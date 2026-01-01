España

Estafan 21.000 euros a siete familias que pagaron por un crucero en un viaje de fin de año que la agencia nunca contrató: “Ha sido surrealista”

El empresario alega que “todo se ha debido a un problema técnico de tesorería”

Un crucero amarrado en el puerto de Barcelona. (EFE/Quique García)

La noche del 31 de diciembre es un ritual marcado siempre por los mismos eventos: las campanadas de la Puerta del Sol, el vestido de la Pedroche, las uvas, el champán... y los sucesos. Peleas familiares que a veces acaban en tragedia, incidentes en fiestas o discotecas que se repiten cada año en distintos lugares del mundo, y planes truncados en el último momento.

Este 2026, un ejemplo de esto -más allá de la desgracia en una estación de esquí suiza, que ha dejado decenas de muertos- ha ocurrido en Torregrossa, Lleida. Allí, 14 vecinos se han quedado a las puertas de celebrar la llegada del nuevo año en alta mar tras ser víctimas de una estafa que, según denuncian, les ha costado 21.000 euros y la ilusión de un viaje largamente planificado. “Todo lo que nos ha pasado parece surrealista”, ha afirmado Pietat Capell, una de las afectadas, en declaraciones recogidas por 3CatInfo.

La contratación del crucero por el Mediterráneo, que debía tener lugar entre el 27 de diciembre y el 3 de enero, se realizó a través de la agencia de viajes Ilertravel, con la que algunos ya habían viajado con anterioridad. El grupo, compuesto por siete parejas de cerca de 60 años, buscaba conmemorar una efeméride personal con una experiencia especial, y se decantó por una oferta para un crucero que encontraron en la página web de la agencia. La transacción se cerró presencialmente, lo que incrementó la confianza de los clientes. Cada pareja abonó unos 3.000 euros tras reunirse con el responsable de la agencia, quien detalló el itinerario, las excursiones incluidas e incluso prometió regalos simbólicos como maletas.

Sin embargo, las primeras señales de alarma no tardaron en aparecer. Hacia finales de noviembre, las víctimas comenzaron a reclamar los billetes y la documentación, sin obtener respuesta. Las llamadas y correos electrónicos quedaron sin contestar y, cuando lograban contactar con el responsable, este se excusaba con motivos diversos para no entregar la documentación. “El trabajo fue localizarlo. No respondía llamadas ni los correos. Siempre alguna excusa u otra”, explicó Pepita Piró a 3CatInfo.

“Devolveré el dinero”

La situación se agravó al comprobar que la oficina de Ilertravel en Lleida permanecía cerrada desde hacía un mes y que las redes sociales de la empresa no se actualizaban desde octubre. La incertidumbre llevó a los afectados a contactar directamente con la compañía de cruceros, que confirmó que las reservas no se habían abonado y, por tanto, nunca llegaron a formalizarse. El 27 de diciembre, fecha de salida prevista desde el puerto de Barcelona, el grupo acudió a la comisaría de Mollerussa para formalizar la denuncia ante los Mossos d’Esquadra.

El presunto responsable se presentó voluntariamente en la comisaría el 30 de diciembre, donde quedó detenido y posteriormente en libertad con cargos, a la espera de comparecer ante el juez. A preguntas de Diario Segre, el acusado justificó lo ocurrido afirmando: “Todo se ha debido a un problema técnico de tesorería, no he desaparecido y estoy dando respuesta a los clientes para devolver el dinero”. “Devolveré el dinero. He tenido problemas de tesorería”, repitió, añadiendo que “hubo un problema con un segundo pago del viaje y no pudo salir adelante. Ya les dije antes de Navidad que en días les devolvería el dinero (21.000 euros). Me ha sorprendido la denuncia”.

