no pagar la deuda.

'La Promesa' es una serie diaria de RTVE

El cierre llegará el viernes 31 de julio con el capítulo 456 de Valle Salvaje. Petra confesará a Pura que ha tomado una decisión definitiva sobre el hijo de Adriana, una información que añade presión sobre un personaje ya amenazado de muerte apenas tres días antes. En la Casa Pequeña, Dámaso y Victoria quedarán desconcertados ante la inesperada transformación de Mercedes. La serie no adelanta en qué consiste ese cambio, pero sí lo presenta como el desenlace de la presión acumulada tras la revelación de Dámaso y como el último gran giro de una semana que combinará asfixia económica, violencia, reconciliaciones y nuevas sospechas sobre el destino de la hija de Adriana.

Temas Relacionados

Valle SalvajeTVERTVETelevisión EspañaEspaña-entretenimientoEspaña-NoticiasÚltima Hora España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Última hora de los incendios en España y la emergencia nacional, en directo: los fuegos en Ávila, Madrid y Toledo queman ya 77.000 hectáreas en un perímetro de 280 kilómetros

Se reanudan las labores aéreas de extinción con una previsión meteorológica más favorable en Madrid y Ávila, aunque el fuego continúa sin estabilizarse

Última hora de los incendios en España y la emergencia nacional, en directo: los fuegos en Ávila, Madrid y Toledo queman ya 77.000 hectáreas en un perímetro de 280 kilómetros

Avance semanal de ‘La Promesa’ del 27 al 31 de julio: Martina y Adriano se dejarán llevar, Samuel besará a María Fernández y Petra se sentirá humillada

La próxima semana, la ficción diaria de La 1 volverá de nuevo al completo con cinco episodios tras los parones deportivos

Avance semanal de ‘La Promesa’ del 27 al 31 de julio: Martina y Adriano se dejarán llevar, Samuel besará a María Fernández y Petra se sentirá humillada

Rescatan a un niño de ocho años que estaba sentado sobre un aparato de aire acondicionado de un piso 21 en Benidorm: detienen a su padre por dejarlo solo en casa

El aviso de un vecino permitió activar un operativo de emergencia en el que la Policía logró poner a salvo al menor, que se encontraba sobre la unidad exterior del aire acondicionado con un evidente riesgo de precipitarse desde el piso 21

Rescatan a un niño de ocho años que estaba sentado sobre un aparato de aire acondicionado de un piso 21 en Benidorm: detienen a su padre por dejarlo solo en casa

Ni lejía ni amoníaco: la forma más rápida de quitar las marcas de agua en el inodoro

El ácido cítrico en polvo, aplicado con agua caliente y un tiempo de reposo, ayuda a desprender el sarro que deja esas manchas

Ni lejía ni amoníaco: la forma más rápida de quitar las marcas de agua en el inodoro

Una ventana, todo lo que necesita tu gato para ser feliz: “Observar el exterior enriquece su estimulación mental”

Según un estudio, no es un signo de aburrimiento, sino una necesidad que tienen las mascotas de interior

Una ventana, todo lo que necesita tu gato para ser feliz: “Observar el exterior enriquece su estimulación mental”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Rescatan a un niño de ocho años que estaba sentado sobre un aparato de aire acondicionado de un piso 21 en Benidorm: detienen a su padre por dejarlo solo en casa

Rescatan a un niño de ocho años que estaba sentado sobre un aparato de aire acondicionado de un piso 21 en Benidorm: detienen a su padre por dejarlo solo en casa

Granada registra un terremoto de magnitud 3,7 con epicentro en Ogíjares

La Justicia deniega a un menor ucraniano el permiso de residencia extraordinario para los extranjeros afectados por la DANA: no estaba empadronado

Estas son las 39 carreteras que permanecen cortadas en España por los incendios: Toledo y Ávila concentran la mayoría de los cierres

Pedro Sánchez destaca una evolución “positiva” en los incendios de Ávila y Madrid con algunos focos consolidados: “Quedan horas complejas”

ECONOMÍA

Cómo afecta a la hipoteca que el Banco Central Europeo mantenga los tipos de interés al 2,25%

Cómo afecta a la hipoteca que el Banco Central Europeo mantenga los tipos de interés al 2,25%

España gastó hasta 6.700 millones en apagar incendios en 2025 y en lo que va de 2026 ya duplica las hectáreas quemadas en el mismo periodo

Una empresa denuncia a una empleada por cobrar el sueldo mientras trabajaba en un restaurante durante la baja y le pide 18.000 euros: la Justicia la absuelve

El BCE abre la votación para elegir los nuevos billetes del euro, con Cervantes y María Callas como candidatos

Cómo funciona la OIT y para qué sirve la organización que Yolanda Díaz aspira a liderar

DEPORTES

Los mejores memes de La Velada del año VI: de la ‘armadura’ de RoRo a la revelación de la hermana de Marta Díaz

Los mejores memes de La Velada del año VI: de la ‘armadura’ de RoRo a la revelación de la hermana de Marta Díaz

Los 10 momentos más destacados de La Velada del Año VI: de Cristiano Ronaldo al homenaje a Gaspi

Estos fueron los ganadores de los combates de La Velada del Año VI: TheGrefg, Plex, RoRo, Edu Aguirre, Marta Díaz o Lit Killah

Así te hemos contado La Velada del Año VI de Ibai Llanos, en directo

Alejandro Grimaldo y Pedro Porro, campeones del mundo, están en La Velada del Año VI: “Me pegaría con Cucurella”