Un crucero que venía a España retrasa su salida después de que 16 contenedores llenos de plátanos se cayeran por la borda

El barco zapaba de Southampton, Inglaterra, y vio obligado a aplazar el comienzo de la ruta

Un crucero retrasa su salida
Un crucero retrasa su salida después de que 16 contenedores llenos de plátanos se cayeran por la borda / Infobae España

Un crucero se ha visto obligado a retrasar su salida después de que contenedores llenos de plátanos se cayeran por la borda de un buque de carga frente a la Isla de Wight. El barco tenía previsto zarpar desde Southampton, Inglaterra, para un viaje de dos semanas a la península por España, Portugal y las Islas Canarias. Sin embargo, se quedó atrapado en el puerto después del incidente.

Según informa Sky News, 16 contenedores de un buque de carga han caído por la borda en la zona del Solent, el pasado 6 de diciembre. La portavoz de la Agencia Marítima de Guardacostas precisó que, aunque cinco de los contenedores estaban vacíos, ocho de ellos sí transportaban plátanos, dos contenían plátano macho y uno iba cargado de aguacates.

Los contenedores y la parte de carga que se cayó al mar comenzaron a aparecer en la playa de Selsey, en West Sussex, durante la jornada del domingo. Las autoridades desplegaron un dispositivo de seguridad en la zona para evitar riesgos a la población.

Un crucero afectado por el suceso

Por el incidente se ha visto afectado un crucero de la compañía P&O Cruises, que tenía prevista su salida del puerto inglés de Southampton. Por el suceso que se produjo próximo a la isla de Wight, el barco tuvo que retrasar su salida y permanecer atracado mientras se resolvía la situación.

Ideas de viajes baratos para 2024: estos son los mejores destinos por calidad y precio.

Se desconoce la cantidad de pasajeros, pero el crucero afectado pertenece a la gama Iona. Según la web de la compañía, estos barcos tienen capacidad para atender a alrededor de 5200 personas. Se estima que ese es el número de afectados por este retraso.

El crucero tenía previsto iniciar un viaje el sábado por la tarde de catorce días. Ponía rumbo a la Península Ibérica y el plan era recorrer parte de la costa española y portuguesa, incluidas las Islas Canarias, según informa Sky News.

Las autoridades piden evitar la zona

La portavoz de la Agencia Marítima de Guardacostas ha explicado que, junto con el Servicio de Bomberos y Rescate de West Sussex y la Policía del Condado inglés de Sussex, se han establecido cordones de seguridad y solicitan a la ciudadanía que no se acerque a los contenedores. Además, se han avistado otros contenedores a la deriva cerca de la costa, por lo que un helicóptero y una aeronave de ala fija de los propios guardacostas están realizando labores de búsqueda.

La misma portavoz ha recordado que toda persona que se encuentre restos del naufragio en el Reino Unido debe informar obligatoriamente al receptor de naufragios de la Agencia Marítima de Guardacostas. Además, ha advertido que quienes no declaren los objetos hallados en un plazo de 28 días estarán infringiendo la ley y podrían enfrentarse a acciones legales.

Pasajeros decepcionantes

Los pasajeros a bordo del crucero Iona se sienten decepcionados por el comienzo de sus vacaciones, así se lo han transmitido algunos a Daily Echo. Entre esos turistas se encontraban Nick, junto a su mujer y su hija. “Aproximadamente a las 7 de la tarde de anoche, una hora después de que supuestamente los contenedores tocaron el agua, el capitán usó los altavoces e hizo un anuncio”, explica el viajero a este medio inglés.

Además, en Southampton hay un temporal desfavorable y agrava aún más la situación para estos pasajeros. “Es un comienzo realmente decepcionante y debido al mal tiempo es muy difícil encontrar un lugar donde sentarse con los 5.000 pasajeros resguardándose de la lluvia”, explica Nick.

Sin embargo, el crucero ya recibió la orden para poder zarpar e iniciar este viaje de dos semanas alrededor de la Península Ibérica y las costas canarias.

