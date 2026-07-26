Avance semanal de ‘Valle Salvaje’ del 27 al 31 de julio: Mercedes perderá el conocimiento, Adriana recibirá un homenaje y Enrique denunciará a José Luis

Avance semanal de 'Valle Salvaje’ del 27 al 31 de julio (RTVE)

La próxima semana en Valle Salvaje estará marcada por el protagonismo de Mercedes, Rosalía, Rafael o Dámaso: la serie llevará al límite a la duquesa de Miramar, abrirá un nuevo frente de sospechas en torno al pasado de Adriana y convertirá el conflicto entre Matilde y Atanasio por Nicolás en un problema también laboral, con consecuencias directas sobre los planes de los dos jóvenes.

Tras los parones por el Mundial 2026 o La Vuelta, la próxima tanda de episodios de Valle Salvaje abarca del lunes 27 de julio al viernes 31 de julio y concentra cinco movimientos centrales: la presión económica sobre la familia de Enriqueta, la ruptura y posterior reconciliación entre Luisa y Bárbara, el homenaje a Adriana, la amenaza de muerte de Dámaso a Pura con un cuchillo al cuello y la desconcertante transformación final de Mercedes en la Casa Pequeña.

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El arranque de la semana situará a varios personajes ante decisiones que ya no podrán aplazar. La tensión entre Matilde y Atanasio, alimentada por Nicolás, crecerá todavía más cuando salga a la luz el negocio que preparan ambos jóvenes, un paso que trasladará el choque del terreno personal al laboral y que obligará a Matilde a reaccionar ante unos planes que ya no podrá ignorar.

Avance semanal de 'Valle Salvaje’ del 27 al 31 de julio (RTVE)

Comienza la semana de ‘Valle Salvaje’

En paralelo, el primer episodio de la semana de Valle Salvaje mostrará a Enriqueta presionando a Hernando para que asuma unos pagos que están asfixiando a la familia. El capítulo 452, previsto para el lunes 27 de julio, también pondrá el foco en Bárbara Salcedo, que discutirá con Luisa después de enterarse de la propuesta que esta le ha hecho a Rafael. Ese mismo día, Mercedes se derrumbará ante Victoria, en una caída emocional cuya causa inmediata se vincula a la presión que arrastra tras la revelación de Dámaso y que la llevará al límite mental y físico.

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El martes 28 de julio, en el capítulo 453, el tono cambiará sin abandonar la tensión. Rosalía sorprenderá a un Rafael todavía doliente con una propuesta inesperada para honrar la memoria de Adriana, un gesto llamado a abrir uno de los ejes emocionales de la semana. Ese mismo episodio incluirá la escena más violenta del avance: Dámaso acorralará a Pura y la amenazará de muerte con un cuchillo al cuello. Valle Salvaje dejará en el aire qué ha hecho la partera para provocar una reacción tan extrema, pero sitúa ese enfrentamiento como una de las claves inmediatas del relato.

Avance semanal de 'Valle Salvaje’ del 27 al 31 de julio (RTVE)

El miércoles 29 de julio, en el capítulo 454, Enriqueta comprenderá que Hernando la ha estado utilizando. La revelación coincide con otro golpe para Braulio, que recibirá una nueva sacudida inesperada de Manuela. La otra gran secuencia de Valle Salvaje llegará con el homenaje a Adriana. Allí, Luisa y Bárbara se reconciliarán, y Rafael logrará conmover a Rosalía, un giro que apunta a una posible alianza entre personajes que hasta ahora habían orbitado alrededor del dolor y la desconfianza.

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Así terminará la semana de ‘Valle Salvaje’

La reconciliación entre Luisa y Bárbara no quedará en un gesto aislado. El jueves 30 de julio, en el capítulo 455, ambas sellarán ese acercamiento y comenzarán a preguntarse qué llevó a Victoria a intercambiar a los recién nacidos, una pregunta que reabre uno de los secretos más graves de la trama. Mientras tanto, Rosalía no conseguirá apartar una idea que la perturba: la posibilidad de que Rafael fuera capaz de todo por Adriana, incluso de ordenar el robo de su hija. Por su parte, Enrique denunciará a José Luis por no pagar la deuda.

'La Promesa' es una serie diaria de RTVE

El cierre llegará el viernes 31 de julio con el capítulo 456 de Valle Salvaje. Petra confesará a Pura que ha tomado una decisión definitiva sobre el hijo de Adriana, una información que añade presión sobre un personaje ya amenazado de muerte apenas tres días antes. En la Casa Pequeña, Dámaso y Victoria quedarán desconcertados ante la inesperada transformación de Mercedes. La serie no adelanta en qué consiste ese cambio, pero sí lo presenta como el desenlace de la presión acumulada tras la revelación de Dámaso y como el último gran giro de una semana que combinará asfixia económica, violencia, reconciliaciones y nuevas sospechas sobre el destino de la hija de Adriana.

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