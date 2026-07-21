España

Avance de ‘Valle Salvaje’ del miércoles 22 de julio: Rosalía se enfrenta a las parteras y Manuela descubre que alguien ha suplantado a Braulio

El episodio del miércoles 22 llega con un cara a cara que puede cambiar el rumbo de la investigación sobre el intercambio de bebés

Guardar
Rosalía reconoce a Pura y Petra, las parteras de 'Valle Salvaje'. (ATRESMEDIA).
Rosalía reconoce a Pura y Petra, las parteras de 'Valle Salvaje'. (ATRESMEDIA).

La semana en Valle Salvaje avanza hacia uno de sus momentos más decisivos. Entre el 20 y el 25 de julio, la ficción de TVE ha prometido un giro importante en sus principales tramas, y los capítulos del lunes y martes ya han dejado claro que nada volverá a ser igual. La investigación sobre el supuesto intercambio de recién nacidos ha tomado un impulso inesperado, mientras varios personajes se enfrentan a decisiones que marcarán su futuro sentimental y familiar.

El arranque de semana estuvo dominado por la investigación de Bárbara, Luisa, Leonor y Rosalía, decididas a descubrir la verdad sobre el misterio que rodea el intercambio de bebés. Convencidas de que Victoria oculta información clave, Bárbara y Luisa registraron una cabaña en busca de pruebas. Sin embargo, lo que encontraron allí no fue documentación, sino a Petra y Pura, las parteras relacionadas con el caso. Un hallazgo que abre nuevas incógnitas y acerca a las protagonistas a una verdad que lleva demasiado tiempo enterrada.

PUBLICIDAD

Victoria consuela a Mercedes en 'Valle salvaje' (ATRESMEDIA).
Victoria consuela a Mercedes en 'Valle salvaje' (ATRESMEDIA).

Mientras tanto, las advertencias de Victoria sobre Dámaso empezaron a generar dudas en la duquesa de Miramar. La situación se complicó aún más cuando Matilde confesó algo relacionado con Nicolás, alterando por completo la visión que la duquesa tenía de los acontecimientos.

En paralelo, Rosalía convenció a Leonor de que era el momento de actuar respecto a María, iniciando un plan para abandonar el Valle. En el terreno sentimental, Manuela dio un paso decisivo: dejó atrás sus inseguridades y protagonizó con Braulio el primer beso entre ambos. Un momento esperado que, sin embargo, no trajo la calma. Braulio comenzó a sospechar que alguien se ha hecho pasar por él para influir en su relación con Manuela, iniciando una investigación que promete complicarse.

PUBLICIDAD

La inquietud también creció con la desaparición de Atanasio, que no regresó al Valle tras una salida nocturna, provocando el temor de Matilde. Y Pepa reunió el valor para sincerarse con Francisco, pero descubrió que él ya había abandonado el Valle antes de escuchar su confesión.

Aurelio sorprende a todos con su veredicto en 'Valle Salvaje' (RTVE).
Aurelio sorprende a todos con su veredicto en 'Valle Salvaje' (RTVE).

El episodio del miércoles 22 será uno de los más intensos de la semana. Tras el hallazgo en la cabaña, Rosalía tendrá por fin delante a Petra y Pura, las mujeres a las que considera responsables de haberle arrebatado a su hija. El cara a cara estará cargado de tensión, reproches y emociones contenidas. Será un encuentro que marcará un antes y un después en la investigación, y que podría abrir la puerta a la verdad que Rosalía lleva años buscando.

En paralelo, Manuela descubrirá nuevas pistas sobre la misteriosa suplantación que afecta a su relación con Braulio. Las señales apuntan a que alguien ha estado manipulando mensajes y encuentros, y la joven empezará a sospechar que la situación es más grave de lo que imaginaba. Su reacción será clave para el rumbo de la pareja.

Mercedes, incapaz de soportar la presión acumulada, se derrumbará emocionalmente. En uno de sus momentos más delicados encontrará apoyo en Victoria, con quien compartirá una conversación especialmente emotiva que revelará vulnerabilidades en ambas.

Victoria carga contra Mercedes y la acusa de sus males en 'Valle salvaje' (RTVE).
Victoria carga contra Mercedes y la acusa de sus males en 'Valle salvaje' (RTVE).

Mientras tanto, Rafael convocará a todos los miembros de la Casa Grande para comunicar una noticia de enorme trascendencia. Aunque el contenido del anuncio aún no se conoce, promete sacudir a todos los habitantes del Valle y alterar el equilibrio entre las familias.

Temas Relacionados

Valle SalvajeTVERTVETelevisión EspañaEspaña-noticiasEspaña-entretenimientoÚltima Hora España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Juegos Once dio a conocer la combinación ganadora del sorteo 4 de las 17:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo.

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

El millonario patrimonio de Ferran Torres, apodado ‘Tiburón’, también de los negocios: los 20 pisos por los que se le acusa de “especular” junto a su hermana

El futbolista que logró marcar el gol que ha dado su segunda estrella a España ha diversificado sus beneficios más allá del deporte

El millonario patrimonio de Ferran Torres, apodado ‘Tiburón’, también de los negocios: los 20 pisos por los que se le acusa de “especular” junto a su hermana

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 4

Enseguida los resultados del Sorteo 4 de las 17:00 horas dados a conocer por Juegos Once, descubra si ha sido uno de los ganadores

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 4

Última hora de los incendios en España, en directo: focos activos en Teruel, Huesca, Guadalajara y Huelva | El fuego en Brieva (Segovia) ha calcinado más de 3.000 hectáreas

Hasta el 12 de julio han ardido 61.163 hectáreas de superficie forestal, un 52% más que la media de la última década para esas fechas

Última hora de los incendios en España, en directo: focos activos en Teruel, Huesca, Guadalajara y Huelva | El fuego en Brieva (Segovia) ha calcinado más de 3.000 hectáreas

La reflexión de Chuck Palahniuk, escritor de ‘El club de la lucha’, sobre el consumismo: “Solo después de haberlo perdido todo somos libres de hacer cualquier cosa”

La novela, publicada en 1996 y adaptada por David Fincher tres años después, pasó de vender apenas 5.000 ejemplares a convertirse en un fenómeno internacional

La reflexión de Chuck Palahniuk, escritor de ‘El club de la lucha’, sobre el consumismo: “Solo después de haberlo perdido todo somos libres de hacer cualquier cosa”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Supremo da el portazo definitivo a Puigdemont: rechaza entregarle las urnas del 1-O que reclamaba como “legado histórico” y avala su destrucción

El Supremo da el portazo definitivo a Puigdemont: rechaza entregarle las urnas del 1-O que reclamaba como “legado histórico” y avala su destrucción

La Armada suma un nuevo avance en su programa de fragatas: la F113 se construye con siete meses de adelanto y las cuatro unidades progresan

El Gobierno insiste en apoyar a Zapatero pese a que su socio ratifica que dirigió el rescate de Plus Ultra: “Seguimos defendiendo su presunción de inocencia”

Estos son los 12 acuerdos firmados entre Marruecos y Francia: impulso al transporte, cooperación en educación y cultura o feminismo

Julio Martínez Martínez admite que Análisis Relevante siguió pagando a las hijas de Zapatero aunque su empresa dejó de prestar servicios en 2022

ECONOMÍA

La hostelería carga contra la ‘Ley Antitabaco’: “Es absurdo que el país más turístico de Europa sea el que vaya a prohibir fumar en terrazas”

La hostelería carga contra la ‘Ley Antitabaco’: “Es absurdo que el país más turístico de Europa sea el que vaya a prohibir fumar en terrazas”

El 36% de las víctimas de violencia laboral en España no denuncia: el miedo a represalias es la principal razón

La presión de Estados Unidos precipita el cierre de todos los hoteles de Meliá en Cuba a partir de este viernes

Los propietarios de zonas tensionadas esquivan el control de precios y se pasan al alquiler de temporada

Europa va perdiendo la carrera por la infraestructura de la IA y se arriesga a quedarse solo con la factura, según advierte Funcas

DEPORTES

Capdevila y el ritual detrás del primer Mundial que repitió Cucurella 16 años después: el estadio de la final y una moneda escondida

Capdevila y el ritual detrás del primer Mundial que repitió Cucurella 16 años después: el estadio de la final y una moneda escondida

Mikel Merino, Pedro Porro y Ferran Torres: la historia de los tapados de España que convirtieron en héroes de la Selección

La FIFA deja fuera de la votación para el mejor 11 del Mundial a Cubarsí, Laporte o Dani Olmo: la Selección cuenta con seis candidatos

Así se vivió y celebró la final del Mundial desde buques en alta mar o bases en Eslovaquia o Yibuti en los despliegues militares españoles

El encuentro entre Unai Simón y “La Lola Índigo esta” en la celebración del Mundial