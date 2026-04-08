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La pesadilla de un hombre en un crucero por el Mediterráneo el día de su cumpleaños: le confunden con un narcotraficante

La policía buscaba a un sospechoso con el mismo nombre, apellido, nacionalidad y fecha de nacimiento

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Un crucero blanco grande de Windstar Cruises se desplaza en agua azul clara. Al fondo, otro crucero de vela blanco y montañas con un pueblo costero
Un crucero por el Mediterráneo. (Windstar Cruises)

Lo que iba a ser un viaje familiar para celebrar un cumpleaños terminó en una auténtica pesadilla por un error en la detención de un pasajero durante una escala en Sicilia.

El hombre, de 44 años y procedente de Toulouse, había organizado un crucero por el Mediterráneo junto a su esposa, sus tres hijos pequeños y trece familiares más.

El grupo embarcó en Marsella el 1 de marzo con un itinerario que incluía Barcelona y Túnez. “El plan era sencillo: sol y mar”, pero lo ocurrido el 5 de marzo en Palermo “no figuraba en ningún plan”, ha explicado al medio francés La Déspêche.

Detenido en el camarote

La mañana de la escala en Sicilia, el hombre desayunó con su familia. Mientras ellos salieron a ver la ciudad, él regresó al camarote, donde encontró a varios agentes de la policía esperándole. “Pregunté qué sucedía y, tras comprobar mi identidad, un comisario me informó de que estaba detenido”, ha relatado.

Los agentes le mostraron una orden judicial emitida en 2019 por un caso de posesión de drogas de 2014. El sospechoso buscado era un hombre franco-tunecino con el mismo nombre, apellido y fecha de nacimiento.

El hombre intentó aclarar la situación, diciendo que había nacido en Villeneuve-sur-Lot (sur de Francia), y que era francés de origen argelino, mientras que la persona que los agentes buscaban había nacido en París. Sin embargo, sus explicaciones no bastaron.

Gran crucero blanco MS Island Escape con humo saliendo de sus chimeneas, navegando en el agua con un horizonte urbano y grúas portuarias al fondo durante el atardecer
Un crucero zarpando del puerto. (Opy Morales)

Registro y traslado a comisaría

La policía registró el camarote y poco después le sometió a un registro corporal completo. “Me pidieron que me inclinara hacia adelante y tosiera”, ha recordado.

Posteriormente, fue esposado y sacado del barco a la vista de otros pasajeros. Fue trasladado a la comisaría del puerto, donde comenzó una larga espera marcada por la incertidumbre y la dificultad de comunicarse.

“Los vi comparando nuestras fotos y hablando entre ellos. El intérprete no traducía todo y no entendía lo que decían”, ha señalado. Y en un momento dado, los agentes le pidieron que llamara a su esposa para comunicarle que sería llevado a prisión. “Fue entonces cuando me derrumbé”, ha confesado.

Sin asistencia médica y legal

El hombre padece narcolepsia con cataplejía severa. Durante su detención sufrió un ataque. Según su testimonio, no tuvo acceso ni a un médico ni a un abogado durante esas horas.

Fue trasladado a la unidad de ciencias forenses, donde le tomaron las huellas dactilares y palmares. Ese análisis pudo confirmar, a media tarde, que se trataba de un error de identidad.

Tras siete horas detenido, le retiraron las esposas y quedó en libertad. Incluso, los agentes se ofrecieron a pagarle una cena por el error.

Imágenes del crucero y declaraciones de los familiares de las personas retenidas con visados falsos (EFE)

Sin explicaciones y cambio de ruta

De vuelta en el barco, el hombre aseguró que no recibió explicaciones claras ni apoyo por parte de la compañía de cruceros. El viaje continuó, aunque sin realizar la escala prevista en Túnez. El pasajero atribuye este cambio al temor de las autoridades italianas de que el verdadero sospechoso pudiera abandonar el barco en territorio europeo.

Cuando regresó a casa, fue hospitalizado debido al empeoramiento de sus problemas neurológicos. Desde entonces, ha contactado con el operador turístico, la compañía de cruceros y las autoridades italianas para solicitar explicaciones y obtener el reconocimiento del perjuicio sufrido. Por el momento, no ha obtenido ninguna explicación.

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