Avance de ‘Valle Salvaje’ del miércoles 22 de julio: Rosalía se enfrenta a las parteras y Manuela descubre que alguien ha suplantado a Braulio

Rosalía reconoce a Pura y Petra, las parteras de 'Valle Salvaje'. (ATRESMEDIA).

La semana en Valle Salvaje avanza hacia uno de sus momentos más decisivos. Entre el 20 y el 25 de julio, la ficción de TVE ha prometido un giro importante en sus principales tramas, y los capítulos del lunes y martes ya han dejado claro que nada volverá a ser igual. La investigación sobre el supuesto intercambio de recién nacidos ha tomado un impulso inesperado, mientras varios personajes se enfrentan a decisiones que marcarán su futuro sentimental y familiar.

El arranque de semana estuvo dominado por la investigación de Bárbara, Luisa, Leonor y Rosalía, decididas a descubrir la verdad sobre el misterio que rodea el intercambio de bebés. Convencidas de que Victoria oculta información clave, Bárbara y Luisa registraron una cabaña en busca de pruebas. Sin embargo, lo que encontraron allí no fue documentación, sino a Petra y Pura, las parteras relacionadas con el caso. Un hallazgo que abre nuevas incógnitas y acerca a las protagonistas a una verdad que lleva demasiado tiempo enterrada.

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Victoria consuela a Mercedes en 'Valle salvaje' (ATRESMEDIA).

Mientras tanto, las advertencias de Victoria sobre Dámaso empezaron a generar dudas en la duquesa de Miramar. La situación se complicó aún más cuando Matilde confesó algo relacionado con Nicolás, alterando por completo la visión que la duquesa tenía de los acontecimientos.

En paralelo, Rosalía convenció a Leonor de que era el momento de actuar respecto a María, iniciando un plan para abandonar el Valle. En el terreno sentimental, Manuela dio un paso decisivo: dejó atrás sus inseguridades y protagonizó con Braulio el primer beso entre ambos. Un momento esperado que, sin embargo, no trajo la calma. Braulio comenzó a sospechar que alguien se ha hecho pasar por él para influir en su relación con Manuela, iniciando una investigación que promete complicarse.

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La inquietud también creció con la desaparición de Atanasio, que no regresó al Valle tras una salida nocturna, provocando el temor de Matilde. Y Pepa reunió el valor para sincerarse con Francisco, pero descubrió que él ya había abandonado el Valle antes de escuchar su confesión.

Aurelio sorprende a todos con su veredicto en 'Valle Salvaje' (RTVE).

El episodio del miércoles 22 será uno de los más intensos de la semana. Tras el hallazgo en la cabaña, Rosalía tendrá por fin delante a Petra y Pura, las mujeres a las que considera responsables de haberle arrebatado a su hija. El cara a cara estará cargado de tensión, reproches y emociones contenidas. Será un encuentro que marcará un antes y un después en la investigación, y que podría abrir la puerta a la verdad que Rosalía lleva años buscando.

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En paralelo, Manuela descubrirá nuevas pistas sobre la misteriosa suplantación que afecta a su relación con Braulio. Las señales apuntan a que alguien ha estado manipulando mensajes y encuentros, y la joven empezará a sospechar que la situación es más grave de lo que imaginaba. Su reacción será clave para el rumbo de la pareja.

Mercedes, incapaz de soportar la presión acumulada, se derrumbará emocionalmente. En uno de sus momentos más delicados encontrará apoyo en Victoria, con quien compartirá una conversación especialmente emotiva que revelará vulnerabilidades en ambas.

Victoria carga contra Mercedes y la acusa de sus males en 'Valle salvaje' (RTVE).

Mientras tanto, Rafael convocará a todos los miembros de la Casa Grande para comunicar una noticia de enorme trascendencia. Aunque el contenido del anuncio aún no se conoce, promete sacudir a todos los habitantes del Valle y alterar el equilibrio entre las familias.

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